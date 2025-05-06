Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuruyla hem benzin hem de motorinin litre fiyatları yeniden 50 TL sınrıına dayanırken bugün LPG'ye gelen indirimin ardından yarın da motorine indirim geliyor. İşte beklenen indirim ve 6 Mayıs Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun üretim artışlarını hızlandırma kararıyla önceki seansta yaşanan düşüşün ardından toparlanmaya çalışıyor ancak arz fazlasına ilişkin endişeler devam ediyor. Bu endişelerin ortasında akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik sürüyor.

Buna göre son olarak otogaz fiyatına gece saatlerinden itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 15 kuruş indirim gerçekleşti.

Sektör temsilcilerinden alınan son bilgilere göre LPG'nin arıdndan motorin fiyatlarına da yarından itibaren ( 7 Mayıs Çarşamba ) 1 TL 29 Kuruşluk indirim gelmesi bekleniyor.

İşte 6 Mayıs Salı günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,89 TL

Motorin fiyatı: 46,28 TL

LPG fiyatı: 27,65 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,26 TL

Motorin fiyatı: 45,47 TL

LPG fiyatı: 27,74 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,23 TL

Motorin fiyatı: 46,62 TL

LPG fiyatı: 27,70 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,03 TL

Motorin fiyatı: 47,39 TL

LPG fiyatı: 28,19 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,21 TL

Motorin fiyatı: 47,64 TL

LPG fiyatı: 27,30 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,08 TL

Motorin fiyatı: 46,532 TL

LPG fiyatı: 27,09 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,64 TL

Motorin fiyatı: 47,03 TL

LPG fiyatı: 26,81 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,86 TL

Motorin fiyatı: 47,25 TL

LPG fiyatı: 26,88 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,98 TL

Motorin fiyatı: 47,35 TL

LPG fiyatı: 28,23 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,31 TL

Motorin fiyatı: 46,70 TL

LPG fiyatı: 27,53 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,67 TL

Motorin fiyatı: 47,08 TL

LPG fiyatı: 28,43 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,64 TL

Motorin fiyatı: 47,03 TL

LPG fiyatı: 27,30 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,69 TL

Motorin fiyatı: 47,05 TL

LPG fiyatı: 28 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,68 TL

Motorin fiyatı: 47,05 TL

LPG fiyatı: 27,62 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,33 TL

Motorin fiyatı: 47,69 TL

LPG fiyatı: 28,61 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor