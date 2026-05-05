  AK Parti'nin asgari ücrete ara zam kararı belli oldu!

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışanların "ek zam" beklentisi artarken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den kritik bir açıklama geldi. Memur-Sen’in talebi ve artan enflasyon baskısı sonrası gündeme gelen ara zam iddiaları hakkında konuşan Güler, mevcut durumu net bir dille ifade etti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Nisan ayı enflasyon verilerini aylık %4,18, yıllık ise %32,37 olarak açıklamasının ardından, gözler yeniden maaşlara yapılacak olası bir ara zamma çevrildi. Özellikle dar ve sabit gelirlilerin beklentisine dair yanıt, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi.

Hatırlanacağı gibi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Mayıs 2026 Enflasyon Bülteni’nde TÜİK'in enflasyon verilerinden yola çıkarak hazırladığı raporda gücündeki erimeye dikkat çekmiş ve Nisan ayında asgari ücretin 4 bin 110 TL, en düşük emekli aylığının ise 2 bin 928 TL değer kaybettiği belirtmişti.

Başta asgari ücretliler, emekliler ve memurlar olmak üzere tüm çalışanlar ve emekliler "ara zam olur mu" sorusuna yanıt ararken AK Parti'den kötü haber geldi.

"Gündemimizde Böyle Bir Çalışma Yok"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, kamuoyunda konuşulan ara zam taleplerine dair net bir sınır çizdi. Güler, "Şu anda halihazırda bu mahiyette gündemimizde herhangi bir çalışma yok" diyerek, kısa vadede bir maaş artışının planlanmadığını ifade etti.

Enflasyondaki yükselişin nedenlerine değinen Güler, özellikle enerji maliyetlerine dikkat çekti. Petrol fiyatlarındaki kırılganlığın ve değişkenliğin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu belirten Güler, bu durumun fiyat artışlarını tetiklediğini dile getirdi.

Mevcut bir çalışma olmadığını söylese de hükümetin sosyal devlet ilkesinden ödün vermeyeceğini vurgulayan Güler, "Hem çalışanlarımızı hem emeklilerimizi hem de diğer dar ve sabit gelirlilerimizi her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz" dedi.

