Akaryakıt fiyatlarına haftanın ilk indirimi geldi

Akaryakıt fiyatları baş döndürmeye devam ediyor. Bugün itibariyle LPG'ye 80 kuruşluk indirim yapıldı. Benzin ve motorine de indirim bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifeleri küresel piyasaları olumsuz etkilerken, OPEC+ üretici grubunun arz artışı kararı sonrası petrol fiyatları tarihi bir düşüş yaşadı. Brent petrol fiyatı 62,37 dolara inerek son 4 yılın en düşük seviyesini gördü.

Petrol ve döviz kurundaki dalgalanma ise benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Bayram tatili öncesi zam gelmişti

Hatırlanacağı üzere akaryakıt fiyatlarına Ramazan Bayramı tatili öncesinde 3 gün üst üste 3 zam gelmişti. Önce benzinin litre fiyatına 1,52 TL, ardından motorin fiyatlarına 1 TL 42 Kuruş, son olarak da LPG fiyatlarına 55 kuruş zam yapılmıştı.

LPG'ye indirim

8 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş indirim yapıldı.

Benzin ve motorine indirim yolda

Ayrıca 9 Nisan Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 TL 84 kuruş, 10 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 2 TL 10 kuruş indirim bekleniyor.

İşte 8 Nisan Salı günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,40 TL

Motorin fiyatı: 47,68 TL

LPG fiyatı: 28,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,83 TL

Motorin fiyatı: 46,93 TL

LPG fiyatı: 28,99 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,76 TL

Motorin fiyatı: 48,03 TL

LPG fiyatı: 28,95 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,52 TL

Motorin fiyatı: 48,76 TL

LPG fiyatı: 29,44 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,73 TL

Motorin fiyatı: 49,05 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,60 TL

Motorin fiyatı: 47,94 TL

LPG fiyatı: 28,34 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,16 TL

Motorin fiyatı: 48,44 TL

LPG fiyatı: 28,06 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,36 TL

Motorin fiyatı: 48,564TL

LPG fiyatı: 28,13 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,48 TL

Motorin fiyatı: 48,75 TL

LPG fiyatı: 29,48 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,84 TL

Motorin fiyatı: 48,12 TL

LPG fiyatı: 28,78 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,20 TL

Motorin fiyatı: 48,49 TL

LPG fiyatı: 29,68 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,15 TL

Motorin fiyatı: 48,42 TL

LPG fiyatı: 28,55 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,20 TL

Motorin fiyatı: 48,46 TL

LPG fiyatı: 29,25 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,19 TL

Motorin fiyatı: 48,46 TL

LPG fiyatı: 28,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 48,84 TL

Motorin fiyatı: 4,10 TL

LPG fiyatı: 29,86 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor