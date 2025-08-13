Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS) sonuçlarını açıkladı.
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM’nin 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
