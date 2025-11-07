  1. Anasayfa
  3. '''50 TL'lik alıyorum'' diyenler artık alamayacak: Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi!

Akaryakıt fiyatlarına bir rekor zam daha geldi

Güncelleme:

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zam yağmuru devam ediyor... Akaryakıt fiyatlarına Ekim ayındaki peşpeşe indirimlerin ardından önce motorine ardından da benzine Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları gelmişti. Geçen hafta gelen 3 TL’lik rekor zammın ardından ikinci kez dev gibi bir zam geliyor. İşte beklenen zam ve zam öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanmaya devam ederken zam yağmurundan en çok nasibini alan ürünlerin başında gelen akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru Kasım ayında da aralıksız devam ediyor.

Kasım ayı başında litre fiyatına 3 TL'nin üstünde tarihi bir rekor zam gelen motorinin litre fiyatına bugünden itibaren ( 7 Kasım Cuma ) geçerli olmak üzere 2 TL 7 kuruşluk bir rekor zam daha geldi.

Benzin ve LPG grubunda ise bir fiyat değişikliği olmadı.

Bu yeni zamla birlikte motorinin litre fiyatı Türkiye genelinde 60 TL sınırına dayanarak tarihi zirvesini gördü.

Böylelikle son dönemde kapanma noktasına ulaşan motorin ve benzin makası yeniden 4 TL’ye yaklaştı.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 7 Kasım Cuma günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,57 TL
Motorin fiyatı: 58,58 TL 
LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,70 TL 
Motorin fiyatı: 57,55 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,90 TL 
Motorin fiyatı: 58,91 TL
LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,85 TL
Motorin fiyatı: 59,94 TL
LPG fiyatı: 30,04 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,89 TL
Motorin fiyatı:  59,95 TL
LPG fiyatı: 29,37 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,74 TL
Motorin fiyatı: 58,79 TL
LPG fiyatı: 29,11 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,33 TL
Motorin fiyatı: 59,36 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,58 TL
Motorin fiyatı: 59,64 TL
LPG fiyatı: 28,57 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,68 TL 
Motorin fiyatı: 59,69 TL
LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,98 TL 
Motorin fiyatı: 58,98 TL
LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  55,38 TL 
Motorin fiyatı: 59,43 TL
LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,31 TL
Motorin fiyatı: 59,34 TL
LPG fiyatı: 27,83 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,38 TL 
Motorin fiyatı:  59,38 TL
LPG fiyatı: 29,77 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,37 TL 
Motorin fiyatı: 59,38 TL
LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,01 TL 
Motorin fiyatı: 60 TL
LPG fiyatı: 31,06 TL

Haber3.com Haber Merkezi

Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
