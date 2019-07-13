AK Parti'yi karıştıran istifa iddiası

Kayseri’de Cumhur İttifakının adayı olarak seçimi kazanan Büyükkılıç, belediyenin mali tablolarını inceledikten sonra bu şartlarda hizmet etmenin mümkün olmadığını ve acil paraya ihtiyaç olduğunu söyleyerek istifa restini çekti. Belediye Meclisi'nden 150 milyon TL borçlanma yetkisi almasına rağmen kaynak bulunamamasının da istifa kararında etkili olduğu düşünülürken, AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin devreye girerek Memduh Büyükkılıç’ı istifa kararından vazgeçirdiği belirtildi.

Yeniçağ'dan Muharrem Kılıç'ın haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2010 yılında başlayan yolsuzluk ve rüşvet davaları ile gündeme gelmiş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki arasındaki mahkeme süreçleri ve tazminat davaları uzun süre gündemde yer almıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010 yılında kamuoyuyla paylaştığı iddialar kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol ve bazı çalışanlar hakkında açılan rüşvet davasında, rüşvet iddialarının kaynağı olarak ortaya çıkan Hacı Ali Hamurcu 7 yıl 11 ay, UKOME Başkanı Süleyman Temeltaş ise 7 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Kamuoyunda sucuk davası olarak bilinen mahkeme süreçleri sonucu Kemal Kılıçdaroğlu tazminata mahkûm edilmiş ve daha sonra Kılıçdaroğlu ödediği tazminatı Özhaseki’den geri almıştı. Aradan geçen dokuz yılda Kayseri Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarını tüketerek 2 milyar liranın üzerinde borçlanarak hizmet edemez hale geldi.



