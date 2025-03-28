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  3. AK Parti'nin kalesinde binlerce kişinin katıldığı protestolarda kalabalık sel oldu!

AK Parti'nin kalesinde binlerce kişinin katıldığı protestolarda kalabalık sel oldu!

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara yönelik protestolarda AK Parti'nin her seçimde kalesi olarak bilinen Trabzon'da binlerce Trabzonlu, sabaha kadar sokaktaydı.

14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 47,7 CHP'nin ise yüzde 18,02 oranında oy aldığı Trabzon'da onbinlerce vatandaş protestolar için sokaktaydı.

Kendisi de Trabzonlu olan İmamoğlu için yürüyüş yapan vatandaşlar, “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı. 

Ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun annesi Hava İmamoğlu’nun videosu gösterilirken CHP'li yöneticiler katılım gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Etiketler ak partinin kalesi trabzon protesto gösteri ekrem imamoğlu
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