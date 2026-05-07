Akaryakıtta çift yönlü değişim: Bir zam, bir indirim geldi! Şimdi bir daha indirim geliyor!
Akaryakıt fiyatlarında diplomasi trafiği sürüyor! İran ve ABD arasındaki ateşkes umutlarıyla petrol fiyatları sert düşerken, benzine gelen 53 kuruşluk zammın hemen ardından indirim müjdesi geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 8 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak indirimle pompada fiyatlar yeniden aşağı çekilecek. Peki, eşel mobil sistemi sonrası net indirim ne kadar olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen yeni rakamlar.
Küresel enerji piyasalarında İran ve ABD arasındaki diplomatik yakınlaşma rüzgarları, akaryakıt tabelalarını adeta "lunapark trenine" çevirdi. 7 Mayıs gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren zamlı fiyatların ardından, araç sahiplerini sevindirecek yeni bir haber geldi.
Zammın Hemen Ardından İndirim Müjdesi
7 Mayıs itibarıyla benzine gelen zammın etkisi henüz geçmeden, sektör temsilcileri yarın (8 Mayıs 2026) için indirim sinyalini verdi. Brent petrolün 101 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ve Akdeniz dizel kontratındaki düşüş, indirim formülünü tetikledi.
Rakamlar Netleşti: Pompaya Ne Kadar Yansıyacak?
Sektörden sızan bilgilere göre, 8 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda toplamda 2 TL 74 kuruşluk dev bir indirim hesaplandı.
Ancak devletin vergi dengesini koruyan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı fiyatlara yansımayacak:
Toplam İndirim: 2,74 TL
Pompaya Yansıyacak Net İndirim: 69 Kuruş
Vergiye Gidecek Kısım: İndirimin yaklaşık %75'i sistem gereği ÖTV borçlarına mahsup edilecek.
Bugün Ne Olmuştu?
Hatırlanacağı üzere bugün (7 Mayıs) itibarıyla benzine 53 kuruş zam gelmiş, LPG (otogaz) fiyatlarında ise 1 TL’lik indirim uygulanmıştı. Yarınki 69 kuruşluk indirimle birlikte, benzindeki günlük artış tamamen sıfırlanmış ve fiyatlar dünkü seviyesinin de altına inmiş olacak.
Uzmanlar Uyarıyor: "Diplomasi Belirleyici Olacak"
Enerji uzmanları, her ne kadar indirim beklentisi olsa da İran ve ABD arasındaki görüşmelerin seyrine göre petrol fiyatlarının yeniden dalgalanabileceğine dikkat çekiyor. Sürücülerin 8 Mayıs Cuma gününe kadar tabelaları yakından takip etmesi öneriliyor.
İşte 7 Mayıs Perşembe itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|64.47 TL
|71.77 TL
|33.89 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|64.33 TL
|71.63 TL
|33.29 TL
|ANKARA
|65.44 TL
|72.89 TL
|33.87 TL
|IZMIR
|65.72 TL
|73.16 TL
|33.69 TL
|ADANA
|66.28 TL
|73.73 TL
|34.21 TL
|ADIYAMAN
|66.61 TL
|74.07 TL
|34.34 TL
|AFYON
|66.59 TL
|74.14 TL
|33.74 TL
|AGRI
|67.00 TL
|74.44 TL
|35.09 TL
|AKSARAY
|66.36 TL
|73.81 TL
|33.71 TL
|AMASYA
|66.03 TL
|73.46 TL
|34.49 TL
|ANTALYA
|66.67 TL
|74.22 TL
|33.94 TL
|ARDAHAN
|66.50 TL
|73.94 TL
|34.79 TL
|ARTVIN
|66.31 TL
|73.75 TL
|35.34 TL
|AYDIN
|65.96 TL
|73.40 TL
|33.84 TL
|BALIKESIR
|66.04 TL
|73.48 TL
|33.39 TL
|BARTIN
|65.76 TL
|73.00 TL
|33.55 TL
|BATMAN
|66.90 TL
|74.46 TL
|34.44 TL
|BAYBURT
|66.21 TL
|73.65 TL
|34.59 TL
|BILECIK
|65.40 TL
|72.64 TL
|33.29 TL
|BINGOL
|67.04 TL
|74.60 TL
|34.59 TL
|BITLIS
|67.04 TL
|74.60 TL
|34.51 TL
|BOLU
|65.51 TL
|72.74 TL
|33.70 TL
|BURDUR
|66.51 TL
|74.06 TL
|33.89 TL
|BURSA
|65.52 TL
|72.76 TL
|33.29 TL
|CANAKKALE
|66.09 TL
|73.53 TL
|33.49 TL
|CANKIRI
|65.86 TL
|73.29 TL
|34.10 TL
|CORUM
|66.04 TL
|73.47 TL
|34.04 TL
|DENIZLI
|66.22 TL
|73.66 TL
|33.59 TL
|DIYARBAKIR
|66.91 TL
|74.47 TL
|34.56 TL
|DUZCE
|65.35 TL
|72.59 TL
|33.55 TL
|EDIRNE
|65.57 TL
|73.03 TL
|33.99 TL
|ELAZIG
|67.03 TL
|74.59 TL
|34.31 TL
|ERZINCAN
|66.45 TL
|73.89 TL
|34.59 TL
|ERZURUM
|66.50 TL
|73.94 TL
|34.49 TL
|ESKISEHIR
|65.72 TL
|72.96 TL
|33.39 TL
|GAZIANTEP
|66.40 TL
|73.86 TL
|33.91 TL
|GIRESUN
|66.25 TL
|73.69 TL
|34.49 TL
|GUMUSHANE
|66.21 TL
|73.65 TL
|34.59 TL
|HAKKARI
|67.06 TL
|74.62 TL
|35.17 TL
|HATAY
|66.14 TL
|73.60 TL
|34.01 TL
|IGDIR
|67.01 TL
|74.45 TL
|35.09 TL
|ISPARTA
|66.58 TL
|74.13 TL
|33.84 TL
|KAHRAMANMARAS
|66.41 TL
|73.87 TL
|34.14 TL
|KARABUK
|65.79 TL
|73.03 TL
|33.55 TL
|KARAMAN
|66.34 TL
|73.79 TL
|34.31 TL
|KARS
|66.51 TL
|73.95 TL
|34.89 TL
|KASTAMONU
|66.14 TL
|73.57 TL
|34.55 TL
|KAYSERI
|66.44 TL
|73.89 TL
|33.81 TL
|KILIS
|66.15 TL
|73.61 TL
|34.21 TL
|KIRIKKALE
|65.74 TL
|73.17 TL
|33.72 TL
|KIRKLARELI
|65.55 TL
|73.01 TL
|33.89 TL
|KIRSEHIR
|65.80 TL
|73.23 TL
|33.82 TL
|KOCAELI
|64.89 TL
|72.13 TL
|33.09 TL
|KONYA
|66.45 TL
|74.05 TL
|33.91 TL
|KUTAHYA
|66.36 TL
|73.64 TL
|33.84 TL
|MALATYA
|66.62 TL
|74.08 TL
|34.37 TL
|MANISA
|65.80 TL
|73.24 TL
|33.74 TL
|MARDIN
|66.94 TL
|74.50 TL
|34.34 TL
|MERSIN
|66.27 TL
|73.72 TL
|34.51 TL
|MUGLA
|66.22 TL
|73.66 TL
|33.74 TL
|MUS
|67.05 TL
|74.61 TL
|34.68 TL
|NEVSEHIR
|66.35 TL
|73.80 TL
|33.91 TL
|NIGDE
|66.29 TL
|73.74 TL
|33.71 TL
|ORDU
|66.04 TL
|73.47 TL
|34.09 TL
|OSMANIYE
|66.14 TL
|73.60 TL
|34.34 TL
|RIZE
|66.19 TL
|73.63 TL
|34.59 TL
|SAKARYA
|65.19 TL
|72.43 TL
|33.19 TL
|SAMSUN
|66.02 TL
|73.45 TL
|34.09 TL
|SANLIURFA
|66.60 TL
|74.06 TL
|34.36 TL
|SIIRT
|66.93 TL
|74.49 TL
|34.54 TL
|SINOP
|66.08 TL
|73.51 TL
|34.59 TL
|SIRNAK
|67.04 TL
|74.60 TL
|34.75 TL
|SIVAS
|66.45 TL
|73.88 TL
|34.39 TL
|TEKIRDAG
|65.15 TL
|72.61 TL
|33.69 TL
|TOKAT
|66.09 TL
|73.52 TL
|34.59 TL
|TRABZON
|66.18 TL
|73.62 TL
|34.19 TL
|TUNCELI
|67.04 TL
|74.60 TL
|34.91 TL
|USAK
|66.22 TL
|73.66 TL
|33.85 TL
|VAN
|67.02 TL
|74.49 TL
|34.41 TL
|YALOVA
|65.20 TL
|72.44 TL
|33.19 TL
|YOZGAT
|66.13 TL
|73.56 TL
|34.02 TL
|ZONGULDAK
|65.71 TL
|72.95 TL
|33.95 TL
Haber3.com Haber Merkezi
