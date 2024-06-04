Akaryakıt fiyatları değişti: Bir zam geldi, bir indirim yolda

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişim de sürüyor. Motorine zam geldi, LPG’ye indirim bekleniyor...

Dolar/TL ve brent petroldeki değişimin etkisiyle benzinin litre fiyatına son olarak 25 Mayıs tarihinde 1,37 TL'lik indirim yapılmıştı.

Benzine gelen indirimin ardından İstanbul Avrupa yakasında motorin 40,27 TL’den, benzin 41,39 TL’den, LPG ise 21,37 TL’den satılıyordu.

Son olarak motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG fiyatlarına da indirim bekleniyor.

Buna göre, bu gece yarısından sonra ( 5 Haziran Çarşamba gününden itibaren ) geçerli olacak şekilde LPG fiyatlarına 1 TL’lik indirim gelmesi bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.

4 Haziran Salı günü itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,39 TL

Motorin fiyatı: 41,29 TL

LPG fiyatı: 22,26 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,41 TL

Motorin fiyatı: 40,41 TL

LPG fiyatı: 22,25 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,66 TL

Motorin fiyatı: 41,76 TL

LPG fiyatı: 22,19 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,17 TL

Motorin fiyatı: 42,24 TL

LPG fiyatı: 22,51 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,38 TL

Motorin fiyatı: 42,37 TL

LPG fiyatı: 22,17 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,33 TL

Motorin fiyatı: 42,33 TL

LPG fiyatı: 21,75 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,57 TL

Motorin fiyatı: 41,69 TL

LPG fiyatı: 21,90 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,88 TL

Motorin fiyatı: 41,90 TL

LPG fiyatı: 21,63 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,03 TL

Motorin fiyatı: 42,05 TL

LPG fiyatı: 21,83 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,34 TL

Motorin fiyatı: 42,43 TL

LPG fiyatı: 21,21 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,33 TL

Motorin fiyatı: 41,29 TL

LPG fiyatı: 21,93 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,67 TL

Motorin fiyatı: 41,75 TL

LPG fiyatı: 22,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,67 TL

Motorin fiyatı: 41,92 TL

LPG fiyatı: 22,66 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,88 TL

Motorin fiyatı: 41,90 TL

LPG fiyatı: 21,83 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43 TL

Motorin fiyatı: 42,07 TL

LPG fiyatı: 22,82 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,98 TL

Motorin fiyatı: 42,06 TL

LPG fiyatı: 22,37 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 43,40 TL

Motorin fiyatı: 42,46 TL

LPG fiyatı: 22,49 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.