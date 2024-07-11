  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'nin sokak hayvanları teklifi imzaya açıldı: İşte yasa teklifinin son hali

AK Parti'nin sokak hayvanları teklifi imzaya açıldı: İşte yasa teklifinin son hali

AK Parti'nin sokak hayvanları teklifi imzaya açıldı: İşte yasa teklifinin son hali
Güncelleme:

AK Parti'nin sokak hayvanlarıyla ilgili hazırlığı kanun teklifinin son hali ortaya çıktı. İmzaya açılan teklifte, ''uyutma'' seçeneği de yer alıyor.

AK Parti'nin sokak köpeklerini “uyutma” adı altında öldürmenin önünü açmakla eleştirilen kanun teklifinde gerçekleştirilen düzenlemeler tamamlandı. AK Parti meclis grubunda imzaya açılan teklifte, kapsamı daraltılan “uyutmaya” belediyelerde oluşturulacak kurul karar verecek. Öte yandan teklifte, köpek toplamayan başkana 3 yıl hapis, köpeği sokağa terk edene 60 bin lira ceza yer alıyor.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, barınaklarda bir ay boyunca sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasını öngören maddede sorumluluk yerel yönetimlere veriliyor.

Toplatılan köpekler tedavinin ardından sokağa salınacak mı?

Kuduz tehlikesi olan, hastalıklı, saldırgan sokaklarda sürüler hâlinde dolaşan başıboş köpekler barınaklara alınacak, uyutulup uyutulmayacağına belediyeler nezdinde, veteriner hekimlerden oluşacak bir kurul karar verecek. Uyutulması gerekmeyen başıboş köpekler, sokaklardan toplandıktan sonra, kısırlaştırılacak ve aşılanacak. Ancak yeniden sokağa salınmayacaklar, bakımları barınaklarda yapılacak.

Yerel yönetimlere iki yıllık süre

Bu konuda, yerel yönetimlere iki yıllık süre tanınacak. Bu süre içinde barınaklarını yapıp, sorumluluk bölgelerindeki başıboş köpekleri toplayacaklar.

Yerel yöneticilere getirilen cezalar

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla hapis cezası verilecek. Bu suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve belediye başkanları seçilme yeterliliğini kaybetmiş sayılacak. Ayrıca, sokak hayvanlarını kendi bölgelerinden toplayıp başka bölgeye bırakanlara yönelik para cezaları da artırılacak.

Sokak hayvanlarının bütçedeki yeri

Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak.

Türkiye Gazetesi

Etiketler sokak hayvanları sokak köpeği başıboş köpek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
EURO 2024'te finalin adı belli oldu EURO 2024'te finalin adı belli oldu Erdoğan ABD'ye gider gitmez şikayet ettiler Erdoğan ABD'ye gider gitmez şikayet ettiler ''Türkiye'deki milyoner sayısı yüzde 43 artacak'' ''Türkiye'deki milyoner sayısı yüzde 43 artacak'' En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri anketi sonuçları açıklandı En Beğenilen Bakan ve Milletvekilleri anketi sonuçları açıklandı Polise polisi şikayet etti, gazetecilere talimat yağdırdı Polise polisi şikayet etti, gazetecilere talimat yağdırdı 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde 20 Yaş Altı Kadın Milli Basketbol Takımı çeyrek finalde Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı Kapıkule'de kuyruğun ucu bucağı görülmedi: Gurbetçi akını başladı İstanbul'da makas atma kazası kamerada İstanbul'da makas atma kazası kamerada Afyonkarahisar'da peş peşe 3 deprem: Çevre iller de sarsıldı Afyonkarahisar'da peş peşe 3 deprem: Çevre iller de sarsıldı Yaz sıcağında, sağanak yağışlar fena vuracak Yaz sıcağında, sağanak yağışlar fena vuracak
Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da özel banka şubesinde yangın İstanbul'da özel banka şubesinde yangın