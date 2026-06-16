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Akaryakıta indirim üstüne indirim: Tabelalar bir kez daha değişiyor!

Akaryakıta indirim üstüne indirim: Tabelalar bir kez daha değişiyor!
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Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugün 1 lira 22 kuruş indirim yapılan motorin fiyatına gece yarısı itibariyle bir indirim daha geliyor.

Akaryakıt piyasalarında araç sahiplerinin yüzünü güldürecek gelişme yaşandı. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş eğilimi, motorin (dizel) litre fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinde indirim beklentisi oluştu.

Uluslararası enerji piyasalarındaki bu gevşemenin temelinde jeopolitik risklerin azalması yatıyor. ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın ardından, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin en kritik transit noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tanker geçişleri yeniden hız kazandı. Arz endişelerinin ortadan kalkmasıyla birlikte düşüşe geçen brent petrol, Türkiye'deki akaryakıt tabelalarına da olumlu yansıdı.

İndirim Pompaya 42 Kuruş Olarak Yansıyacak

Devlet, küresel petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin enflasyonu körüklememesi ve vatandaşa daha az yansıması için vergi feragatında bulunarak eşel mobil sistemini devrede tutuyor. Yapılan 1,66 liralık indirimin büyük bir kısmı, daha önce feragat edilen Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yerine konması için kullanılacak. Buna göre, motorin indiriminin pompaya net yansıması 42 kuruş olacak.

Motorinin litre fiyatına bugün itibariyle 1 lira 22 kuruş indirim yapılmıştı. 

İşte 16 Haziran Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

 

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. Bugün 1 lira 22 kuruş indirim yapılan motorin fiyatına gece yarısı itibariyle bir indirim daha geliyor.

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler akaryakıt fiyatları motorin benzin indirim
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