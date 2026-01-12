  1. Anasayfa
Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Motorine yeniden zam geliyor
Türkiye'deki zam yağmurundan en çok nasibini alan ürün gruplarının başında gelen akaryakıt fiyatlarında yılın ilk indirimi sonrasında yılın ikinci zammı geliyor. İşte beklenen zam ve zam öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlar yeni yılda da devam ederken akaryakıt fiyatlarına 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeni yılın ÖTV düzeltme zammıyla birlikte benzinin litre fiyatına 1,32 TL, motorinin litre fiyatına ise 1,41 TL zam gelmişti.

ÖTV zammıyla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da 52,83 TL'ye, İstanbul'da 52,01 TL'ye ve İzmir'de 53,16 TL'ye yükselirken, motorin litre fiyatları ise  Ankara'da 54,35 TL'ye, İstanbul'da 53,38 TL'ye ve İzmir'de 54,68 TL'ye yükselmişti.

Ancak Cuma günü küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında motorinin litre fiyatına 94 Kuruş indirim yapılmıştı.

Motorine gelen bu indirim benzin ve otogaz (LPG) grubuna yansımazken yeni hafta bu indirimi silecek olan yeni bir zam ile başlıyor.

13 Ocak Salı günü itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak olan motorinin litre fiyatına 1 TL 8 Kuruş zam bekleniyor.

Bu zamla birlikte motorin fiyatlarının İstanbul'da 53 TL seviyelerine, Ankara ve İzmir'de ise 54 TL bandına yükselmesi öngörülüyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

