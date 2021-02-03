SON DAKİKA
ERDOĞAN'DAN BOĞAZİÇİ TEPKİSİ: ÖĞRENCİ MİSİNİZ TERÖRİST Mİ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 03 Şubat 2021 13:54

Akademisyenler Boğaziçi'nde Melih Bulu'ya yine sırt döndü

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını rektörlüğe sırtını dönerek bir kez daha protesto etti.

Akademisyenler Boğaziçi'nde Melih Bulu'ya yine sırt döndü
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Melih Bulu’yu protesto eylemleri sürüyor. Öğrencilerin sürdürdüğü eylemlerin yanı sıra üniversitede görev yapan akademisyenlerin başlattığı nöbet eylemi de 31’inci gününde devam ediyor.

Rektörlük binası önünde toplanan akademisyenler, sırtlarını binaya dönerek kayyımı dakikalarca süren alkışlarla protesto etti. Öğrenciler ise üniversite içerisinde gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması için bildiri dağıttı.

protesto , akademisyen , boğaziçi üniversitesi , boğaziçi , melih bulu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM