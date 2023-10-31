Akaryakıt fiyatları yeni güne indirimle başladı
Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş, Dolar kurunun Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kırması, Cumhurbaşkanlığı kararıyla gelen ek vergi zamları ve son olarak da İsrail'in Gazze'yi abluka altına aldıktan sonra adım adım kara harekatına hazırlanmasıyla uçuşa geçen akaryakıt fiyatları yeni ggüne ortalama bir depoyu yaklaşık 86 TL daha ucuza dolduracak bir indirimle başladı. İşte indirim sonrası güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....
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Son 1 yıldır zam yağmuru altındaki akaryakıt fiyatlarındaki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından hızlanan zamlara indirim molası...
2023 yılında Cumhuriyet tarihi rekoru kıran akaryakıt fiyatlarına bugün indirim geldi.
Hatırlanacağı gibi Dolar kurunun 28 lira üzerine çıkması ve brent petrolün 90 doları aşmasının ardından son olarak akaryakıt fiyatlarında artışa gidilmişti. Buna göre 17 Ekim tarihinde motorine 2,26 TL, 21 Ekim tarihinde ise benzine 1,46 TL zam yapılmıştı.
Ancak bugün itibariyle ( 31 Ekim 2023 Salı ) akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti ve motorine 1,57 TL'lik bir indirim geliyor.
Benzin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
30 Ekim Salı itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Ankara
Benzin fiyatı: 35,74 TL
Motorin fiyatı: 38,61 TL
LPG fiyatı: 18,93 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 35,09 TL
Motorin fiyatı: 38,01 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,91 TL
Motorin fiyatı: 38,78 TL
LPG fiyatı: 18,71 TL
Adana
Benzin fiyatı: 36,17 TL
Motorin fiyatı: 39,02 TL
LPG fiyatı: 18,33 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 36,20 TL
Motorin fiyatı: 39,10 TL
LPG fiyatı: 18,56 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 36,39 TL
Motorin fiyatı: 39,34 TL
LPG fiyatı: 18,89 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 35,96 TL
Motorin fiyatı: 38,84 TL
LPG fiyatı: 18,68 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 35,96 TL
Motorin fiyatı: 38,92 TL
LPG fiyatı: 18,66 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 36,42 TL
Motorin fiyatı: 39,32 TL
LPG fiyatı: 18,40 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 35,86 TL
Motorin fiyatı: 38,88 TL
LPG fiyatı: 18,46 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 36,06 TL
Motorin fiyatı: 38,97 TL
LPG fiyatı: 18,20 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 36,19 TL
Motorin fiyatı: 39,09 TL
LPG fiyatı: 18,36 TL
Kars
Benzin fiyatı: 36,32 TL
Motorin fiyatı: 39,23 TL
LPG fiyatı: 18,81 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 36,02 TL
Motorin fiyatı: 38,88 TL
LPG fiyatı: 18,75 TL
Rize
Benzin fiyatı: 36,11 TL
Motorin fiyatı: 39,03 TL
LPG fiyatı: 19,10 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 36,17 TL
Motorin fiyatı: 39,14 TL
LPG fiyatı: 19,15 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 36,06 TL
Motorin fiyatı: 39,02 TL
LPG fiyatı: 18,78 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor
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