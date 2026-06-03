Akaryakıta çifte zam: İşte il il yeni benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniye değişiklik gösteren benzin ve motorin fiyatlarına bir zam daha geldi.

Küresel enerji koridorlarının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilim, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıta çifte zam olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 47 kuruşluk bir artış uygulandı. Motorin grubunda ise litre fiyatına 98 kuruş zam yapıldı.

Zamla birlikte İstanbul'da motorinin fiyatı 66,31 TL'ye, benzinin litre fiyatı ise 63,45 TL'ye yükseldi.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin seyri ve küresel enerji piyasalarındaki arz-talep dengesine bağlı olarak önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

İşte 3 Haziran Çarşam günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

Haber3.com Haber Merkezi