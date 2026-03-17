Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin!

Küresel piyasalarda tırmanan ABD-İsrail ve İran gerginliği, akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmurunu sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş, yurt içinde benzin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıyacak. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG ifyatları.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşta Orta Doğu'daki gerginlik her geçen gün daha da büyürken İran'ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda geçişleri sınırlandırması, küresel petrol fiyatlarını "uçuşa" geçirdi.

Enerji koridorundaki bu tıkanıklık, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına da seri zamlar olarak yansıyor.

Yeni haftanın ilk zammı

Geçtiğimiz hafta boyunca neredeyse her gün güncellenen fiyat listelerine, bu haftanın ilk zammı da ekleniyor. Gazeteci Olcay Dilek'in aktardığı verilere göre; benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 2 TL 17 kuruşluk bir artış öngörülüyor.

Eşel Mobil Sistemi Devrede: Pompaya Ne Kadar Yansıyacak?

Fiyat artışının tamamı doğrudan tüketiciye yansıtılmayacak.

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan eşel mobil sistemi sayesinde, zammın yaklaşık yüzde 75'lik kısmı ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) üzerinden karşılanacak.

Toplam Zam Beklentisi: 2,17 TL

ÖTV'den Karşılanacak Kısım: 1,63 TL

Pompaya Yansıyacak Net Tutar: 54 Kuruş

Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresinin 61,95 liraya, Ankara'da 62,92 liraya, İzmir'de 63,19 liraya, Doğu illerinde 64,5 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Petrol Fiyatlarında "Hürmüz" Belirsizliği

Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin düşmemesi durumunda brent petrolün varil fiyatındaki oynaklığın devam edeceğini, bunun da akaryakıt fiyatlarında "günlük güncelleme" dönemini tetikleyebileceğini belirtiyor.

İşte 17 Mart Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 61.41 TL 65.91 TL 30.49 TL ISTANBUL (ANADOLU) 61.26 TL 65.76 TL 29.89 TL ANKARA 62.38 TL 67.03 TL 30.37 TL IZMIR 62.65 TL 67.31 TL 30.29 TL ADANA 63.20 TL 67.85 TL 30.81 TL ADIYAMAN 63.55 TL 68.21 TL 30.94 TL AFYON 63.46 TL 68.22 TL 30.34 TL AGRI 63.92 TL 68.56 TL 31.59 TL AKSARAY 63.31 TL 67.96 TL 30.21 TL AMASYA 62.97 TL 67.60 TL 30.99 TL ANTALYA 63.60 TL 68.36 TL 30.54 TL ARDAHAN 63.44 TL 68.08 TL 31.29 TL ARTVIN 63.25 TL 67.89 TL 31.84 TL AYDIN 62.87 TL 67.53 TL 30.44 TL BALIKESIR 62.96 TL 67.62 TL 29.99 TL BARTIN 62.69 TL 67.14 TL 30.05 TL BATMAN 63.85 TL 68.60 TL 30.94 TL BAYBURT 63.15 TL 67.79 TL 31.19 TL BILECIK 62.34 TL 66.79 TL 29.89 TL BINGOL 63.95 TL 68.70 TL 31.19 TL BITLIS 63.94 TL 68.69 TL 31.01 TL BOLU 62.45 TL 66.89 TL 30.20 TL BURDUR 63.42 TL 68.18 TL 30.49 TL BURSA 62.46 TL 66.91 TL 29.89 TL CANAKKALE 63.00 TL 67.66 TL 30.09 TL CANKIRI 62.79 TL 67.44 TL 30.60 TL CORUM 62.96 TL 67.61 TL 30.54 TL DENIZLI 63.14 TL 67.80 TL 30.19 TL DIYARBAKIR 63.86 TL 68.61 TL 31.06 TL DUZCE 62.29 TL 66.74 TL 30.05 TL EDIRNE 62.50 TL 67.17 TL 30.59 TL ELAZIG 63.93 TL 68.68 TL 30.81 TL ERZINCAN 63.39 TL 68.03 TL 31.19 TL ERZURUM 63.44 TL 68.08 TL 30.99 TL ESKISEHIR 62.66 TL 67.11 TL 29.99 TL GAZIANTEP 63.33 TL 67.99 TL 30.51 TL GIRESUN 63.19 TL 67.83 TL 30.99 TL GUMUSHANE 63.15 TL 67.79 TL 31.09 TL HAKKARI 63.99 TL 68.74 TL 31.67 TL HATAY 63.07 TL 67.73 TL 30.61 TL IGDIR 63.93 TL 68.57 TL 31.59 TL ISPARTA 63.45 TL 68.21 TL 30.44 TL KAHRAMANMARAS 63.35 TL 68.01 TL 30.64 TL KARABUK 62.71 TL 67.16 TL 30.05 TL KARAMAN 63.27 TL 67.92 TL 30.91 TL KARS 63.45 TL 68.09 TL 31.39 TL KASTAMONU 63.07 TL 67.72 TL 31.05 TL KAYSERI 63.38 TL 68.03 TL 30.31 TL KILIS 63.09 TL 67.75 TL 30.81 TL KIRIKKALE 62.68 TL 67.33 TL 30.22 TL KIRKLARELI 62.49 TL 67.16 TL 30.49 TL KIRSEHIR 62.73 TL 67.38 TL 30.32 TL KOCAELI 61.83 TL 66.28 TL 29.69 TL KONYA 63.40 TL 68.19 TL 30.41 TL KUTAHYA 63.31 TL 67.79 TL 30.44 TL MALATYA 63.56 TL 68.22 TL 30.97 TL MANISA 62.72 TL 67.38 TL 30.34 TL MARDIN 63.89 TL 68.64 TL 30.94 TL MERSIN 63.20 TL 67.85 TL 31.11 TL MUGLA 63.15 TL 67.81 TL 30.34 TL MUS 63.96 TL 68.71 TL 31.28 TL NEVSEHIR 63.30 TL 67.95 TL 30.41 TL NIGDE 63.21 TL 67.86 TL 30.21 TL ORDU 62.98 TL 67.61 TL 30.59 TL OSMANIYE 63.08 TL 67.74 TL 30.94 TL RIZE 63.13 TL 67.77 TL 31.09 TL SAKARYA 62.13 TL 66.58 TL 29.79 TL SAMSUN 62.96 TL 67.59 TL 30.59 TL SANLIURFA 63.54 TL 68.20 TL 30.96 TL SIIRT 63.88 TL 68.63 TL 31.14 TL SINOP 63.02 TL 67.65 TL 31.09 TL SIRNAK 63.95 TL 68.70 TL 31.25 TL SIVAS 63.37 TL 68.02 TL 30.89 TL TEKIRDAG 62.09 TL 66.76 TL 30.29 TL TOKAT 63.03 TL 67.66 TL 31.09 TL TRABZON 63.12 TL 67.76 TL 30.69 TL TUNCELI 63.95 TL 68.70 TL 31.51 TL USAK 63.14 TL 67.80 TL 30.45 TL VAN 63.96 TL 68.63 TL 30.91 TL YALOVA 62.14 TL 66.59 TL 29.79 TL YOZGAT 63.05 TL 67.70 TL 30.52 TL ZONGULDAK 62.65 TL 67.10 TL 30.45 TL

