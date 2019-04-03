AK Parti'nin Beyoğlu,Kadıköy ve Beşiktaş itirazı reddedildi !

Beyoğlu İlçe Seçim Kurulu, AKP Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş tarafından 3 ayrı dilekçe ve ekleriyle sunulan 43 sandığa ilişkin itirazı reddetti.

İlçe Seçim Kurulu, itirazın soyut iddalardan oluşması, hiç bir delil ve belgeye dayanmaması sebebiyle reddedildiğini belirtti.

KADIKÖY İTİRAZI REDDEDİLDİ

Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, AK Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı tarafından yapılan 'İstanbul Büyükşehir Başkanlığına ait oy pusulalarının tümünün yeniden sayılması' talebini reddetti.

BEŞİKTAŞ İTİRAZI REDDEDİLDİ

Beşiktaş’ta da büyükşehir belediye başkanlığına ait oy pusulularının yeniden sayılmasına ilişkin AK Parti tarafından yapılan itirazın, soyut nitelikte bulunduğu gerekçesiyle reddedildi.