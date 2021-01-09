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  3. 09 Ocak 2021 10:30

AK Parti'nin ''bu icraatı'' sosyal medyada ''alay'' konusu oldu

Konya’nın Taşkent ilçesinde bir ATM’nin yenilenmesi sosyal medyada AK Parti tarafından “icraat” gibi paylaşılınca alay konusu oldu.

AK Parti'nin ''bu icraatı'' sosyal medyada ''alay'' konusu oldu
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AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Tok’un paylaştığı gönderi ti’ye alınırken paylaşımda, “İlçemizde Ziraat Bankasına ait ATM makinesi bugün itibariyle yenilenmiştir. ATM’nin yenilenmesi aşamasında emeği geçen başta Sayın vekilimiz Selman Özboyacı olmak üzere ilçe başkanımız Mehmet Demirgül ve Belediye Başkanımız Osman Arı’ya teşekkür eder şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

ATM’nin fotoğraflarını da paylaşan Tok’un bu gönderisi hem Twitter’da hem de Facebook’ta büyük yankı uyandırdı. Fabrika açılmış gibi yapılan duyuru, esprili paylaşımların yanı sıra AK Parti’ye yönelik eleştirilerin de sıralanmasına neden oldu.

 

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