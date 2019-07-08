AK Parti'ye yakın isimden Berat Albayrak iddiası

Kabine değişikliği kulislerinde en çok konuşulan isimlerin arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geliyor. Seçim yenilgisinde ekonominin etkisi nedeniyle kulislerde Albayrak'ın kabineden çekilebileceği ihtimali dillendiriliyor.

Bu iddialara son noktayı AK Parti'ye olan yakınlığı ile bilinen Abdülkadir Selvi verdi. Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, "Erdoğan’ın yeni dönem stratejisi" başlığıyla yayımlanan yazısında Erdoğan'ın Berat Albayrak'tan hayli memnun olduğunu yazdı.