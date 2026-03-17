Akaryakıt fiyatlarına bir savaş zammı daha: Koşun depoları fulleyin!
Küresel piyasalarda tırmanan ABD-İsrail ve İran gerginliği, akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmurunu sürdürüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamalar sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş, yurt içinde benzin fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıyacak. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG ifyatları.
ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaşta Orta Doğu'daki gerginlik her geçen gün daha da büyürken İran'ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda geçişleri sınırlandırması, küresel petrol fiyatlarını "uçuşa" geçirdi.
Enerji koridorundaki bu tıkanıklık, Türkiye'deki akaryakıt pompalarına da seri zamlar olarak yansıyor.
Yeni haftanın ilk zammı
Geçtiğimiz hafta boyunca neredeyse her gün güncellenen fiyat listelerine, bu haftanın ilk zammı da ekleniyor. Gazeteci Olcay Dilek'in aktardığı verilere göre; benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 2 TL 17 kuruşluk bir artış öngörülüyor.
Eşel Mobil Sistemi Devrede: Pompaya Ne Kadar Yansıyacak?
Fiyat artışının tamamı doğrudan tüketiciye yansıtılmayacak.
Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan eşel mobil sistemi sayesinde, zammın yaklaşık yüzde 75'lik kısmı ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) üzerinden karşılanacak.
Toplam Zam Beklentisi: 2,17 TL
ÖTV'den Karşılanacak Kısım: 1,63 TL
Pompaya Yansıyacak Net Tutar: 54 Kuruş
Bu zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresinin 61,95 liraya, Ankara'da 62,92 liraya, İzmir'de 63,19 liraya, Doğu illerinde 64,5 lira seviyelerine yükselmesi bekleniyor.
Petrol Fiyatlarında "Hürmüz" Belirsizliği
Analistler, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin düşmemesi durumunda brent petrolün varil fiyatındaki oynaklığın devam edeceğini, bunun da akaryakıt fiyatlarında "günlük güncelleme" dönemini tetikleyebileceğini belirtiyor.
İşte 17 Mart Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|61.41 TL
|65.91 TL
|30.49 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|61.26 TL
|65.76 TL
|29.89 TL
|ANKARA
|62.38 TL
|67.03 TL
|30.37 TL
|IZMIR
|62.65 TL
|67.31 TL
|30.29 TL
|ADANA
|63.20 TL
|67.85 TL
|30.81 TL
|ADIYAMAN
|63.55 TL
|68.21 TL
|30.94 TL
|AFYON
|63.46 TL
|68.22 TL
|30.34 TL
|AGRI
|63.92 TL
|68.56 TL
|31.59 TL
|AKSARAY
|63.31 TL
|67.96 TL
|30.21 TL
|AMASYA
|62.97 TL
|67.60 TL
|30.99 TL
|ANTALYA
|63.60 TL
|68.36 TL
|30.54 TL
|ARDAHAN
|63.44 TL
|68.08 TL
|31.29 TL
|ARTVIN
|63.25 TL
|67.89 TL
|31.84 TL
