AK Parti'nin bu kararına tepki yağıyor!

Corona virüsüne karşı alınacak tedbirlerin görüşülmesi gerekilen TBMM’de, Afrika Kalkınma Bankası’na yapılması planlanan para aktarımı gündeme alındı. Geçen hafta Dışişleri Komisyonu’ndan da geçirilen anlaşma çerçevesinde, Türkiye’de Afrika Kalkınma Bankası’ndaki payının 800 milyon dolara (5 milyar TL) çıkarılması kabul edildi. Anlaşma ile Cumhurbaşkanı’na da bu miktarı beş katına yani 4 milyar dolara (26 milyar TL) çıkarma yetkisi verildi. CHP’li vekillerinin tepkilerine karşın yasa teklifi, AKP’nin oylarıyla Meclis’ten geçirildi.

‘BU PARA YOKSUL YURTTAŞA, EMEKLİYE, ÖĞRENCİYE HARCANSIN’

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP’li Utku Çakırözer, ”Dünyada iki kriz var. Biri corona krizi, diğeri ekonomik kriz ve bunlar iç içe geçmiş durumda. Türkiye’de 8 milyon işsiz var. Ama dün açıklanan pakette emekçiye hiçbir güvence yok. Çocuğuna bakmak zorunda olan ebeveynlere kamuda idari izin ve özel sektörde ücretli izin yok. Halkın ödeyemediği kredi ve kredi kartlarının ertelenmesi yok. Su, doğal gaz, elektrik faturalarının ertelenmesi yok, esnafın kirasına erteleme yok. ‘Bu eksikleri nasıl tamamlarız’ diye konuşmamız gerekirken Afrika Kalkınma Bankası’nın sermaye artırımına olağanüstü oranda artışla katılmanın özellikle böylesine bir dönemde doğru değil” dedi. Çakırözer, Afrika’ya aktarılacak olan bu paranın küresel salgına karşı yurttaşların korunması için bütçenin esnafın, işçinin, öğrencinin ve sağlık çalışanlarına aktarılmasını istedi.

‘MASUM İNSANLARA BU YAPILAN AYIPTIR’

Odatv haber sitesinin kapatılmasına ve Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ile Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in sürmekte olan tutukluluğuna da değinen Çakırözer, ”FETÖ kumpasında Barışlar on dokuz ay Silivri zindanında yatırıldı ama bu kadar zulüm görmediler. Masum insanlara bunu çektirilenler sadece hukuksuzluk değildir, aynı zamanda ayıptır, günahtır” dedi.

