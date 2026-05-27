  3. Akaryakıta indirim geldi: İşte il il yeni fiyat listesi...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Son olarak petrol fiyatındaki düşüş nedeniyle benzine indirim yapıldı.

Orta Doğu'dan gelen haber akışıyla birlikte dalgalanan brent petrolün varil fiyatı uzun sürenin ardından yeniden 100 dolar sınırının altına indi. Petroldeki düşüş, Kurban Bayramı’nın ilk gününde yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

Benzine indirim

Normal şartlarda benzinin litre fiyatında 3 lira 27 kuruş seviyesinde büyük bir indirim hesaplandı. Ancak eşel mobil sisteminin devreye girmesi nedeniyle indirimin tamamı fiyatlara yansıtılmadı. Pompalara yansıyan net indirim tutarı litre başına 82 kuruş oldu.

Gece yarısı akaryakıt istasyonlarında yenilenen tabelaların ardından benzinin litresi İstanbul'da 64.32 TL'ye indi. Ankara ve İzmir'de ise benzin fiyatı 65 liraya geriledi.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

İşte 27 Mayıs Çarşamba itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

Şehir Benzin Motorin LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 64.32 67.05 33.89
ISTANBUL (ANADOLU) 64.18 66.91 33.29
ANKARA 65.29 68.16 33.87
IZMIR 65.57 68.43 33.69
ADANA 66.14 69.02 34.21
ADIYAMAN 66.48 69.36 34.34
AFYON 66.46 69.42 33.74
AGRI 66.88 69.74 35.09
AKSARAY 66.21 69.09 33.71
AMASYA 65.89 68.74 34.49
ANTALYA 66.53 69.49 33.94
ARDAHAN 66.38 69.24 34.79
ARTVIN 66.17 69.03 35.34
AYDIN 65.81 68.67 33.84
BALIKESIR 65.90 68.76 33.39
BARTIN 65.62 68.28 33.55
BATMAN 66.76 69.73 34.44
BAYBURT 66.07 68.93 34.59
BILECIK 65.25 67.91 33.29
BINGOL 66.91 69.88 34.59
BITLIS 66.91 69.88 34.51
BOLU 65.37 68.02 33.70
BURDUR 66.38 69.34 33.89
BURSA 65.38 68.04 33.29
CANAKKALE 65.94 68.80 33.49
CANKIRI 65.71 68.57 34.10
CORUM 65.89 68.75 34.04
DENIZLI 66.08 68.94 33.59
DIYARBAKIR 66.77 69.74 34.56
DUZCE 65.20 67.86 33.55
EDIRNE 65.42 68.31 33.99
ELAZIG 66.90 69.87 34.31
ERZINCAN 66.32 69.18 34.59
ERZURUM 66.38 69.24 34.49
ESKISEHIR 65.57 68.23 33.39
GAZIANTEP 66.26 69.14 33.91
GIRESUN 66.11 68.97 34.49
GUMUSHANE 66.07 68.93 34.59
HAKKARI 66.94 69.91 35.17
HATAY 66.00 68.88 34.01
IGDIR 66.89 69.75 35.09
ISPARTA 66.45 69.41 33.84
KAHRAMANMARAS 66.27 69.15 34.14
KARABUK 65.64 68.30 33.55
KARAMAN 66.20 69.08 34.31
KARS 66.39 69.25 34.89
KASTAMONU 65.99 68.85 34.55
KAYSERI 66.29 69.17 33.81
KILIS 66.01 68.89 34.21
KIRIKKALE 65.60 68.46 33.72
KIRKLARELI 65.40 68.29 33.89
KIRSEHIR 65.65 68.51 33.82
KOCAELI 64.74 67.40 33.09
KONYA 66.31 69.33 33.91
KUTAHYA 66.25 68.96 33.84
MALATYA 66.49 69.37 34.37
MANISA 65.65 68.51 33.74
MARDIN 66.80 69.77 34.34
MERSIN 66.13 69.01 34.51
MUGLA 66.08 68.94 33.74
MUS 66.92 69.89 34.68
NEVSEHIR 66.20 69.08 33.91
NIGDE 66.15 69.03 33.71
ORDU 65.90 68.75 34.09
OSMANIYE 66.00 68.88 34.34
RIZE 66.05 68.91 34.59
SAKARYA 65.04 67.70 33.19
SAMSUN 65.88 68.73 34.09
SANLIURFA 66.47 69.35 34.36
SIIRT 66.79 69.76 34.54
SINOP 65.94 68.79 34.59
SIRNAK 66.91 69.88 34.75
SIVAS 66.31 69.17 34.39
TEKIRDAG 65.00 67.89 33.69
TOKAT 65.95 68.80 34.59
TRABZON 66.04 68.90 34.19
TUNCELI 66.91 69.88 34.91
USAK 66.08 68.94 33.85
VAN 66.90 69.79 34.41
YALOVA 65.04 67.70 33.19
YOZGAT 65.98 68.84 34.02
ZONGULDAK 65.56 68.22 33.95

 

Haber3.com Haber Merkezi

