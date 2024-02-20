Akaryakıta bir zam bir de indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru aralıksız devam ediyor. 2023'te başlayan ve 2024'ün daha ilk iki ayında da hızını kesmeden süren zam fırtınasında bu sefer bir zam bir de indirim haberi geldi. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

HABER3COM

2023 yılından bu yana A'dan Z'ye tüm ürünlerde zamla yatıp zamla kalkmaya devam eden Türkiye'de zamla girdiğimiz 2024 yılının daha ikinci ayında da zamlarla devam ediyor.

Geçen seneki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde benzinin litresi 19,81 TL'ye, motorinin de litresi 18,59 TL'ye satılıyordu. Ancak yeni yıl da geçen yıl gibi daha ilk günlerinden zam olup üstümüze yağmaya başladı.

Son olarak motorinin litre fiyatına 13 Şubat Salı günü 2 lira 56 kuruş, 15 Şubat Perşembe itibariyle de benzinin litre fiyatına 1,79 TL'lik zamlar gelmişti. Benzin ve motorine gelen bu zamların ardından şimdi de LPG fiyatlarına bir zam, motorine ise indirim bekleniyor.

Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre bugün gece yarısından sonra ( 21 Şubat Çarşamba itibariyle ) geçerli olmak üzere motorine 1,21 TL'lik indirim, LPG grubunda ise 0,65 TL fiyat artışı bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Haber3.com olarak aşağıda 81 ilimiz yerine sadece 17 ili seçmemizin iki nedeni var. Bunlardan biri Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizi seçerken, son genel seçimlerde TBMM'ye girmeyi başaran siyasi parti liderlerinin memleketleri olan Batman, Hatay, İzmit, Kahramanmaraş, Kars, Manisa, Osmaniye ve Rize'yi de bilerek listeye ekledik.

İşte 20 Şubat Salı itibariyle 17 ildeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,94 TL

Motorin fiyatı: 45,08 TL

LPG fiyatı: 20,82 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,22 TL

Motorin fiyatı: 44,30 TL

LPG fiyatı: 20,81 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,15 TL

Motorin fiyatı: 45,30 TL

LPG fiyatı: 20,75 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,68 TL

Motorin fiyatı: 45,86 TL

LPG fiyatı: 21,07 TL

Batman güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,92 TL

Motorin fiyatı: 45,95 TL

LPG fiyatı: 20,73 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,89 TL

Motorin fiyatı: 45,94TL

LPG fiyatı: 20,31 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,11 TL

Motorin fiyatı: 45,35 TL

LPG fiyatı: 20,46 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,34 TL

Motorin fiyatı: 45,50 TL

LPG fiyatı: 19,93 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,48 TL

Motorin fiyatı: 45,65 TL

LPG fiyatı: 20,20 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,61 TL

Motorin fiyatı: 45,94 TL

LPG fiyatı: 19,77 TL

Kocaeli güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 41,83 TL

Motorin fiyatı: 44,94 TL

LPG fiyatı: 20,42 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,19 TL

Motorin fiyatı: 45,33 TL

LPG fiyatı: 20,62 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,23 TL

Motorin fiyatı: 45,38 TL

LPG fiyatı: 21,22 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,35 TL

Motorin fiyatı: 45,49 TL

LPG fiyatı: 20,23 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,37 TL

Motorin fiyatı: 45,53 TL

LPG fiyatı: 21,38 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,34 TL

Motorin fiyatı: 45,55 TL

LPG fiyatı: 20,93 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 42,89 TL

Motorin fiyatı: 46,01 TL

LPG fiyatı: 21,05 TL