Akaryakıta bir haftada ikinci zam geliyor
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ÖTV düzenlemesinin ardından zamlanan akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor.
Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV düzenlemesi sonrası, akaryakıt fiyatlarına zam gelmişti. Benzin grubunda 82 kuruş, motorin grubunda 77 kuruş, LPG grubunda 35 kuruş fiyat artışı oldu.
ÖTV zammının ardından akaryakıt fiyatlarına bir zam daha geliyor.
BENZİNE ZAM
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 27 kuruş zam beklentisi var.
Zamlı tarifenin 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Motorin ve LPG'de ise fiyat artışı beklenmiyor.
İşte 4 Ocak Cumartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,45 TL
Motorin fiyatı: 45,32 TL
LPG fiyatı: 28,08 TL
İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,05 TL
Motorin fiyatı: 44,77 TL
LPG fiyatı: 28,17 TL
İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,90 TL
Motorin fiyatı: 45,81 TL
LPG fiyatı: 28,13 TL
Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 45,51 TL
Motorin fiyatı: 46,43 TL
LPG fiyatı: 27,88 TL
Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 45,61 TL
Motorin fiyatı: 46,47 TL
LPG fiyatı: 27,33 TL
Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 44,69 TL
Motorin fiyatı: 45,68 TL
LPG fiyatı: 27,38 TL
Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 45,29 TL
Motorin fiyatı: 46,17 TL
LPG fiyatı: 27,24 TL
Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 45,39 TL
Motorin fiyatı: 46,27 TL
LPG fiyatı: 27,31 TL
Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 45,57 TL
Motorin fiyatı: 46,49 TL
LPG fiyatı: 27,06 TL
Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 45,01 TL
Motorin fiyatı: 45,92 TL
LPG fiyatı: 27,96 TL
Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 45,11 TL
Motorin fiyatı: 46,01 TL
LPG fiyatı: 28,10 TL
Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 45,28 TL
Motorin fiyatı: 46,15 TL
LPG fiyatı: 27,73 TL
Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 45,31 TL
Motorin fiyatı: 46,21 TL
LPG fiyatı: 28,43 TL
Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 45,28 TL
Motorin fiyatı: 46,21 TL
LPG fiyatı: 27,95 TL
Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Benzin fiyatı: 45,69 TL
Motorin fiyatı: 46,56 TL
LPG fiyatı: 28,19 TL
Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
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