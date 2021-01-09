AK Parti'nin ''bu icraatı'' sosyal medyada ''alay'' konusu oldu

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
AK Parti Taşkent İlçe Başkanı Mehmet Tok’un paylaştığı gönderi ti’ye alınırken paylaşımda, “İlçemizde Ziraat Bankasına ait ATM makinesi bugün itibariyle yenilenmiştir. ATM’nin yenilenmesi aşamasında emeği geçen başta Sayın vekilimiz Selman Özboyacı olmak üzere ilçe başkanımız Mehmet Demirgül ve Belediye Başkanımız Osman Arı’ya teşekkür eder şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.
ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU
ATM’nin fotoğraflarını da paylaşan Tok’un bu gönderisi hem Twitter’da hem de Facebook’ta büyük yankı uyandırdı. Fabrika açılmış gibi yapılan duyuru, esprili paylaşımların yanı sıra AK Parti’ye yönelik eleştirilerin de sıralanmasına neden oldu.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol