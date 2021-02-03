Akademisyenler Boğaziçi'nde Melih Bulu'ya yine sırt döndü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’yu protesto eylemleri sürüyor. Öğrencilerin sürdürdüğü eylemlerin yanı sıra üniversitede görev yapan akademisyenlerin başlattığı nöbet eylemi de 31’inci gününde devam ediyor.
Rektörlük binası önünde toplanan akademisyenler, sırtlarını binaya dönerek kayyımı dakikalarca süren alkışlarla protesto etti. Öğrenciler ise üniversite içerisinde gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için bildiri dağıttı.
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