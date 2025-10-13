Akademisyen Emrah Gülsunar'a yaptığı anket nedeniyle tutuklandı

X hesabından yaptığı anket nedeniyle gözaltına alınan akademisyen Emrah Gülsunar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akademisyen Dr. Emrah Gülsunar, X hesabından bir anket açtı. Ankette, ''Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur değil midir?'' sorusunu yöneltti.

Gülsunar, daha sonra sildiği söz konusu anketin altına, "Türkiye'deki malûm ortam nedeniyle zorunlu not, soru Nobel ödülü tartışmaları üzerinden Venezuela örneği baz alınarak sorulmuştur" notunu düştü.

Gülsunar, X hesabından yaptığı anket nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

Emrah Gülsunar, karakoldaki işlemleri sonrasında savcılığa sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kılıçdaroğlu ile davalık olmuştu

Öte yandan CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında “hakaret” ve “iftira” iddialarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.