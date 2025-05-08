Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları başladı

ÖSYM Başkanlığı, Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) için başvuruların başladığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru ekranı erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak AGS için başvurular 8-20 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklama şöyle:

"2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.45'ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-MEB-AGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz ve başvuru bilgilerine aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."