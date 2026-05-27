Akaryakıta indirim geldi: İşte il il yeni fiyat listesi...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Son olarak petrol fiyatındaki düşüş nedeniyle benzine indirim yapıldı.

Orta Doğu'dan gelen haber akışıyla birlikte dalgalanan brent petrolün varil fiyatı uzun sürenin ardından yeniden 100 dolar sınırının altına indi. Petroldeki düşüş, Kurban Bayramı’nın ilk gününde yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Benzine indirim

Normal şartlarda benzinin litre fiyatında 3 lira 27 kuruş seviyesinde büyük bir indirim hesaplandı. Ancak eşel mobil sisteminin devreye girmesi nedeniyle indirimin tamamı fiyatlara yansıtılmadı. Pompalara yansıyan net indirim tutarı litre başına 82 kuruş oldu.

Gece yarısı akaryakıt istasyonlarında yenilenen tabelaların ardından benzinin litresi İstanbul'da 64.32 TL'ye indi. Ankara ve İzmir'de ise benzin fiyatı 65 liraya geriledi.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 27 Mayıs Çarşamba itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

