  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'nin 2018 tarihli ''yerli otomobil'' tweeti gündeme bomba gibi düştü

AK Parti'nin 2018 tarihli ''yerli otomobil'' tweeti gündeme bomba gibi düştü

AK Parti'nin 2018 tarihli ''yerli otomobil'' tweeti gündeme bomba gibi düştü

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan 2018 tarihli bir paylaşım, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan 2018 tarihli bir paylaşım, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Söz konusu tweette 2021 yılında yerli otomobilin satışa sunulacağı yazarken, günümüzde yerli otomobilin üretimi dahi henüz başlamadı.

 Sosyal medya kullanıcıları "araçları nereden alabiliriz?", "bu arabalar nerede kaldı?" gibi yorumlarla paylaşımı ti'ye alırken; bazı kullanıcılar da geçtiğimiz aylarda AK Parti'nin yayımladığı bir iletişim faciası olan "Yalan Üretim Merkezi" yazısını hatırlattı.

İşte AK Parti'nin 2018'de yaptığı o paylaşım:

Etiketler yerli otomobil ak parti tweet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı silahlı saldırıda şehit oldu
Koronavirüste sıfır numaralı hasta bulundu
Güzel mankenin ''yatak odası'' itirafı olay oldu
Aşılamada yeni hedef belli oldu
Koronavirüs aşısı olanlara yeni ''belirtiler'' uyarısı
Bakan Koca'dan Delta varyantı ve kısmi kapanma açıklaması
Tosuncuk hakim karşısında: Mağduriyetleri giderecek param yok
Altın yeniden yükselişte... Dolar ve Euro zirvede!
İşte Android 12 güncellemesi alacak telefonların listesi
16 yaşındaki Aysel'i hayattan koparan kaza kamerada