Akaryakıtta çift yönlü değişim: Bir zam, bir indirim geldi! Şimdi bir daha indirim geliyor!

Akaryakıt fiyatlarında diplomasi trafiği sürüyor! İran ve ABD arasındaki ateşkes umutlarıyla petrol fiyatları sert düşerken, benzine gelen 53 kuruşluk zammın hemen ardından indirim müjdesi geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, 8 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak indirimle pompada fiyatlar yeniden aşağı çekilecek. Peki, eşel mobil sistemi sonrası net indirim ne kadar olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ve beklenen yeni rakamlar.

Küresel enerji piyasalarında İran ve ABD arasındaki diplomatik yakınlaşma rüzgarları, akaryakıt tabelalarını adeta "lunapark trenine" çevirdi. 7 Mayıs gece yarısı itibarıyla yürürlüğe giren zamlı fiyatların ardından, araç sahiplerini sevindirecek yeni bir haber geldi.

Zammın Hemen Ardından İndirim Müjdesi

7 Mayıs itibarıyla benzine gelen zammın etkisi henüz geçmeden, sektör temsilcileri yarın (8 Mayıs 2026) için indirim sinyalini verdi. Brent petrolün 101 dolar seviyelerine kadar gerilemesi ve Akdeniz dizel kontratındaki düşüş, indirim formülünü tetikledi.

Rakamlar Netleşti: Pompaya Ne Kadar Yansıyacak?

Sektörden sızan bilgilere göre, 8 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda toplamda 2 TL 74 kuruşluk dev bir indirim hesaplandı.

Ancak devletin vergi dengesini koruyan eşel mobil sistemi nedeniyle indirimin tamamı fiyatlara yansımayacak:

Toplam İndirim: 2,74 TL

Pompaya Yansıyacak Net İndirim: 69 Kuruş

Vergiye Gidecek Kısım: İndirimin yaklaşık %75'i sistem gereği ÖTV borçlarına mahsup edilecek.

Bugün Ne Olmuştu?

Hatırlanacağı üzere bugün (7 Mayıs) itibarıyla benzine 53 kuruş zam gelmiş, LPG (otogaz) fiyatlarında ise 1 TL’lik indirim uygulanmıştı. Yarınki 69 kuruşluk indirimle birlikte, benzindeki günlük artış tamamen sıfırlanmış ve fiyatlar dünkü seviyesinin de altına inmiş olacak.

Uzmanlar Uyarıyor: "Diplomasi Belirleyici Olacak"

Enerji uzmanları, her ne kadar indirim beklentisi olsa da İran ve ABD arasındaki görüşmelerin seyrine göre petrol fiyatlarının yeniden dalgalanabileceğine dikkat çekiyor. Sürücülerin 8 Mayıs Cuma gününe kadar tabelaları yakından takip etmesi öneriliyor.

