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  3. 26 Ekim 2018 09:24

Akar: 14 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son 3 yılda 14 bin 694 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Akar: 14 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadeleye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Akar, "24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihleri arasında 14 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Bakan Akar şunları söyledi:

"Girilemeyen mağara, ulaşılamayan dağ, tepe kalmadı. Her taşın altına bakıldı, bakılmaya devam ediliyor. Bu şekilde mücadelemizi sürdürüp bunu inşallah tamamlayacağız ve ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Geldiğimiz noktada teröristlerin harekat sahası, manevra mesafesi kısıtlandı. Konuşmaları, görüşmeleri, kış tertiplenmeleri, yemeleri, içmeleri her bakımdan kısıtlandı. Teröristlerin bir yerden bir yere intikalleri çok zor oluyor. Silah, yiyecek, ilaç götürmeleri ve personel aktarmaları, bunların hepsi çok ciddi şekilde karadan ve havadan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin baskısı altında.''

''Her yeni İHA yeniliklerle imal ediliyor, Silahlı Kuvvetler safına katılıyor. Jandarmamız ve polisler kullanıyor. Önümüzdeki günlerde sayının giderek artacağını ve ihraç dahil tüm dost ve müttefik ülkelerin de bizim sağladığımız imkandan yararlanacağını görüyoruz"

hulusi akar , terörist
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