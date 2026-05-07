  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akaryakıtta çift yönlü değişim: Bir zam, bir indirim geldi! Şimdi bir daha indirim geliyor!

Akaryakıtta çift yönlü değişim: Bir zam, bir indirim geldi! Şimdi bir daha indirim geliyor!

Akaryakıtta çift yönlü değişim: Bir zam, bir indirim geldi! Şimdi bir daha indirim geliyor!
Güncelleme:

Akaryakıt fiyatlarında diplomasi trafiği sürüyor! İran ve ABD arasındaki ateşkes umutlarıyla petrol fiyatları sert düşerken, benzine gelen 53 kuruşluk zammın hemen ardından indirim müjdesi geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 8 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak indirimle pompada fiyatlar yeniden aşağı çekilecek. Peki, eşel mobil sistemi sonrası net indirim ne kadar olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen yeni rakamlar.

Küresel enerji piyasalarında İran ve ABD arasındaki diplomatik yakınlaşma rüzgarları, akaryakıt tabelalarını adeta "lunapark trenine" çevirdi. 7 Mayıs gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren zamlı fiyatların ardından, araç sahiplerini sevindirecek yeni bir haber geldi.

Zammın Hemen Ardından İndirim Müjdesi

7 Mayıs itibarıyla benzine gelen zammın etkisi henüz geçmeden, sektör temsilcileri yarın (8 Mayıs 2026) için indirim sinyalini verdi. Brent petrolün 101 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ve Akdeniz dizel kontratındaki düşüş, indirim formülünü tetikledi.

Rakamlar Netleşti: Pompaya Ne Kadar Yansıyacak?

Sektörden sızan bilgilere göre, 8 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda toplamda 2 TL 74 kuruşluk dev bir indirim hesaplandı.

Ancak devletin vergi dengesini koruyan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı fiyatlara yansımayacak:

Toplam İndirim: 2,74 TL
Pompaya Yansıyacak Net İndirim: 69 Kuruş
Vergiye Gidecek Kısım: İndirimin yaklaşık %75'i sistem gereği ÖTV borçlarına mahsup edilecek.

Bugün Ne Olmuştu?

Hatırlanacağı üzere bugün (7 Mayıs) itibarıyla benzine 53 kuruş zam gelmiş, LPG (otogaz) fiyatlarında ise 1 TL’lik indirim uygulanmıştı. Yarınki 69 kuruşluk indirimle birlikte, benzindeki günlük artış tamamen sıfırlanmış ve fiyatlar dünkü seviyesinin de altına inmiş olacak.

Uzmanlar Uyarıyor: "Diplomasi Belirleyici Olacak"

Enerji uzmanları, her ne kadar indirim beklentisi olsa da İran ve ABD arasındaki görüşmelerin seyrine göre petrol fiyatlarının yeniden dalgalanabileceğine dikkat çekiyor. Sürücülerin 8 Mayıs Cuma gününe kadar tabelaları yakından takip etmesi öneriliyor.

İşte 7 Mayıs Perşembe itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir. 

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 64.47 TL 71.77 TL 33.89 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 64.33 TL 71.63 TL 33.29 TL
ANKARA 65.44 TL 72.89 TL 33.87 TL
IZMIR 65.72 TL 73.16 TL 33.69 TL
ADANA 66.28 TL 73.73 TL 34.21 TL
ADIYAMAN 66.61 TL 74.07 TL 34.34 TL
AFYON 66.59 TL 74.14 TL 33.74 TL
AGRI 67.00 TL 74.44 TL 35.09 TL
AKSARAY 66.36 TL 73.81 TL 33.71 TL
AMASYA 66.03 TL 73.46 TL 34.49 TL
ANTALYA 66.67 TL 74.22 TL 33.94 TL
ARDAHAN 66.50 TL 73.94 TL 34.79 TL
ARTVIN 66.31 TL 73.75 TL 35.34 TL
AYDIN 65.96 TL 73.40 TL 33.84 TL
BALIKESIR 66.04 TL 73.48 TL 33.39 TL
BARTIN 65.76 TL 73.00 TL 33.55 TL
BATMAN 66.90 TL 74.46 TL 34.44 TL
BAYBURT 66.21 TL 73.65 TL 34.59 TL
BILECIK 65.40 TL 72.64 TL 33.29 TL
BINGOL 67.04 TL 74.60 TL 34.59 TL
BITLIS 67.04 TL 74.60 TL 34.51 TL
BOLU 65.51 TL 72.74 TL 33.70 TL
BURDUR 66.51 TL 74.06 TL 33.89 TL
BURSA 65.52 TL 72.76 TL 33.29 TL
CANAKKALE 66.09 TL 73.53 TL 33.49 TL
CANKIRI 65.86 TL 73.29 TL 34.10 TL
CORUM 66.04 TL 73.47 TL 34.04 TL
DENIZLI 66.22 TL 73.66 TL 33.59 TL
DIYARBAKIR 66.91 TL 74.47 TL 34.56 TL
DUZCE 65.35 TL 72.59 TL 33.55 TL
EDIRNE 65.57 TL 73.03 TL 33.99 TL
ELAZIG 67.03 TL 74.59 TL 34.31 TL
ERZINCAN 66.45 TL 73.89 TL 34.59 TL
ERZURUM 66.50 TL 73.94 TL 34.49 TL
ESKISEHIR 65.72 TL 72.96 TL 33.39 TL
GAZIANTEP 66.40 TL 73.86 TL 33.91 TL
GIRESUN 66.25 TL 73.69 TL 34.49 TL
GUMUSHANE 66.21 TL 73.65 TL 34.59 TL
HAKKARI 67.06 TL 74.62 TL 35.17 TL
HATAY 66.14 TL 73.60 TL 34.01 TL
IGDIR 67.01 TL 74.45 TL 35.09 TL
ISPARTA 66.58 TL 74.13 TL 33.84 TL
KAHRAMANMARAS 66.41 TL 73.87 TL 34.14 TL
KARABUK 65.79 TL 73.03 TL 33.55 TL
KARAMAN 66.34 TL 73.79 TL 34.31 TL
KARS 66.51 TL 73.95 TL 34.89 TL
KASTAMONU 66.14 TL 73.57 TL 34.55 TL
KAYSERI 66.44 TL 73.89 TL 33.81 TL
KILIS 66.15 TL 73.61 TL 34.21 TL
KIRIKKALE 65.74 TL 73.17 TL 33.72 TL
KIRKLARELI 65.55 TL 73.01 TL 33.89 TL
KIRSEHIR 65.80 TL 73.23 TL 33.82 TL
KOCAELI 64.89 TL 72.13 TL 33.09 TL
KONYA 66.45 TL 74.05 TL 33.91 TL
KUTAHYA 66.36 TL 73.64 TL 33.84 TL
MALATYA 66.62 TL 74.08 TL 34.37 TL
MANISA 65.80 TL 73.24 TL 33.74 TL
MARDIN 66.94 TL 74.50 TL 34.34 TL
MERSIN 66.27 TL 73.72 TL 34.51 TL
MUGLA 66.22 TL 73.66 TL 33.74 TL
MUS 67.05 TL 74.61 TL 34.68 TL
NEVSEHIR 66.35 TL 73.80 TL 33.91 TL
NIGDE 66.29 TL 73.74 TL 33.71 TL
ORDU 66.04 TL 73.47 TL 34.09 TL
OSMANIYE 66.14 TL 73.60 TL 34.34 TL
RIZE 66.19 TL 73.63 TL 34.59 TL
SAKARYA 65.19 TL 72.43 TL 33.19 TL
SAMSUN 66.02 TL 73.45 TL 34.09 TL
SANLIURFA 66.60 TL 74.06 TL 34.36 TL
SIIRT 66.93 TL 74.49 TL 34.54 TL
SINOP 66.08 TL 73.51 TL 34.59 TL
SIRNAK 67.04 TL 74.60 TL 34.75 TL
SIVAS 66.45 TL 73.88 TL 34.39 TL
TEKIRDAG 65.15 TL 72.61 TL 33.69 TL
TOKAT 66.09 TL 73.52 TL 34.59 TL
TRABZON 66.18 TL 73.62 TL 34.19 TL
TUNCELI 67.04 TL 74.60 TL 34.91 TL
USAK 66.22 TL 73.66 TL 33.85 TL
VAN 67.02 TL 74.49 TL 34.41 TL
YALOVA 65.20 TL 72.44 TL 33.19 TL
YOZGAT 66.13 TL 73.56 TL 34.02 TL
ZONGULDAK 65.71 TL 72.95 TL 33.95 TL

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!''
Melisa Döngel’den at üzerinde tartışma yaratan kareler: ''At at olalı böyle binici görmedi!''
17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur için zam hesabı değişti
SGK Uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Emekli ve memur için zam hesabı değişti
Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum''
Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum''
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kayınvalide, kızını vuran damadını öldürdü
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kayınvalide, kızını vuran damadını öldürdü
Anne ve babalar dikkat! ''Ergenliktir'' demeyin: Çocuklarda bu 6 belirti büyük risk taşıyor!
Anne ve babalar dikkat! ''Ergenliktir'' demeyin: Çocuklarda bu 6 belirti büyük risk taşıyor!
Sıfır olarak satın aldığı aracı satmak isterken hayatının şokunu yaşadı!
Sıfır olarak satın aldığı aracı satmak isterken hayatının şokunu yaşadı!
Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı!
Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı!
Etiketler Benzine zam LPG indirimi güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatı benzin fiyatı akaryakıt otogaz fiyatı eşel mobil sistemi benzin motorin LPG Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vergi borçlarına 72 ay taksit, miras vergisi düzenlemesi komisyondan geçti! Vergi borçlarına 72 ay taksit, miras vergisi düzenlemesi komisyondan geçti! Tan Taşçı’dan Cüneyt Özdemir’e zehir zemberek yanıt: ''21 yıldır bihabersiniz!'' Tan Taşçı’dan Cüneyt Özdemir’e zehir zemberek yanıt: ''21 yıldır bihabersiniz!'' İstanbul Havalimanı'nda zehir operasyonu! 19 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! İstanbul Havalimanı'nda zehir operasyonu! 19 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı, 16 kişi öldü! Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya çarpıştı, 16 kişi öldü! AK Partili vekilden hayvanseverlere skandal ifadeler: ''Köpekçi terörü, köpeksever, iİt...'' AK Partili vekilden hayvanseverlere skandal ifadeler: ''Köpekçi terörü, köpeksever, iİt...'' Belediyeden ezber bozan nüfus desteği: 10 çocuk sıfır km araç, 8 çocuğa belediyede iş imkanı! Belediyeden ezber bozan nüfus desteği: 10 çocuk sıfır km araç, 8 çocuğa belediyede iş imkanı! Akın Akınözü ve Melis Uzunoğlu aşkından ilk kare! Ünlü oyuncu aşkını sosyal medyadan ilan etti! Akın Akınözü ve Melis Uzunoğlu aşkından ilk kare! Ünlü oyuncu aşkını sosyal medyadan ilan etti! Arka Sokaklar ekibi bu sefer dizi için değil, hayatta tutabilmek için kamera karşısına geçti Arka Sokaklar ekibi bu sefer dizi için değil, hayatta tutabilmek için kamera karşısına geçti Taraftar istifaya çağırmış, Sergen Yalçın da resti çekmişti... Yönetimden istifa iddialarına yanıt Taraftar istifaya çağırmış, Sergen Yalçın da resti çekmişti... Yönetimden istifa iddialarına yanıt Hafta sonu planınızı güncelleyin: Sıcaklıklar artıyor derken sağanak yağışlar geri dönüyor! Hafta sonu planınızı güncelleyin: Sıcaklıklar artıyor derken sağanak yağışlar geri dönüyor!
Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı! Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı! Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!'' Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!'' Canan Karatay'dan ezber bozan en sağlıklı Türk yemeği açıklaması Canan Karatay'dan ezber bozan en sağlıklı Türk yemeği açıklaması Tanju Özcan'dan mahkemede yasak aşk savunması: ''Eşime bir özür borcum var!'' Tanju Özcan'dan mahkemede yasak aşk savunması: ''Eşime bir özür borcum var!'' AK Partili Şamil Tayyar hem AK Parti'yi hem MHP'yi uyardı: ''Bu öfkenin nerede duracağı bilinmez!'' AK Partili Şamil Tayyar hem AK Parti'yi hem MHP'yi uyardı: ''Bu öfkenin nerede duracağı bilinmez!'' Ankara'dan bir sürpriz iddia daha: Koray Aydın geri mi dönüyor ? Ankara'dan bir sürpriz iddia daha: Koray Aydın geri mi dönüyor ? Uzak Şehir’de büyük veda! İzleyici anlam veremedi! Uzak Şehir’de büyük veda! İzleyici anlam veremedi! Türkiye'nin en lezzetli yeşil altınında fiyatlar 10 bin TL'den 30 TL'ye kadar düştü! Türkiye'nin en lezzetli yeşil altınında fiyatlar 10 bin TL'den 30 TL'ye kadar düştü! Siyasette bomba iddia: CHP’li Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor? Siyasette bomba iddia: CHP’li Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?