İşte 7 Mayıs Perşembe itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 64.47 TL 71.77 TL 33.89 TL ISTANBUL (ANADOLU) 64.33 TL 71.63 TL 33.29 TL ANKARA 65.44 TL 72.89 TL 33.87 TL IZMIR 65.72 TL 73.16 TL 33.69 TL ADANA 66.28 TL 73.73 TL 34.21 TL ADIYAMAN 66.61 TL 74.07 TL 34.34 TL AFYON 66.59 TL 74.14 TL 33.74 TL AGRI 67.00 TL 74.44 TL 35.09 TL AKSARAY 66.36 TL 73.81 TL 33.71 TL AMASYA 66.03 TL 73.46 TL 34.49 TL ANTALYA 66.67 TL 74.22 TL 33.94 TL ARDAHAN 66.50 TL 73.94 TL 34.79 TL ARTVIN 66.31 TL 73.75 TL 35.34 TL AYDIN 65.96 TL 73.40 TL 33.84 TL BALIKESIR 66.04 TL 73.48 TL 33.39 TL BARTIN 65.76 TL 73.00 TL 33.55 TL BATMAN 66.90 TL 74.46 TL 34.44 TL BAYBURT 66.21 TL 73.65 TL 34.59 TL BILECIK 65.40 TL 72.64 TL 33.29 TL BINGOL 67.04 TL 74.60 TL 34.59 TL BITLIS 67.04 TL 74.60 TL 34.51 TL BOLU 65.51 TL 72.74 TL 33.70 TL BURDUR 66.51 TL 74.06 TL 33.89 TL BURSA 65.52 TL 72.76 TL 33.29 TL CANAKKALE 66.09 TL 73.53 TL 33.49 TL CANKIRI 65.86 TL 73.29 TL 34.10 TL CORUM 66.04 TL 73.47 TL 34.04 TL DENIZLI 66.22 TL 73.66 TL 33.59 TL DIYARBAKIR 66.91 TL 74.47 TL 34.56 TL DUZCE 65.35 TL 72.59 TL 33.55 TL EDIRNE 65.57 TL 73.03 TL 33.99 TL ELAZIG 67.03 TL 74.59 TL 34.31 TL ERZINCAN 66.45 TL 73.89 TL 34.59 TL ERZURUM 66.50 TL 73.94 TL 34.49 TL ESKISEHIR 65.72 TL 72.96 TL 33.39 TL GAZIANTEP 66.40 TL 73.86 TL 33.91 TL GIRESUN 66.25 TL 73.69 TL 34.49 TL GUMUSHANE 66.21 TL 73.65 TL 34.59 TL HAKKARI 67.06 TL 74.62 TL 35.17 TL HATAY 66.14 TL 73.60 TL 34.01 TL IGDIR 67.01 TL 74.45 TL 35.09 TL ISPARTA 66.58 TL 74.13 TL 33.84 TL KAHRAMANMARAS 66.41 TL 73.87 TL 34.14 TL KARABUK 65.79 TL 73.03 TL 33.55 TL KARAMAN 66.34 TL 73.79 TL 34.31 TL KARS 66.51 TL 73.95 TL 34.89 TL KASTAMONU 66.14 TL 73.57 TL 34.55 TL KAYSERI 66.44 TL 73.89 TL 33.81 TL KILIS 66.15 TL 73.61 TL 34.21 TL KIRIKKALE 65.74 TL 73.17 TL 33.72 TL KIRKLARELI 65.55 TL 73.01 TL 33.89 TL KIRSEHIR 65.80 TL 73.23 TL 33.82 TL KOCAELI 64.89 TL 72.13 TL 33.09 TL KONYA 66.45 TL 74.05 TL 33.91 TL KUTAHYA 66.36 TL 73.64 TL 33.84 TL MALATYA 66.62 TL 74.08 TL 34.37 TL MANISA 65.80 TL 73.24 TL 33.74 TL MARDIN 66.94 TL 74.50 TL 34.34 TL MERSIN 66.27 TL 73.72 TL 34.51 TL MUGLA 66.22 TL 73.66 TL 33.74 TL MUS 67.05 TL 74.61 TL 34.68 TL NEVSEHIR 66.35 TL 73.80 TL 33.91 TL NIGDE 66.29 TL 73.74 TL 33.71 TL ORDU 66.04 TL 73.47 TL 34.09 TL OSMANIYE 66.14 TL 73.60 TL 34.34 TL RIZE 66.19 TL 73.63 TL 34.59 TL SAKARYA 65.19 TL 72.43 TL 33.19 TL SAMSUN 66.02 TL 73.45 TL 34.09 TL SANLIURFA 66.60 TL 74.06 TL 34.36 TL SIIRT 66.93 TL 74.49 TL 34.54 TL SINOP 66.08 TL 73.51 TL 34.59 TL SIRNAK 67.04 TL 74.60 TL 34.75 TL SIVAS 66.45 TL 73.88 TL 34.39 TL TEKIRDAG 65.15 TL 72.61 TL 33.69 TL TOKAT 66.09 TL 73.52 TL 34.59 TL TRABZON 66.18 TL 73.62 TL 34.19 TL TUNCELI 67.04 TL 74.60 TL 34.91 TL USAK 66.22 TL 73.66 TL 33.85 TL VAN 67.02 TL 74.49 TL 34.41 TL YALOVA 65.20 TL 72.44 TL 33.19 TL YOZGAT 66.13 TL 73.56 TL 34.02 TL ZONGULDAK 65.71 TL 72.95 TL 33.95 TL

