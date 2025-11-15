  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akaryakıta bir zam daha: Benzin fiyatı 60 TL'ye koşuyor

Akaryakıta bir zam daha: Benzin fiyatı 60 TL'ye koşuyor

Akaryakıta bir zam daha: Benzin fiyatı 60 TL'ye koşuyor
Güncelleme:

Akaryakıtta beklenen zam tabelalara yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugün itibariyle 1 lira 15 kuruşluk zam yapıldı.

Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti.

Benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk zam geldi.

Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişime gidilmedi.

Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 54 lira 89 kuruşa, Ankara'da 55 lira 76 kuruşa, İzmir'de ise 56 lira 9 kuruşa yükseldi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 15 Kasım Cumartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,76 TL
Motorin fiyatı: 58,63 TL 
LPG fiyatı: 29,28 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 54,89 TL 
Motorin fiyatı: 57,60 TL
LPG fiyatı: 29,27 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,09 TL 
Motorin fiyatı: 58,96 TL
LPG fiyatı: 29,23 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,04 TL
Motorin fiyatı: 59,99 TL
LPG fiyatı: 30,04 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,08 TL
Motorin fiyatı:  60,00 TL
LPG fiyatı: 29,37 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 55,93 TL
Motorin fiyatı: 58,84 TL
LPG fiyatı: 29,11 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,52 TL
Motorin fiyatı: 59,41 TL
LPG fiyatı: 28,36 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,77 TL
Motorin fiyatı: 59,69 TL
LPG fiyatı: 28,57 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,87 TL 
Motorin fiyatı: 59,74 TL
LPG fiyatı: 30,76 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,17 TL 
Motorin fiyatı: 59,03 TL
LPG fiyatı: 29,06 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,57 TL 
Motorin fiyatı: 59,48 TL
LPG fiyatı: 30,63 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,50 TL
Motorin fiyatı: 59,39 TL
LPG fiyatı: 27,83 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,57 TL 
Motorin fiyatı:  59,43 TL
LPG fiyatı: 29,77 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 56,56 TL 
Motorin fiyatı: 59,43 TL
LPG fiyatı: 29,57 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 57,20 TL 
Motorin fiyatı: 60,05 TL
LPG fiyatı: 31,06 TL

 

Haber3.com Haber Merkezi

text-ad
Etiketler akaryakıt fiyatları benzin motorin LPG
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yoğun kar yağışı ve tipi bastırdı; ulaşım felç oldu Yoğun kar yağışı ve tipi bastırdı; ulaşım felç oldu Sürücüler dikkat! 5 ay sürecek zorunlu uygulama bugün başladı Sürücüler dikkat! 5 ay sürecek zorunlu uygulama bugün başladı İstanbul'da yöneticilik koltuğunu bıraktı, memleketinde üretici oldu İstanbul'da yöneticilik koltuğunu bıraktı, memleketinde üretici oldu Parfüm fabrikasındaki yangın faciasından bir acı haber daha Parfüm fabrikasındaki yangın faciasından bir acı haber daha Sonar'ın son anketinde Erdoğan'ı kızdıracak sonuçlar Sonar'ın son anketinde Erdoğan'ı kızdıracak sonuçlar Hava durumu yine şaşırtacak: Önce kar yağışı sonra pastırma sıcakları geliyor Hava durumu yine şaşırtacak: Önce kar yağışı sonra pastırma sıcakları geliyor Balıkesir'de yerin 7 metre altından tarih fışkırdı! Balıkesir'de yerin 7 metre altından tarih fışkırdı! Manisa'dan acı haber: Bir polis şehit oldu Manisa'dan acı haber: Bir polis şehit oldu Cansız bedeni 68 metre derinlikte bulunmuştu: Halit Yukay'ın ölümünde istenen ceza belli oldu Cansız bedeni 68 metre derinlikte bulunmuştu: Halit Yukay'ın ölümünde istenen ceza belli oldu Ters yönde dehşet saçan trafik canavarına linç girişimi! Ters yönde dehşet saçan trafik canavarına linç girişimi!
Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Peş peşe depremler Balıkesir sallanmaya devam ediyor: Peş peşe depremler Ümit Özdağ: ''Türkiye tarihsel bir kırılmaya doğru sürükleniyor'' Ümit Özdağ: ''Türkiye tarihsel bir kırılmaya doğru sürükleniyor'' Burası Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları görüldü Burası Norveç değil Türkiye! Kuzey ışıkları görüldü ''Kırmızı altın''ı kuraklık vurdu: Gramı 600 TL'den satılıyor ''Kırmızı altın''ı kuraklık vurdu: Gramı 600 TL'den satılıyor Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı Sağanak yağış zincirleme kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var Sağanak yağış zincirleme kaza getirdi: Çok sayıda yaralı var Sitede oturanları isyan ettiren aidatlara düzenleme geliyor Sitede oturanları isyan ettiren aidatlara düzenleme geliyor Uzman isim zehirlenen anne ve 2 çocuğun ölüm sebebini açıkladı Uzman isim zehirlenen anne ve 2 çocuğun ölüm sebebini açıkladı