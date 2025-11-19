  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akaryakıt fiyatlarına tarihin ikinci büyük zammı geliyor!

Akaryakıt fiyatlarına tarihin ikinci büyük zammı geliyor!

Akaryakıt fiyatlarına tarihin ikinci büyük zammı geliyor!
Güncelleme:

Türkiye'de baskılandığı için artmasa da küresel piyasalarda değer kazanan Dolar kuru ile brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrasında akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam geliyor... İşte beklenen zam ve zam öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zam yağmuru devam ediyor... Akaryakıt fiyatlarındaki Kasım ayı zamlarına bir yenisi daha ekleniyor.

ABD'nin Rus petrol üreticileri Rosneft ve Lukoil’i kara listeye alması sonrasında brent petrol fiyatlarında fırtına koparken, hem petrol fiyatlarındaki yükseliş hem de ABD Doları'nın küresel piyasalarda değer kazanması akaryakıt fiyatlarına tarihin en büyük ikinci zammı olarak yansıyacak.

Ekonomist İris Cibre, rafineri marjlarının sürekli yükseldiğine dikkat çekerek, 21 Kasım Cuma günü itibariyle motorinin litre fiyatına 2 TL 50 Kuruş zam gelmesi beklendiğini duyurdu.

Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 54 lira 89 kuruşa, Ankara'da 55 lira 76 kuruşa, İzmir'de ise 56 lira 9 kuruşa yükseldi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 19 Kasım Çarşamba itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,84 TL
Motorin fiyatı: 58,68 TL 
LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,97 TL 
Motorin fiyatı: 57,65 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,17 TL 
Motorin fiyatı: 59,01 TL
LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,12 TL
Motorin fiyatı: 60,07 TL
LPG fiyatı: 30,04 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,16 TL
Motorin fiyatı:  60,05 TL
LPG fiyatı: 29,37 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,01 TL
Motorin fiyatı: 58,89 TL
LPG fiyatı: 29,11 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,60 TL
Motorin fiyatı: 59,46 TL
LPG fiyatı: 28,79 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,85 TL
Motorin fiyatı: 59,74 TL
LPG fiyatı: 28,57 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,95 TL 
Motorin fiyatı: 59,79 TL
LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,25 TL 
Motorin fiyatı: 59,08 TL
LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,65 TL 
Motorin fiyatı: 59,56 TL
LPG fiyatı: 30,63 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,58 TL
Motorin fiyatı: 59,44 TL
LPG fiyatı: 27,83 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,65 TL 
Motorin fiyatı:  59,48 TL
LPG fiyatı: 29,87 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,64 TL 
Motorin fiyatı: 59,48 TL
LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,28 TL 
Motorin fiyatı: 60,10 TL
LPG fiyatı: 31,06 TL

 

text-ad
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Allah kahretsin! Eli kanlı bir cani yüzünden bugün de ''günaydın'' diyemedik! Allah kahretsin! Eli kanlı bir cani yüzünden bugün de ''günaydın'' diyemedik! Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti Bankalar kredi kampanyalarını yeniledi; en uygun kredi veren banka değişti Dolmuş sırasında genç kıza iğrenç taciz! Tacizci başka bir dolmuş sırasında yakalandı... Dolmuş sırasında genç kıza iğrenç taciz! Tacizci başka bir dolmuş sırasında yakalandı... Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' Bahçeli'nin İmralı resiti sonrası dikkat çeken açıklama: ''Erdoğan ile Bahçeli anlaştı'' Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı isimden tüm memurlara ve ailelerine müjde Çalışma ve sosyal güvenlik uzmanı isimden tüm memurlara ve ailelerine müjde Kuraklıktan yok olmaya başlayan dev gölün altından Atlantis gibi bir şehir çıktı! Kuraklıktan yok olmaya başlayan dev gölün altından Atlantis gibi bir şehir çıktı! 20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı! 20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı! 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti 2026 Dünya Kupası'na Avrupa'dan giden takımlar netleşti Henüz 24 yaşındaydı... ''Borcum var'' dedi, yaşamına son verdi! Henüz 24 yaşındaydı... ''Borcum var'' dedi, yaşamına son verdi! Daltonlar çetesi üyeleri ellerinde silahlarla sokağa indi Daltonlar çetesi üyeleri ellerinde silahlarla sokağa indi
Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! Korkunç kazada araç parçalandı, motoru uçtu, hız ibresi 200 Km'de takılı kaldı! İstanbul'da konsoloslukta katledilmişti... Suudi prensinden yıllar sonra Cemal Kaşıkçı açıklaması İstanbul'da konsoloslukta katledilmişti... Suudi prensinden yıllar sonra Cemal Kaşıkçı açıklaması A Millilerimizin Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri belli oldu A Millilerimizin Dünya Kupası yolunda muhtemel rakipleri belli oldu Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Bir zamanlar Yeşilçam'ın efsane ismiydi... Kalp ameliyatı olduktan sonra şizofreni teşhisi kondu... Sosyal medyada paylaşılan hesap fişi olay oldu: 10 TL'lik aymazlığa 38 bin TL ceza kesildi! Sosyal medyada paylaşılan hesap fişi olay oldu: 10 TL'lik aymazlığa 38 bin TL ceza kesildi! Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı Uluslararası piyasaların 5 dev kuruluşu altın fiyatları için yeni tahminlerini açıkladı Türkiye'de bugün bir çocuk işçi makatına kompresörle hava basılarak işkence edilerek öldürüldü! Türkiye'de bugün bir çocuk işçi makatına kompresörle hava basılarak işkence edilerek öldürüldü! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Türkiye güzeli oyuncu da kadroda! Acun Ilıcalı Survivor adasının yeni yarışmacısını duyurdu: Türkiye güzeli oyuncu da kadroda! Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı! Rojin'in sır ölümüyle ilgili soruşturmada dikkat çeken ayrıntı!