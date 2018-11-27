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  3. 27 Kasım 2018 15:44

AK Parti'nin Erdoğan imzalı haritasında skandal hatalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla sosyal medyada yayınlanan "Yerel seçimler haritası"nda yapılan hatalar gözlerden kaçmadı

AK Parti'nin Erdoğan imzalı haritasında skandal hatalar
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Altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imzasının bulunduğu, AK Parti'nin 'adaylar haritası'nda Çanakkale'nin Trakya'da kalan yakasına yer verilmedi. Muş ise Muğla olarak çizildi.

Sözcü gazetesinden Mehmet Andaç'ın haberine göre AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın twitter hesabı üzerinden paylaştığı belediye başkan adayları listesinde kullanılan haritalardaki hata dikkat çekti.

Erdoğan’ın ‘Hayırlı olsun’ notuyla paylaştığı haritada; Muş yerine Muğla haritası kullanıldığı ve Çanakkale'nin de Trakya bölgesine yer verilmediği gözlendi. Özellikle Muşlu ve Çanakkaleli vatandaşlar  bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi.

Sözcü

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