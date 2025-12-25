AK Parti'nin kademeli af yasası yürürlükte, cezaevlerinden tahliyeler başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi kapsamında; Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıkların tamamlandığını ve bugün hükümlülerin işlemlerinin başlatıldığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulunda, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve 11. Yargı Paketi 274 oyla kabul edilerek yasalaşmıştı..

TBMM Genel Kurulu'nda 11. Yargı Paketi görüşmelerinde, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun Geçici 10. Maddesinde yapılan değişiklikle, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin üç yıl erken açık ceza infaz kurumu ve/veya denetimli serbestliğine ayrılabilme imkanı tanıyan düzenleme yer aldı.

Deprem suçluları kapsam dışı bırakıldı.

Bu şekliyle, kanun teklifinden terör ve örgütlü suçlar, alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarının yanı sıra depremlerde yıkılan binalardan ve ölümlerden sorumlu olanlar 'erken tahliye' düzenlemesinden yararlanmayacak.

Yeni düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıkların tamamlandığını ve bugün hükümlülerin işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Tunç açıklamasında şunları aktardı:

"11. Yargı Paketi kapsamında, ceza infaz sisteminde eşitsizlikleri gideren düzenlemeyi hayata geçirdik. 31 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yararlanabildiği daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetimli serbestlik uygulamasından, aynı tarihte veya daha önce işlenen suçlar nedeniyle hükümlü olanların da yararlanabilmesi sağlanmaktadır. Böylece suç tarihi itibarıyla benzer durumda olan hükümlüler arasında ortaya çıkan farklılıklar giderilmekte; infazda eşitlik ilkesi güçlendirilmektedir.

Bu kapsamda;

31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenen suçlar bakımından;

3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilme,

3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilme imkânı tanınmaktadır.

HANGİ SUÇLULAR KAPSAM DIŞI?

Bu düzenlemenin temel amacı; Soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde, hükümlünün iradesi dışında ortaya çıkan gecikmelerin, kişi aleyhine bir sonuca dönüşmesini engellemektir.

Kasten öldürme suçlarının üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da kadına karşı işlenmesi,

Deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçları,

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,

Terör suçları ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar bu düzenlemenin dışında tutulmuştur.

İŞLEMLER BAŞLATILDI

Ceza İnfaz Kurumlarında hazırlıklar tamamlanmış olup bugün itibariyle düzenlemeden faydalanacak hükümlülerin işlemleri başlatılmıştır.