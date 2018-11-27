AK Parti'nin Erdoğan imzalı haritasında skandal hatalar

Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzasının bulunduğu, AK Parti'nin 'adaylar haritası'nda Çanakkale'nin Trakya'da kalan yakasına yer verilmedi. Muş ise Muğla olarak çizildi.

Sözcü gazetesinden Mehmet Andaç'ın haberine göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı belediye başkan adayları listesinde kullanılan haritalardaki hata dikkat çekti.

Erdoğan’ın ‘Hayırlı olsun’ notuyla paylaştığı haritada; Muş yerine Muğla haritası kullanıldığı ve Çanakkale'nin de Trakya bölgesine yer verilmediği gözlendi. Özellikle Muşlu ve Çanakkaleli vatandaşlar bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi.