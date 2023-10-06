Akaryakıtta 3'üncü indirim! 2,93 TL'lik bir indirim daha geliyor

2023 yılı araç sahipleri için benzin, motorin ve LPG fiyatlarında zam yılına dönüşürken Brent Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle Ekim ayının ilk haftası indirim haftasına dönüştü. Benzine 2 seferde toplam 3,27 TL'lik indirim gelirken, motorine de yarın tek seferde dev bir indirim bekleniyor. İşte beklenen yeni indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

HABER3.COM

2023 yılında akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru nedeniyle zamla yatıp zamla kalkan araç sürücüleri yeni haftayı peş peşe gelen indirimlerle geçirmeye devam ediyor.

Yeni haftaya benzin ve motorin fiyatlarına sessiz sedasız kur zammı gelmiş, LPG'nin de fiyatı 3 Ekim Salı günü itibariyle 69 Kuruş zamlanmıştı.

Ancak brent petroldeki geri çekilme sonrasında benzine önce 2,10 TL ardından da 1,17 TL'lik iki indirim birden geldi.

Benzin fiyatlarına 2 günde gelen toplam 3,27 TL'lik indirim dizel araç sahiplerine "motorine niye indirim yok" dedirtirken bir güzel haber de dizel araç sahipleri için geldi.

Bu gece yarısından sonra ( 7 Ekim Cumartesi itibariyle )geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında da 2 lira 93 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen yaklaşık üç ayda zam oranı motorinde yüzde 105’i aştı. Aralık 2021’de 10 TL’yi aşarak ilk kez çift haneyi gören akaryakıt fiyatları, sadece 21 ayda dörde katlanarak 40 TL’yi aştı.

16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti ve bu düzenleme de zamların katlanarak artmasına yol açmıştı.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

6 Ekim Cuma itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

( Önemli uyarı: Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor )

Adana

Benzin fiyatı: 34,61 TL

Motorin fiyatı: 41,18 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 34,58 TL

Motorin fiyatı: 41,21 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 34,15 TL

Motorin fiyatı: 40,72 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 34,79 TL

Motorin fiyatı: 41,46 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 34,34 TL

Motorin fiyatı: 40,90 TL

LPG fiyatı: 18,68 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 34,37 TL

Motorin fiyatı: 41,09 TL

LPG fiyatı: 18,66 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 34,83 TL

Motorin fiyatı: 41,43 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 34,26 TL

Motorin fiyatı: 40,99 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 34,46 TL

Motorin fiyatı: 41,08 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 33,53 TL

Motorin fiyatı: 40,15 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 34,27 TL

Motorin fiyatı: 40,92 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 34,58 TL

Motorin fiyatı: 41,20 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 34,64 TL

Motorin fiyatı: 41,36 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 34,40 TL

Motorin fiyatı: 41,05 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 34,43 TL

Motorin fiyatı: 41,14 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 34,57 TL

Motorin fiyatı: 41,25 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 34,39 TL

Motorin fiyatı: 41,13 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor