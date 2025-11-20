Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor

Türkiye'de baskılandığı için artmasa da küresel piyasalarda değer kazanan Dolar kuru ile brent petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrasında akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam geliyor... İşte beklenen zam ve zam öncesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye'de A'dan Z'ye yağmur gibi yağan zam yağmuru devam ediyor... Akaryakıt fiyatlarındaki Kasım ayı zamlarına bir yenisi daha ekleniyor.

ABD'nin Rus petrol üreticileri Rosneft ve Lukoil’i kara listeye alması sonrasında brent petrol fiyatlarında fırtına koparken, hem petrol fiyatlarındaki yükseliş hem de ABD Doları'nın küresel piyasalarda değer kazanması akaryakıt fiyatlarına tarihin en büyük ikinci zammı olarak yansıyacak.

Gazeteci Olcay Aydilek motorinin litre fiyatına bu gece yarısından sonra ( 21 Kasım Cuma ) itibariyle geçerli olmak üzere 1 TL 78 Kuruş zam gelecek.

Benzin ve LPG grubunda ise herhangi bir değişiklik gerçekleşmeyecek.

Gerçekleşmesi beklenen zam öncesinde İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 57,63 lira, Bursa'da 58,60 lira, Ankara'da 58,65 lira, İzmir'de 58,99 lira, Adana'da 59,55 lira, Antalya'da 60 lira, Diyarbakır'da ise 60,03 lira seviyesinden satılıyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 20 Kasım Perşembe itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,84 TL

Motorin fiyatı: 58,68 TL

LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,97 TL

Motorin fiyatı: 57,65 TL

LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,17 TL

Motorin fiyatı: 59,01 TL

LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,12 TL

Motorin fiyatı: 60,07 TL

LPG fiyatı: 30,04 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,16 TL

Motorin fiyatı: 60,05 TL

LPG fiyatı: 29,37 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,01 TL

Motorin fiyatı: 58,89 TL

LPG fiyatı: 29,11 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,60 TL

Motorin fiyatı: 59,46 TL

LPG fiyatı: 28,79 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,85 TL

Motorin fiyatı: 59,74 TL

LPG fiyatı: 28,57 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,95 TL

Motorin fiyatı: 59,79 TL

LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,25 TL

Motorin fiyatı: 59,08 TL

LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,65 TL

Motorin fiyatı: 59,56 TL

LPG fiyatı: 30,63 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,58 TL

Motorin fiyatı: 59,44 TL

LPG fiyatı: 27,83 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,65 TL

Motorin fiyatı: 59,48 TL

LPG fiyatı: 29,87 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,64 TL

Motorin fiyatı: 59,48 TL

LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,28 TL

Motorin fiyatı: 60,10 TL

LPG fiyatı: 31,06 TL