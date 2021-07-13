AK Parti'nin 2018 tarihli ''yerli otomobil'' tweeti gündeme bomba gibi düştü

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan 2018 tarihli bir paylaşım, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan 2018 tarihli bir paylaşım, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Söz konusu tweette 2021 yılında yerli otomobilin satışa sunulacağı yazarken, günümüzde yerli otomobilin üretimi dahi henüz başlamadı.

Sosyal medya kullanıcıları "araçları nereden alabiliriz?", "bu arabalar nerede kaldı?" gibi yorumlarla paylaşımı ti'ye alırken; bazı kullanıcılar da geçtiğimiz aylarda AK Parti'nin yayımladığı bir iletişim faciası olan "Yalan Üretim Merkezi" yazısını hatırlattı.

İşte AK Parti'nin 2018'de yaptığı o paylaşım: