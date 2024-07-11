AK Parti'nin sokak hayvanları teklifi imzaya açıldı: İşte yasa teklifinin son hali

AK Parti'nin sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlığı kanun teklifinin son hali ortaya çıktı. İmzaya açılan teklifte, ''uyutma'' seçeneği de yer alıyor.

AK Parti'nin sokak köpeklerini “uyutma” adı altında öldürmenin önünü açmakla eleştirilen kanun teklifinde gerçekleştirilen düzenlemeler tamamlandı. AK Parti meclis grubunda imzaya açılan teklifte, kapsamı daraltılan “uyutmaya” belediyelerde oluşturulacak kurul karar verecek. Öte yandan teklifte, köpek toplamayan başkana 3 yıl hapis, köpeği sokağa terk edene 60 bin lira ceza yer alıyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, barınaklarda bir ay boyunca sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını öngören maddede sorumluluk yerel yönetimlere veriliyor.

Toplatılan köpekler tedavinin ardından sokağa salınacak mı?

Kuduz tehlikesi olan, hastalıklı, saldırgan sokaklarda sürüler hâlinde dolaşan başıboş köpekler barınaklara alınacak, uyutulup uyutulmayacağına belediyeler nezdinde, veteriner hekimlerden oluşacak bir kurul karar verecek. Uyutulması gerekmeyen başıboş köpekler, sokaklardan toplandıktan sonra, kısırlaştırılacak ve aşılanacak. Ancak yeniden sokağa salınmayacaklar, bakımları barınaklarda yapılacak.

Yerel yönetimlere iki yıllık süre

Bu konuda, yerel yönetimlere iki yıllık süre tanınacak. Bu süre içinde barınaklarını yapıp, sorumluluk bölgelerindeki başıboş köpekleri toplayacaklar.

Yerel yöneticilere getirilen cezalar

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla hapis cezası verilecek. Bu suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve belediye başkanları seçilme yeterliliğini kaybetmiş sayılacak. Ayrıca, sokak hayvanlarını kendi bölgelerinden toplayıp başka bölgeye bırakanlara yönelik para cezaları da artırılacak.

Sokak hayvanlarının bütçedeki yeri

Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak.

Türkiye Gazetesi