Akar’ın eski başdanışmanı darbenin arka planını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın 10’uncu celsesi başladı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülen davaya sanıklar, taraf avukatları, müştekiler ve sanık yakınları katıldı. Bugünkü celsede ilk olarak darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın başdanışmanı olan eski Kurmay Albay Orhan Yıkılkan savunma yaptı.

“15 TEMMUZ BENZERİ GİRİŞİMİN OLABİLECEĞİ BİR RAPOR GELDİ”

FETÖ ile bağlantısının olmadığını öne süren Yıkılkan, kendisiyle ilgili sanık beyanlarının dışında tanık beyanlarının bulunmadığını belirtti. Yıkılkan, danışmanlık olarak işlerinin aynı zamanda TSK ile ilgili konularda öngörülerde bulunmak olduğunu söyleyerek, “Kasım 2015’de bir rapor geldi. 15 Temmuz benzeri bir darbe girişiminin olabileceği bir rapordu bu. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar yapıldı. Böyle bir ihtimal var mı yok mu diye araştırıldı. Araştırmalar neticesinde ‘bu çapta bir şey olamaz’ denildi ve bir kenara konuldu. Şubat 2016’da o zamanlar ciddi olduğunu düşündüğüm bir konu var. Dört havacı komutanla bir karacı generalin darbe hazırlığı içinde olduğuyla ilgili bir raporun MİT Müsteşarı tarafından dönemin Başbakanına sunulduğu, ciddi iddialar içerdiğine dair bilgi aldım. Bunu komutan bilmeyebilir diye bunu bir notla ilettim. Ondan sonra da benim açımdan bu ciddi bir konuya dönüştü. Ulusal ve uluslararası basında bununla ilgili çıkan haberleri toparladım. Aralık 2016’dan itibaren darbe hazırlığı içinde olmakla suçlanıyorum ama ben bir yandan da darbe olabilecek ihtimallerini Genelkurmay Başkanına iletiyorum. Bunun bir izahı yok” diye konuştu.

“NE FETÖ’CÜYÜM NE DE DARBECİYİM”

Yıkılkan, bugün Türkiye’de ‘ben FETÖ’cü değilim’ demenin artık anlamlı olmadığını belirterek, kendisinin FETÖ’cü olmadığını savundu. Kendisinin darbeci de olmadığını öne süren Yıkılkan, “Evet, o ortamda bulundum. Hulusi Akar’ın bulunduğu katta görevli olduğum için orada bulundum. Benim referansım Hulusi Akar’ın kendisi. Beni seçen, ondan sonra görev süremi uzatan odur. Ben ne FETÖ’cüyüm ne de darbeciyim. Her soruyu da cevaplamak için hazırım” şeklinde konuştu.

“DARBE BİLDİRİSİNİ ‘OKUMA’ DEDİM”

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik’in TRT’de darbe bildirisini okutan eski Yarbay Ümit Gençer ile darbe girişimi sırasında neler konuştuğunu sorması üzerine Yıkılkan, “Bana darbe bildirisini okuyacağını söyledi, ben de ‘okuma’ dedim” ifadesini kullandı.

Darbe girişimini ne zaman anladığının sorulması üzerine Yıkılkan, “Darbe bildirisi ile ilgili haberi aldığımda anladım. Bundan sonra ben komutanın gelmesini bekledim” cevabını verdi.

“DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ BENCE KARIŞIK GRUPLAR YAPTI”

Mahkeme Başkanı Dik’in “Bu darbe teşebbüsünü sizce kim yaptı?” sorusuna Yıkılkan, “Bu darbe teşebbüsünü bence karışık gruplar yaptı. Bunun içerisinde FETÖ’cüsü de olabilir, başkası da olabilir” diye yanıt verdi.

Duruşma, Yıkılkan’ın savunması ile devam ediyor.