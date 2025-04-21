Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor! Benzinden sonra motorine de zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte değişiklik gösteren akaryakıt fiyatları baş döndürmeye devam ediyor.

9 Nisan'da brent petrol fiyatı 58,25 dolara gerilemesinin ardından motorin grubunda 2 lira 64 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.

Benzin fiyatlarında ise 10 Nisan’da 2 lira 24 kuruş, 11 Nisan’da 1 lira 35 kuruş indirim uygulanmış, 12 ve 17 Nisan tarihlerinde ise sırasıyla 82 kuruş ve 94 kuruşluk artışlar yaşanmıştı.

Motorine zam yolda

Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 98 kuruşluk bir zam yapılacak.

Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 45 lira 35 kuruşa, Ankara'da 46 lira 14 kuruşa, İzmir'de ise 49 lira 49 kuruşa yükselecek.

Benzin ve LPG fiyatlarında ise henüz değişiklik beklenmiyor.

İşte 21 Nisan Pazartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,75 TL

Motorin fiyatı: 45,16 TL

LPG fiyatı: 28,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,15 TL

Motorin fiyatı: 44,37 TL

LPG fiyatı: 28,99 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,11 TL

Motorin fiyatı: 45,51 TL

LPG fiyatı: 28,95 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,87 TL

Motorin fiyatı: 46,24 TL

LPG fiyatı: 29,44 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,08 TL

Motorin fiyatı: 46,53 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,95 TL

Motorin fiyatı: 45,42 TL

LPG fiyatı: 28,34 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,51 TL

Motorin fiyatı: 45,92 TL

LPG fiyatı: 28,06 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,71 TL

Motorin fiyatı: 46,12 TL

LPG fiyatı: 28,13 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,83 TL

Motorin fiyatı: 46,23 TL

LPG fiyatı: 29,48 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,20 TL

Motorin fiyatı: 45,60 TL

LPG fiyatı: 28,78 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,55 TL

Motorin fiyatı: 45,97 TL

LPG fiyatı: 29,68 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,50 TL

Motorin fiyatı: 45,90 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,55 TL

Motorin fiyatı: 45,94 TL

LPG fiyatı: 29,25 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,54 TL

Motorin fiyatı: 45,94 TL

LPG fiyatı: 28,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,19 TL

Motorin fiyatı: 46,58 TL

LPG fiyatı: 29,86 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor