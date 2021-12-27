  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'nin kalesinde soğukta ekmek kuyruğu

AK Parti'nin kalesinde soğukta ekmek kuyruğu

Her seçimde AK Parti'nin kalesi olarak bilinen Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek büfeleri önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Kayseri’de 22 Aralık Çarşamba günü ekmek fiyatlarına zam gelmiş ve 1,75'ten satılan 200 gramın ekmeğin fiyatı 2 liraya çıkartılmıştı. Zammın ardından AK Partili Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kent Ekmek büfeleri önünde 1 lira 25 kuruştan satılan 200 gram ekmek almak isteyen vatandaşlar soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

 İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve aynı zamanda partinin Grup Başkanvekili Kazım Yücel, vatandaşın ekmek kuyruğunda beklediği anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yücel, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda çekilen görüntüleri “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” türküsüyle paylaşarak “Kayseri meydanı, meydan olalı bu ekmek kuyruklarını gördü mü? Ya Kent ekmek lezzetli ya da halk fakirleşti” dedi.

Etiketler kayseri ak parti ekmek ekmek kuyruğu ucuz ekmek soğuk soğuk hava Kazım yücel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili vekilin 10 bin TL'lik kemeri olay oldu
AK Partili vekilden tepki çeken ekonomik kriz açıklaması
Altın fiyatlarında ''Noel'' etkisi! Gram altında bu seviyeye dikkat!
Oltayla yakalanan dev balık şaşkına çevirdi
Kadının ultrason görüntüsüne bakan doktorlar dehşete düştü
Türkiye'de bir ilk! GPS ile adım adım izlenecek
Tarihi Razi Trak Köşkü satışa çıkarıldı! Fiyatı dudak uçuklattı
Peşpeşe depremler sonrası Prof. Dr. Görür'den kritik uyarı
İçki ve sigaraya yine yeniden zam! Bu sefer de bandrol zammı geldi
Omicron'dan sonra şimdi de Delmicron çıktı! Semptomları belli oldu