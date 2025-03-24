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Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru: Benzine de, motorine de, LPG'ye de zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru: Benzine de, motorine de, LPG'ye de zam geliyor
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Akaryakıt fiyatları bu hafta peş peşe gelecek zamlarla bir kez daha araç sahiplerini kara kara düşündürecek. Hem benzine, hem motorine, hem de LPG'ye peş peşe zam bekleniyor. İşte beklenen zam ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Şubat ayı sonunda küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen indirimler Mart ayı itibariyle yerini zam yağmuruna bırakmıştı.

Hatırlanacağı gibi motorinin litre fiyatına 22 Şubat Cumartesi günü yapılan 1,44 TL zammın ardından motorin pek çok ilimizde 50 TL'nin de üstüne çıkmış, sadece 5 gün sonra 27 Şubat'ta ise bu zam geri alınmıştı. Motorindeki bu fiyat değişikliğinin ardından 4 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1,04 TL'lik 7 Mart Cuma günü itibariyle de benzinin litre fiyatına 2 TL 60 Kuruş daha indirim yapılmıştı. İndirimler bununla da sınırlı kalmadı ve 8 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine de 1 TL 35 Kuruş daha indirim yapıldı. Fakat bu indirimler 14 Mart itibariyle son buldu ve son olarak 14 Mart Cuma günü benzinin litre fiyatına 1,82 TL'lik zam yapıldı.

Zam yağmuru yeni haftada da devam edecek. Bu hafta itibariyle hem benzine, hem motorine hem de LPG'ye peş peşe zam yapılması bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığına göre;

25 Mart Salı günü benzinin litre fiyatına 1,30 TL,
26 Mart Çarşamba günü motorin fiyatlarına 1 TL,
27 Mart Perşembe günü ise LPG fiyatlarına ise 65 kuruş zam bekleniyor.

İşte 24 Mart Pazartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,84 TL
Motorin fiyatı: 46,19 TL 
LPG fiyatı: 29,07 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,29 TL
Motorin fiyatı: 45,46 TL 
LPG fiyatı: 29,16 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,21 TL 
Motorin fiyatı: 46,56 TL
LPG fiyatı: 29,12 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,95 TL
Motorin fiyatı: 47,27 TL
LPG fiyatı: 28,87 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,17 TL
Motorin fiyatı:  47,56 TL
LPG fiyatı: 28,32 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,05 TL
Motorin fiyatı: 46,45 TL
LPG fiyatı: 28,37 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,60 TL
Motorin fiyatı: 46,95 TL
LPG fiyatı: 28,23 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,80 TL
Motorin fiyatı: 47,15 TL
LPG fiyatı: 28,30 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,94 TL 
Motorin fiyatı: 47,27 TL
LPG fiyatı: 28,05 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,29 TL 
Motorin fiyatı: 46,65 TL
LPG fiyatı: 28,95 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  46,65 TL 
Motorin fiyatı: 47 TL
LPG fiyatı: 29,09 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,60 TL
Motorin fiyatı: 46,95 TL
LPG fiyatı: 28,72 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,64 TL 
Motorin fiyatı: 46,97 TL
LPG fiyatı: 29,42 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,63 TL 
Motorin fiyatı: 46,96 TL
LPG fiyatı: 28,94 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 47,28 TL 
Motorin fiyatı: 47,61 TL
LPG fiyatı: 29,18 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

 

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