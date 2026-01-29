AK Parti'nin ''mega projesi'' hayal oldu; maliyeti tam 10 katına çıktı

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı ile yeni İstanbul Havalimanı'nı birbirini bağlayacağı duyurulan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek olan 120 kilometrelik tren hattı projesinin yapımı 9 yıl daha ertelendi...

Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı'nı birbirine bağlaması planlanan ve "mega proje" olarak tanıtılan demiryolu hattının inşaatına henüz başlanamadı. Projenin tamamlanma tarihi 9 yıl ertelenirken, maliyeti de katlanarak arttı.

"Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca Yüksek Standartlı Demiryolu" projesi ilk olarak 2021 yılı yatırım programına alındı ve 2025'te bitirilmesi, 36 milyar 186 milyon liraya mal edilmesi öngörüldü. 2022 programında maliyet 42.7 milyar liraya çıktı, bitiş tarihi aynı kaldı. 2025 yılı programında ise bitiş tarihi 2029'a ertelendi ve maliyet 249.7 milyar liraya yükseltildi. Sözcü'nün haberine göre geçen hafta yayımlanan 2026 yılı yatırım programında ise projenin 2030 yılında tamamlanacağı açıklandı ve maliyet 377 milyar 395 milyon liraya çıkarıldı. Böylece, henüz kazma vurulmayan projenin bitiş tarihi 9 yıl sarkmış, maliyeti ise ilk öngörülen tutarın 10.5 katına çıkmış oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeyi tanıtırken “Çok kritik mega proje” ifadesini kullanmıştı. Bakan Uraloğlu, 120 kilometre uzunluğundaki hattın Gebze'den başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden İstanbul Havalimanı'na ulaşacağını ve Kapıkule hattına bağlanacağını belirterek, "Proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç kapa yapısı ve 21 tünel yapılacak" demişti.

HalkTV