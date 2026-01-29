  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'nin ''mega projesi'' hayal oldu! ''Müjde'' denmişti, tam 9 yıl ertelendi!

AK Parti'nin ''mega projesi'' hayal oldu; maliyeti tam 10 katına çıktı

AK Parti'nin ''mega projesi'' hayal oldu; maliyeti tam 10 katına çıktı
Güncelleme:

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı ile yeni İstanbul Havalimanı'nı birbirini bağlayacağı duyurulan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan 120 kilometrelik tren hattı projesinin yapımı 9 yıl daha ertelendi...

Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nı birbirine bağlaması planlanan ve "mega proje" olarak tanıtılan demiryolu hattının inşaatına henüz başlanamadı. Projenin tamamlanma tarihi 9 yıl ertelenirken, maliyeti de katlanarak arttı.

"Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca Yüksek Standartlı Demiryolu" projesi ilk olarak 2021 yılı yatırım programına alındı ve 2025'te bitirilmesi, 36 milyar 186 milyon liraya mal edilmesi öngörüldü. 2022 programında maliyet 42.7 milyar liraya çıktı, bitiş tarihi aynı kaldı. 2025 yılı programında ise bitiş tarihi 2029'a ertelendi ve maliyet 249.7 milyar liraya yükseltildi. Sözcü'nün haberine göre geçen hafta yayımlanan 2026 yılı yatırım programında ise projenin 2030 yılında tamamlanacağı açıklandı ve maliyet 377 milyar 395 milyon liraya çıkarıldı. Böylece, henüz kazma vurulmayan projenin bitiş tarihi 9 yıl sarkmış, maliyeti ise ilk öngörülen tutarın 10.5 katına çıkmış oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeyi tanıtırken “Çok kritik mega proje” ifadesini kullanmıştı. Bakan Uraloğlu, 120 kilometre uzunluğundaki hattın Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul Havalimanı'na ulaşacağını ve Kapıkule hattına bağlanacağını belirterek, "Proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç kapa yapısı ve 21 tünel yapılacak" demişti.

 

 

HalkTV

Bu Haberleri Kaçırma...

Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı
Altın ve gümüş rekor kırmaya devam ederken, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz'dan yatırımcılara kritik uyarı
İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı!
İstanbul'da eli kalaşnikoflu 18 yaşındaki şehir teröristi dehşet saçtı!
Ne gram, ne çeyrek... Altın fırladı, yatırımcının tercihi değişti
Ne gram, ne çeyrek... Altın fırladı, yatırımcının tercihi değişti
Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup!
Eş katili caniden öldürüğü eşinin ailesine saç baş yolduran mektup!
Dev bankadan gümüş için ''hormonlu altın'' deyip 2026 yılı tahminlerini güncelledi
Dev bankadan gümüş için ''hormonlu altın'' deyip 2026 yılı tahminlerini güncelledi
Konteynerdeki kanlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulmuştu.... 6 ay sonra ayağa kalktı!
Konteynerdeki kanlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulmuştu.... 6 ay sonra ayağa kalktı!
Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi!
Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi!
Aile Sağlığı Merkezi'nde doktora şiddet: Saldırgan müezzin çıktı!
Aile Sağlığı Merkezi'nde doktora şiddet: Saldırgan müezzin çıktı!
Etiketler mega proje tren hattı ortasından tren geçecek yavuz sultan selim köprüsü tren
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Sömestir tatili uzayabilir! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! En düşük emekli maaşına 1.062 TL'cik zam günler sonra Resmi Gazete'de... En düşük emekli maaşına 1.062 TL'cik zam günler sonra Resmi Gazete'de... Yeni bir binadaki dairenin tavanı çöktü! Facianın ucuz atlatıldığı anlar kamerada Yeni bir binadaki dairenin tavanı çöktü! Facianın ucuz atlatıldığı anlar kamerada Galatasaray’ın Play-Off'taki muhtemel rakipleri belli oldu Galatasaray’ın Play-Off'taki muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vuran gol: 90+8'de kalecisinden geldi! Şampiyonlar Ligi gecesine damgasını vuran gol: 90+8'de kalecisinden geldi! FED yılın ilk faiz kararını açıkladı FED yılın ilk faiz kararını açıkladı Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı Galatasaray'ın gücü City'e yetmedi, Şampiyonlar Ligi'ni 20. sırada tamamladı Huzurevindeki vahşette gözü dönmüş katil kendini böyle savundu; cezası da belli oldu! Huzurevindeki vahşette gözü dönmüş katil kendini böyle savundu; cezası da belli oldu! Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu! Çocuğunu öldürüp intihar etti, cansız bedenlerini ise yeğeni buldu! AK Partili milletvekili yüreklerimizi parçaladı: Meğer 500 bin TL ile geçinemiyormuş! AK Partili milletvekili yüreklerimizi parçaladı: Meğer 500 bin TL ile geçinemiyormuş!
Çatıda eylem var! Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler çatıya çıktı! Çatıda eylem var! Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler çatıya çıktı! Balıkesir'de toprak kayması; 145 yolcu taşıyan yolcu treni raydan çıktı! Balıkesir'de toprak kayması; 145 yolcu taşıyan yolcu treni raydan çıktı! Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı! Güllü'nün şüpheli ölümünde her şeyi değiştirecek ifade ortaya çıktı! Kolombiya'da uçak kazası; kurtulan olmadı! Kolombiya'da uçak kazası; kurtulan olmadı! Asrın felaketinin yıktığı Nurdağı'nın kabustan 3 yıl sonraki hali böyle görüntülendi Asrın felaketinin yıktığı Nurdağı'nın kabustan 3 yıl sonraki hali böyle görüntülendi Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti! Bir saç baş yolduran ''kiralık ev'' ilanı daha! Ev sahibinin şartı ''pes'' dedirtti! Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi! Ekranların güzel oyuncusundan pankartlı sokak eylemi! Survivor adasının en çok merak edilen sorularından biri yanıt buldu Survivor adasının en çok merak edilen sorularından biri yanıt buldu