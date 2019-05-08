AK Parti'ye yakın isimler isyan etti: ''CHP'yi savunmak zorunda bırakmayın'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul ile ilgili kritik kararı verdi. YSK, İstanbul’da seçimlerin yeniden yapılmasına hükmetti. İstanbul 23 Haziran’da sandık başında olacak.

YSK’nın kararına AK Partili ve AK Parti’ye yakın isimler de tepki gösterdi.

AK Parti’ye yakın Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, “Yasal olabilir peki ya meşru mu?” başlıklı köşesinde, YSK’nın kararını eleştirdi.

Nihal Bengisu Karaca, şu ifadeleri kullandı: “Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı kısa sürdü. Benim için sürpriz olmadı. Seçimlerin iptal ettirileceği, Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan AK Parti’nin ve MHP’nin önde gelen siyasetçilerinin yaklaşık 10 gün kadar önce yaptıkları açıklamalardan belliydi. YSK’nın kararının açıklanmasına bir-iki gün kala Erdoğan’ın yaptığı ‘Bugüne kadar hiç konuşmadım ama artık yetti. Burada bir yolsuzluk var’ açıklamasından sonra ise hiç şüphe kalmamıştı.

Dolayısıyla Cumhur İttifakı üyeleri ‘Kararı YSK verdi, saygı duyun’ diyecekler ama bunu derken talep ettikleri saygıyı görecekler mi, ben o kadar emin değilim.

Evet kararı YSK verdi, ama bu karar soru işaretlerini gidermiş değil. Adalete ilişkin endişeleri derinleştirdi bile diyebiliriz.”

'KADERDE CHP ADAYINA OY VERMEK DE VARMIŞ'

AK Parti'ye yakın televizyon yorumcusu Ömer Turan, sosyal medyada hesabından Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini duyurdu. Ömer Turan, “Kaderde CHP adayına oy vermek de varmış. Rüyamda görsem inanmazdım. Ah AK parti, bizi ne hallere düşürdün. AK Parti Aynı hatalarında devam ederse, merkezde yeni bir alternatif çıkmazsa, olmasına Hiç ihtimal vermediğimiz şey olur, CHP iktidara gelir. AK Parti bunu bile göremiyor” diye yazdı.

'ONLAR DA ÇÖKERTİLDİ, NE UĞRUNA?'

AK Parti eski MKYK Üyesi Osman Can ise, İstanbul seçimi kararıyla YSK’nın çökertildiğini belirtip Twitter’da şunları yazdı:

“367 hukuksuzluğu bu kadar ağır değildi. En azından işleyen bir çok kurum ve usul vardı, siyaset alternatif üretebilmişti. Bugün #YSK ve sandık neredeyse güven duyulacak son kurum ve usul idi. Onlar da çökertildi, ne uğruna?”

'HALKIN AKLIYLA ALAY ETTİLER'

Eski AK Parti Milletvekili ve Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan, "YSK, AK Parti’ye ve demokrasiye tuzak kurdu" başlıklı köşe yazasında karara tepki gösterdi.

36 günlük bekleyişten sonra YSK'dan kendisi dahil kimsenin böyle bir karar vermesini beklemediğini belirten Ocaktan "Çünkü böyle bir kararın doğrudan seçmen iradesine müdahale niteliği taşıyacağına inanıyordum" dedi. Ocaktan'ın yazısında şunları dile getirdi: "Aslında AK Parti itirazını yaptığı ilk günden itibaren topluma hiçbir hukuki gerekçe sunamadı, dosyasındaki “kısıtlı seçmen” ve “KHK’lı seçmen” iddiaları süreç içinde çöktü, elde kala kala sandık kurullarının oluşumuyla ilgili iddia kaldı. Ve YSK da bu iddia üzerinden iptal kararı verdi. Ancak hemen belirtelim, YSK’nın gerekçesi hukuk açısından yüz kızartıcı bir durumdur. Nasıl bir hukuk anlayışıysa büyükşehir başkanının seçiminde ‘usulsüz’ kabul edilen kurullar, aynı zarfın içinde yer alan meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve muhtarlar için ‘usulsüz’ kabul edilmiyorlar. Kimse kusura bakmasın, bunun anlamı halkın aklıyla alay etmektir... Hukuku yok sayan, millet iradesiyle alay eden bu karara, 23 Haziran’da İstanbul seçmeni tarafından nasıl bir cevap verileceğini hep birlikte göreceğiz."

AK Parti eski Milletvekili İbrahim Turhan, YSK kararına karşı AK Parti’ye göndermede bulundu. YSK’nın seçim iptali kararının ardından ekonomist Mahfi Eğilmez “Haksızlık üzerine kurulan krallık çok yaşamaz.’ Lucius Annaeus Seneca” mesajını paylaşmıştı. Bu mesajı destekleyen İbrahim Turhan, “Değerli @mahfiegilmez Hoca’ya küçük bir katkı; Hz. Ali’ye atfedilen aynı anlamda, içerden bir söz: ‘El- mulku yebkâ maa'l kufrî ve lâ yabkâ maa’z zulm’ Mülk (devlet yönetimi) küfür (inançsızlık) ile ayakta kalabilir ama zulüm (haksızlık) ile kalmaz” diye yazdı.

'ARTIK SİYASİ OLARAK HİÇBİR UMUDUM KALMADI'

AK Parti’ye yakın muhafazakar yazar Adem Özköse, siyasi olarak umudunun kalmadığını şu sözlerle belirtti:

“Yaşadıklarımız bize bu ülkede hiçbir kesimin birbirinden farkının olmadığını, gücü ele geçirenin tüm iddilarını, ilkelerini terkettiğini öğretti. Artık siyasi olarak hiç bir umudum kalmadı.

Allah ülkemizi, milletimizi tüm kötülüklerden korusun.”

'BENİM NAZARIMDA MAKUL BİR YANI YOK'

Sosyal medyada “Sağlam İrade” ismiyle yer alan AK Parti’li Taha Ün, YSK’ya “YSKnın aldığı kararın benim nazarımda makul bir yanı yok. Sandık Meşruiyetine de katkı sağlamadığı çok açık. Hukuka saygı biraz da böyle birşey. Kendimize uymasa da saygı duymak ve gereğini yapmak zorundayız” diye tepki gösterdi.

'ÇOK ZORUNUZA GİTTİYSE; İNSANI CHP’Yİ SAVUNMAK ZORUNDA BIRAKMAYIN'

AK Parti’ye yakın kalemlerden Cemile Bayraktar ise “CHP’yi savunuyorsun’diye gönül koyanlar,canınız sağ olsun,mesele CHP/AK Partiarti değil, tarihin doğru tarafında olma meselesi,dün haksızlığa uğradığında AK Partiarti’nin yanında olduğum gibi bugün de doğrunun yanındayım. Çok zorunuza gittiyse; insanı ‘CHP’yi savunmak zorunda’ bırakmayın” sözleriyle YSK’nın kararını eleştirdi.