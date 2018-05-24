AK Parti'nin yeni seçim şarkısı yayınlandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Seçim Beyannamesi'nin açıklandığı salonda, Dombra şarkısının bestecisi Arslanbek Sultanbekov'un bestelediği yeni seçim şarkısı da görücüye çıktı.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 31 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.

Erdoğan’ın seçim kampanyası boyunca kullanacağı yeni seçim şarkısı da yayınlandı.