|AYDIN
|62.87 TL
|67.53 TL
|30.44 TL
|BALIKESIR
|62.96 TL
|67.62 TL
|29.99 TL
|BARTIN
|62.69 TL
|67.14 TL
|30.05 TL
|BATMAN
|63.85 TL
|68.60 TL
|30.94 TL
|BAYBURT
|63.15 TL
|67.79 TL
|31.19 TL
|BILECIK
|62.34 TL
|66.79 TL
|29.89 TL
|BINGOL
|63.95 TL
|68.70 TL
|31.19 TL
|BITLIS
|63.94 TL
|68.69 TL
|31.01 TL
|BOLU
|62.45 TL
|66.89 TL
|30.20 TL
|BURDUR
|63.42 TL
|68.18 TL
|30.49 TL
|BURSA
|62.46 TL
|66.91 TL
|29.89 TL
|CANAKKALE
|63.00 TL
|67.66 TL
|30.09 TL
|CANKIRI
|62.79 TL
|67.44 TL
|30.60 TL
|CORUM
|62.96 TL
|67.61 TL
|30.54 TL
|DENIZLI
|63.14 TL
|67.80 TL
|30.19 TL
|DIYARBAKIR
|63.86 TL
|68.61 TL
|31.06 TL
|DUZCE
|62.29 TL
|66.74 TL
|30.05 TL
|EDIRNE
|62.50 TL
|67.17 TL
|30.59 TL
|ELAZIG
|63.93 TL
|68.68 TL
|30.81 TL
|ERZINCAN
|63.39 TL
|68.03 TL
|31.19 TL
|ERZURUM
|63.44 TL
|68.08 TL
|30.99 TL
|ESKISEHIR
|62.66 TL
|67.11 TL
|29.99 TL
|GAZIANTEP
|63.33 TL
|67.99 TL
|30.51 TL
|GIRESUN
|63.19 TL
|67.83 TL
|30.99 TL
|GUMUSHANE
|63.15 TL
|67.79 TL
|31.09 TL
|HAKKARI
|63.99 TL
|68.74 TL
|31.67 TL
|HATAY
|63.07 TL
|67.73 TL
|30.61 TL
|IGDIR
|63.93 TL
|68.57 TL
|31.59 TL
|ISPARTA
|63.45 TL
|68.21 TL
|30.44 TL
|KAHRAMANMARAS
|63.35 TL
|68.01 TL
|30.64 TL
|KARABUK
|62.71 TL
|67.16 TL
|30.05 TL
|KARAMAN
|63.27 TL
|67.92 TL
|30.91 TL
|KARS
|63.45 TL
|68.09 TL
|31.39 TL
|KASTAMONU
|63.07 TL
|67.72 TL
|31.05 TL
|KAYSERI
|63.38 TL
|68.03 TL
|30.31 TL
|KILIS
|63.09 TL
|67.75 TL
|30.81 TL
|KIRIKKALE
|62.68 TL
|67.33 TL
|30.22 TL
|KIRKLARELI
|62.49 TL
|67.16 TL
|30.49 TL
|KIRSEHIR
|62.73 TL
|67.38 TL
|30.32 TL
|KOCAELI
|61.83 TL
|66.28 TL
|29.69 TL
|KONYA
|63.40 TL
|68.19 TL
|30.41 TL
|KUTAHYA
|63.31 TL
|67.79 TL
|30.44 TL
|MALATYA
|63.56 TL
|68.22 TL
|30.97 TL
|MANISA
|62.72 TL
|67.38 TL
|30.34 TL
|MARDIN
|63.89 TL
|68.64 TL
|30.94 TL
|MERSIN
|63.20 TL
|67.85 TL
|31.11 TL
|MUGLA
|63.15 TL
|67.81 TL
|30.34 TL
|MUS
|63.96 TL
|68.71 TL
|31.28 TL
|NEVSEHIR
|63.30 TL
|67.95 TL
|30.41 TL
|NIGDE
|63.21 TL
|67.86 TL
|30.21 TL
|ORDU
|62.98 TL
|67.61 TL
|30.59 TL
|OSMANIYE
|63.08 TL
|67.74 TL
|30.94 TL
|RIZE
|63.13 TL
|67.77 TL
|31.09 TL
|SAKARYA
|62.13 TL
|66.58 TL
|29.79 TL
|SAMSUN
|62.96 TL
|67.59 TL
|30.59 TL
|SANLIURFA
|63.54 TL
|68.20 TL
|30.96 TL
|SIIRT
|63.88 TL
|68.63 TL
|31.14 TL
|SINOP
|63.02 TL
|67.65 TL
|31.09 TL
|SIRNAK
|63.95 TL
|68.70 TL
|31.25 TL
|SIVAS
|63.37 TL
|68.02 TL
|30.89 TL
|TEKIRDAG
|62.09 TL
|66.76 TL
|30.29 TL
|TOKAT
|63.03 TL
|67.66 TL
|31.09 TL
|TRABZON
|63.12 TL
|67.76 TL
|30.69 TL
|TUNCELI
|63.95 TL
|68.70 TL
|31.51 TL
|USAK
|63.14 TL
|67.80 TL
|30.45 TL
|VAN
|63.96 TL
|68.63 TL
|30.91 TL
|YALOVA
|62.14 TL
|66.59 TL
|29.79 TL
|YOZGAT
|63.05 TL
|67.70 TL
|30.52 TL
|ZONGULDAK
|62.65 TL
|67.10 TL
|30.45 TL
Haber3.com Haber Merkezi
