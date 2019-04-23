AK Parti'nin atama yöntemi Sayıştay raporunda: ''Usulsüzlük var!''

AK Parti'nin, bakanlıklar ve belediyelerdeki devlet memurluğu kadrolarına yandaşlarını sınavsız olarak yerleştirmek için kullandığı yönteme Sayıştay'dan "usulsüzlük" tespiti geldi.

Sayıştay, son düzenleme ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanınan istisnai kadrolara atama yetkisi ile ilgili önemli bir karar aldı.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, belediyeler gibi kamu kuramlarına tanınan istisnai kadro uygulamasından yararlanarak yaptığı atamalar Sayıştay'da yargılama konusu oldu. İktidarın istediği kişiyi istediği kadroya sınav şartı bağlı kalmaksızın memur olarak atamak için kullandığı, "Önce özel kalem müdürlüğüne oradan da unvanlı başka bir göreve uygulaması" yasalara aykırı bulundu. İsmi açıklanmayan bir kişinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 59'uncu maddesi hükmü uyarınca Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atandıktan sonra sınavsız olarak mühendis kadrosuna geçirilmesi nedeniyle aldığı, aylık, zam ve tazminatlar ile ek ödemelerinin tüm sorumlulardan geri alınması kararlaştırıldı.

YETKİ SINIRSIZ DEĞİL

BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre; kararda, İçişleri Bakanlığı'nın özel kalem müdürlüğü atamaları ile ilgili bir genelgesi de hatırlatıldı. Genelgede, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi, sınırsız bir yetki olmayıp, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yönetimi gibi kullanımına hukuken imkân bulunmamaktadır. Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmeleri esastır" denildiği anımsatıldı.

ATAMA İPTAL EDİLSİN

Yönetmeliğe aykırı olarak sınav yapılmadan mühendisliğe yapılan atamanın kazanılmış hak sayılamayacağı da belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kazanılmış hakkın varlığından söz edebilmek için, hakkın yürürlükteki hukuk kurallarına uygun olarak tesis edilen bir işlemle elde edilmesi gerekmektedir. Hukuka aykırı olarak tesis edilen işlemlerin kazanılmış hak doğurması mümkün değildir. Yönetmeliğe aykırı yapılan atamaların iptal edilmesi gerekmektedir."

Kararda, özel kalem müdürlüğünden sadece memuriyete atama yapılabileceğinin unvanlı kadrolara sınavsız atanmanın mümkün olmadığının altı çizildi. Sınavsız mühendis kadrosuna atanan bu kişiye yapılan ödemeler nedeniyle de kamu zararına yol açıldığı belirtildi.

REKOR ARNAVUTKÖY'DE

Adana Ceyhan Belediyesi: Üç yılda üç personelin Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atandıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kuramlara naklen atamasının yapıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi: Üç yılda yedi kez Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna atama yapıldı. Bunlardan dördü daha sonra diğer kuramlara naklen atandı.

Ankara Sincan Belediyesi: Dört yılda yedi personelden altısı Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atandıktan sonra çeşitli görevlere veya diğer kuramlara naklen ataması yapıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi: Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna açıktan atanan 45 yaşında ve fiziki koşulları uygun olmayan personel zabıta memurluğu kadrosuna atandı.

İstanbul Arnavutköy Belediyesi: Özel kalem müdürlüğü kadrosuna 10 farklı kişi 12 defa atandı, bu atamalardan yalnızca ikisi devlet memurları arasından yapıldı.

Güngören Belediyesi: Daha önce memur olmayıp, özel sektörde çalışan bir şahıs açıktan atamasının yapılmasından 30 gün sonra Beyoğlu Belediyesi'ne memur kadrosunda görevlendirildi.





