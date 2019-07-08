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  3. 08 Temmuz 2019 10:25

AK Parti'ye yakın isimden Berat Albayrak iddiası

23 Haziran'ın ardından en çok konuşulan konuların başında kabine değişikliği geliyor. Berat Albayrak, Erdoğan tarafından görevden alınacak mı? Yanıtı AK Parti'ye en yakın isim verdi.

AK Parti'ye yakın isimden Berat Albayrak iddiası
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Kabine değişikliği kulislerinde en çok konuşulan isimlerin arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geliyor. Seçim yenilgisinde ekonominin etkisi nedeniyle kulislerde Albayrak'ın kabineden çekilebileceği ihtimali dillendiriliyor. 

 Bu iddialara son noktayı AK Parti'ye olan yakınlığı ile bilinen Abdülkadir Selvi verdi. Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, "Erdoğan’ın yeni dönem stratejisi" başlığıyla yayımlanan yazısında Erdoğan'ın Berat Albayrak'tan hayli memnun olduğunu yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

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