Akaryakıta bir zam daha: Benzin fiyatı 60 TL'ye koşuyor

Akaryakıtta beklenen zam tabelalara yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugün itibariyle 1 lira 15 kuruşluk zam yapıldı.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti.

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam geldi.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişime gidilmedi.

Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 54 lira 89 kuruşa, Ankara'da 55 lira 76 kuruşa, İzmir'de ise 56 lira 9 kuruşa yükseldi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 15 Kasım Cumartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,76 TL

Motorin fiyatı: 58,63 TL

LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,89 TL

Motorin fiyatı: 57,60 TL

LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,09 TL

Motorin fiyatı: 58,96 TL

LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,04 TL

Motorin fiyatı: 59,99 TL

LPG fiyatı: 30,04 TL

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,08 TL

Motorin fiyatı: 60,00 TL

LPG fiyatı: 29,37 TL

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,93 TL

Motorin fiyatı: 58,84 TL

LPG fiyatı: 29,11 TL

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,52 TL

Motorin fiyatı: 59,41 TL

LPG fiyatı: 28,36 TL

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,77 TL

Motorin fiyatı: 59,69 TL

LPG fiyatı: 28,57 TL

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,87 TL

Motorin fiyatı: 59,74 TL

LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,17 TL

Motorin fiyatı: 59,03 TL

LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,57 TL

Motorin fiyatı: 59,48 TL

LPG fiyatı: 30,63 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,50 TL

Motorin fiyatı: 59,39 TL

LPG fiyatı: 27,83 TL

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,57 TL

Motorin fiyatı: 59,43 TL

LPG fiyatı: 29,77 TL

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,56 TL

Motorin fiyatı: 59,43 TL

LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,20 TL

Motorin fiyatı: 60,05 TL

LPG fiyatı: 31,06 TL

