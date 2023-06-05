Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişecek

Zam üstüne zam gelerek rekor fiyatlara ulaşan benzin, motorin ve LPG fiyatlarını bir kez daha değiştirecek gelişme.... OPEC üyelerinin toplantısından çıkan karar fiyatlara yeniden zam olarak yansıyacak...

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının Avusturya'nın başkenti Viyana'da piyasa koşullarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, toplantının ardından yaptığı açıklamada, taraflar arasında varılan "emsalsiz" anlaşmayla pazarın daha adil, görünür ve şeffaf olacağını ifade etti.

Ülkesinin Temmuz’da gönüllü olarak günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisine gideceği bilgisini paylaşan Bin Selman, ek kesinti kararının duruma göre uzatılabileceğini söyledi. OPEC+ ülkelerinin fiyat endeksli hareket etmediğini aktaran Bakan Bin Selman, bu yaklaşımın başarısız olduğunu savundu.

OPEC'ten söz konusu toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, OPEC+ ülkelerinin bu yılın sonuna kadar günlük üretim kesintisinde bir değişikliğe gitmeyeceği, 2024'te tüm üye ülkelerin günlük petrol üretimini 40 milyon 463 bin varil seviyesinde tutacağı bildirildi.

Açıklamada, petrol pazarına ilişkin güncel gelişmelerini değerlendirmek üzere Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin (JMMC) her iki ayda bir toplanacağı, 36. OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nın da 26 Kasım 2023'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Bu gelişmelerin ardından haftanın ilk gününde petrol fiyatları yükselişe geçti. Brent petrol 78 dolar seviyelerine kadar yaklaşırken, ham petrolün varil fiyatı 74 doları aştı.

ÜÇ BANKADAN PETROL FİYATI TAHMİNİ

Suudi Arabistan'ın dün yapılan OPEC+ toplantısında gönüllü üretim kısıntısını Temmuz ayında derinleştirme kararı alması sonrası analistlerin Brent petrolü için fiyat beklentileri yükseldi. 2023 yıl sonunda fiyatların 100 dolara yükselebileceği tahmin edildi.

ANZ analistleri tarafından yapılan değerlendirmede, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımlarını durdurması ve makroekonomik ters rüzgarların hafiflemesi halinde, Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısının da desteği ile Brent petrol fiyatının daha önce işaret ettikleri 100 dolara çıkabileceğini vurguladılar.

Commonwealth Bank of Australia analistleri ise, 2023 dördüncü çeyrekte Brent fiyatının 85 dolar/varil olacağını öngörürken, Goldman Sachs ise Aralık 2023 için fiyatı 95 dolar/varil olarak tahmin etti.

MOTORİNDE ZAM İHTİMALİ

Başta benzin ve motorin olmak üzere petrol fiyatı ve dolar kuru ile yön bulan akaryakıt fiyatları için zam ihtimali gündeme geldi. Son olarak geçtiğimiz gün benzin fiyatları için iki zammın iptal edilmesinin ardından 66 kuruş zam yapılmıştı. Zammın ardından benzinin litre fiyatı yeniden 21 TL'nin üzerine yükseldi. Dolar/TL kurunun 21 lirayı aşması ve petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası bu gece yarısı motorin litre fiyatları için de zam gelme ihtimali bulunuyor. Henüz fiyat konusunda ise bir bilgi bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de 5 Haziran Pazartesi günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Ankara

Benzin fiyatı: 21,64 TL

Motorin fiyatı: 19,78 TL

LPG fiyatı: 10,33 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 21,27 TL

Motorin fiyatı: 19,37 TL

LPG fiyatı: 10,29 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,66 TL

Motorin fiyatı: 19,87 TL

LPG fiyatı: 10,11 TL

Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları

Adana

Benzin fiyatı: 21,95 TL

Motorin fiyatı: 20,10 TL

LPG fiyatı: 9,74 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 22,03 TL

Motorin fiyatı: 20,23 TL

LPG fiyatı: 9,86 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 22,313 TL

Motorin fiyatı: 20,46 TL

LPG fiyatı: 9,61 TL

Gaziantep

Benzin fiyatı: 22,04 TL

Motorin fiyatı: 20,26 TL

LPG fiyatı: 9,71 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 21,90 TL

Motorin fiyatı: 20,11 TL

LPG fiyatı: 9,71 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 21,98 TL

Motorin fiyatı: 20,23 TL

LPG fiyatı: 9,86 TL

Kilis

Benzin fiyatı: 21,89 TL

Motorin fiyatı: 20,13 TL

LPG fiyatı: 9,63 TL

Malatya

Benzin fiyatı: 22,02 TL

Motorin fiyatı: 20,23 TL

LPG fiyatı: 9,56 TL

Osmaniye

Benzin fiyatı: 21,86 TL

Motorin fiyatı: 20,09 TL

LPG fiyatı: 9,92 TL

Şanlıurfa

Benzin fiyatı: 22,04 TL

Motorin fiyatı: 20,28 TL

LPG fiyatı: 10,05 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzin ve motorin 2022 yılı başında kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Son zam ile benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Zammın ardından benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

2022 yılı sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.