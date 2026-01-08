  1. Anasayfa
Akaryakıt fiyatları yine değişiyor: Motorine indirim geliyor
Türkiye'de en çok zamlanan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarında yılın ilk indirimi geliyor. Geçtiğimiz hafta ÖTV düzenlemesi ile zamlanan akaryakıt fiyatlarına depoda yaklaşık 70 TL farkettirecek bir indirim geliyor. İşte beklenen indirim ve indirim öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zamlardan en çok nasibini alan ürün grubu olan akaryakıt fiyatlarına son olarak 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeni yılın ÖTV düzeltme zammı gelmişti.

2026'nın ilk gününde pompa fiyatlarını doğrudan etkileyen ÖTV düzeltmesi zammıyla birlikte benzine 1,32 TL, motorine ise 1,41 TL zamlanmıştı.

ÖTV zammıyla birlikte benzinin litre fiyatı Ankara'da 52,83 TL'ye, İstanbul'da 52,01 TL'ye ve İzmir'de 53,16 TL'ye yükselirken, motorin litre fiyatları ise  Ankara'da 54,35 TL'ye, İstanbul'da 53,38 TL'ye ve İzmir'de 54,68 TL'ye yükselmişti.

Ancak küresel petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompa fiyatlarına yansıyor. Brent petrolde uluslararası piyasalarda yaşanan geri çekilme sonrası dizel yakıt kullanan araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 

Bu gece yarısından itibaren ( 9 Ocak Cuma ) itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 40 Kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Benzin ve otogaz (LPG) grubunda ise şu an için herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Yapılacak 1,40 TL'lik indirimin ardından motorin fiyatlarının İstanbul'da 52 TL seviyelerine, Ankara ve İzmir'de ise 53 TL bandına gerilemesi öngörülüyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

 

 

