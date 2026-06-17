Akaryakıt fiyatlarında indirimler devam ediyor! Bu gece yarısından sonra bir indirim daha var!

ABD ve İran anlaşmasıyla brent petrolün 82 dolara gerilemesi, akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim olarak yansıyor. Bugünden geçerli 1,23 TL'lik indirimin ardından, motorine bu gece yarısından itibaren 1,83 TL'lik yeni bir indirim daha geliyor.

ABD ile İran arasında sağlanan diplomatik uzlaşının küresel enerji piyasalarına etkisi, Türkiye'deki akaryakıt pompa fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda brent petrol ve motorinin ton fiyatındaki sert düşüş ivmesiyle birlikte, motorin (dizel) grubunda üst üste üçüncü indirim beklentisi kesinleşti.

Brent Petrol 82 Dolara Kadar Geriledi

Jeopolitik gerilimler ve savaş endişeleriyle bir dönem 115 dolar seviyelerine kadar tırmanan brent petrol varil fiyatı, iki ülke arasındaki anlaşmanın ardından 82 dolar düzeyine kadar geriledi. Küresel piyasalardaki bu rahatlama, doğrudan uluslararası ürün piyasalarında motorinin metrik ton fiyatlarını aşağı çekerek iç piyasada peş peşe indirimleri gündeme getirdi.

Pompaya Yansıyacak İndirim Detayları

Akaryakıt sektörü kaynaklarından elde edilen güncel verilere göre, motorin fiyatlarındaki değişim süreci şu şekilde gerçekleşiyor:

Gerçekleşen İndirim: Uluslararası piyasalardaki ilk gevşemeyle birlikte, motorin grubuna bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1,23 TL'lik bir indirim yansımıştı.

Beklenen Yeni İndirim: Düşüş trendinin devam etmesine bağlı olarak, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorine 1,83 TL'lik bir indirim daha gelmesi bekleniyor.

Üst Üste Üçüncü Düşüş

Bu gece pompaya yansıyacak olan güncellemeyle birlikte, motorin fiyatlarında kısa süre içinde arka arkaya üçüncü kez indirime gidilmiş olacak.

İşte 17 Haziran Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

Haber3.com Haber Merkezi