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Akaryakıta çifte zam: İşte il il yeni benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıta çifte zam: İşte il il yeni benzin ve motorin fiyatları
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Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniye değişiklik gösteren benzin ve motorin fiyatlarına bir zam daha geldi.

Küresel enerji koridorlarının en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsizlikler ve artan jeopolitik gerilim, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. 

Döviz ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıta çifte zam olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren  benzinin litre fiyatına 47 kuruşluk bir artış uygulandı. Motorin grubunda ise litre fiyatına 98 kuruş zam yapıldı. 

Zamla birlikte İstanbul'da motorinin fiyatı 66,31 TL'ye, benzinin litre fiyatı ise 63,45 TL'ye yükseldi. 

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin seyri ve küresel enerji piyasalarındaki arz-talep dengesine bağlı olarak önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni dalgalanmaların yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

İşte 3 Haziran Çarşam günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

 

 

Şehir Benzin Motorin LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 63.45 TL 66.31 TL 31.99 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 63.31 TL 66.17 TL 31.39 TL
ANKARA 64.42 TL 67.44 TL 31.97 TL
IZMIR 64.70 TL 67.71 TL 31.79 TL
ADANA 65.26 TL 68.28 TL 32.31 TL
ADIYAMAN 65.60 TL 68.62 TL 32.44 TL
AFYON 65.58 TL 68.68 TL 31.84 TL
AGRI 66.00 TL 69.00 TL 33.19 TL
AKSARAY 65.33 TL 68.35 TL 31.81 TL
AMASYA 65.01 TL 68.01 TL 32.59 TL
ANTALYA 65.65 TL 68.75 TL 32.04 TL
ARDAHAN 65.50 TL 68.50 TL 32.89 TL
ARTVIN 65.29 TL 68.29 TL 33.44 TL
AYDIN 64.94 TL 67.95 TL 31.94 TL
BALIKESIR 65.03 TL 68.04 TL 31.49 TL
BARTIN 64.74 TL 67.56 TL 31.65 TL
BATMAN 65.89 TL 69.01 TL 32.54 TL
BAYBURT 65.19 TL 68.19 TL 32.69 TL
BILECIK 64.37 TL 67.19 TL 31.39 TL
BINGOL 66.04 TL 69.16 TL 32.69 TL
BITLIS 66.04 TL 69.16 TL 32.61 TL
BOLU 64.49 TL 67.30 TL 31.80 TL
BURDUR 65.50 TL 68.60 TL 31.99 TL
BURSA 64.50 TL 67.32 TL 31.39 TL
CANAKKALE 65.07 TL 68.08 TL 31.59 TL
CANKIRI 64.83 TL 67.84 TL 32.20 TL
CORUM 65.01 TL 68.02 TL 32.14 TL
DENIZLI 65.21 TL 68.22 TL 31.69 TL
DIYARBAKIR 65.90 TL 69.02 TL 32.66 TL
DUZCE 64.32 TL 67.14 TL 31.65 TL
EDIRNE 64.55 TL 67.58 TL 32.09 TL
ELAZIG 66.03 TL 69.15 TL 32.41 TL
ERZINCAN 65.44 TL 68.44 TL 32.69 TL
ERZURUM 65.50 TL 68.50 TL 32.59 TL
ESKISEHIR 64.69 TL 67.51 TL 31.49 TL
GAZIANTEP 65.38 TL 68.40 TL 32.01 TL
GIRESUN 65.23 TL 68.23 TL 32.59 TL
GUMUSHANE 65.19 TL 68.19 TL 32.69 TL
HAKKARI 66.07 TL 69.19 TL 33.27 TL
HATAY 65.12 TL 68.14 TL 32.11 TL
IGDIR 66.01 TL 69.01 TL 33.19 TL
ISPARTA 65.57 TL 68.67 TL 31.94 TL
KAHRAMANMARAS 65.39 TL 68.41 TL 32.24 TL
KARABUK 64.76 TL 67.58 TL 31.65 TL
KARAMAN 65.32 TL 68.34 TL 32.41 TL
KARS 65.51 TL 68.51 TL 32.99 TL
KASTAMONU 65.11 TL 68.12 TL 32.65 TL
KAYSERI 65.42 TL 68.43 TL 31.91 TL
KILIS 65.13 TL 68.15 TL 32.31 TL
KIRIKKALE 64.72 TL 67.73 TL 31.82 TL
KIRKLARELI 64.53 TL 67.56 TL 31.99 TL
KIRSEHIR 64.77 TL 67.78 TL 31.92 TL
KOCAELI 63.86 TL 66.68 TL 31.19 TL
KONYA 65.44 TL 68.60 TL 32.01 TL
KUTAHYA 65.34 TL 68.20 TL 31.94 TL
MALATYA 65.61 TL 68.63 TL 32.47 TL
MANISA 64.78 TL 67.79 TL 31.84 TL
MARDIN 65.93 TL 69.05 TL 32.44 TL
MERSIN 65.25 TL 68.27 TL 32.61 TL
MUGLA 65.21 TL 68.22 TL 31.84 TL
MUS 66.05 TL 69.17 TL 32.78 TL
NEVSEHIR 65.32 TL 68.34 TL 32.01 TL
NIGDE 65.27 TL 68.29 TL 31.81 TL
ORDU 65.02 TL 68.02 TL 32.19 TL
OSMANIYE 65.12 TL 68.14 TL 32.44 TL
RIZE 65.17 TL 68.17 TL 32.69 TL
SAKARYA 64.16 TL 66.98 TL 31.29 TL
SAMSUN 65.00 TL 68.00 TL 32.19 TL
SANLIURFA 65.59 TL 68.61 TL 32.46 TL
SIIRT 65.92 TL 69.04 TL 32.64 TL
SINOP 65.06 TL 68.06 TL 32.69 TL
SIRNAK 66.04 TL 69.16 TL 32.85 TL
SIVAS 65.43 TL 68.44 TL 32.49 TL
TEKIRDAG 64.13 TL 67.16 TL 31.79 TL
TOKAT 65.07 TL 68.07 TL 32.69 TL
TRABZON 65.16 TL 68.16 TL 32.29 TL
TUNCELI 66.04 TL 69.16 TL 33.01 TL
USAK 65.21 TL 68.22 TL 31.95 TL
VAN 66.02 TL 69.05 TL 32.51 TL
YALOVA 64.16 TL 66.98 TL 31.29 TL
YOZGAT 65.10 TL 68.11 TL 32.12 TL
ZONGULDAK 64.68 TL 67.50 TL 32.05 TL

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler akaryakıt zammı benzin fiyatları motorin litre fiyatı hürmüz boğazı
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