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  3. Rekor zamların ardından akaryakıt fiyatlarına 'indirimcik'' geliyor!

Akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin rekor zammı sonrasında ilk indirim

Akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin rekor zammı sonrasında ilk indirim
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Türkiye haftasonunda da akaryakıt fiyatlarında hem benzine hem de motorine Cumhuriyet tarihinin zirvesine çıkaran rekor bir zamla uyanmıştı. Sadece 1 haftada benzin ve motorine gelen toplam zam 13 TL'ye ulaşırken, şimdi de az da olsa bir indirim haberi geldi. İşte beklenen indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Türkiye zamla yatıp zamla kalkmaya devam ederken bugün de yeni gün akaryakıt fiyatlarını Cumhuriyet tarihinin zirvesine taşıyan rekor zamlarla başlamıştı.

21 Haziran Cumartesi itibariyle benzine 1 TL 51 kuruş, motorine ise 3 TL 30 kuruş olarak yansıyan zamla birlikte sadece son 1 haftada benzin ve motorine toplamda 13 TL'ye yakın zam gelmiş oldu.

Bu zamlar ÖTV düzenlemeleri haricinde, akaryakıt grubunda bir defada yapılan en büyük artış olarak kayıtlara geçerken zam fırtınası ile bazı illerimizde motorinin litre fiyatı 55 TL'yi, benzinin litre fiyatı ise 52 TL'yi aştı.

Fakat şimdi de motorinin litre fiyatına bu gece yarısından sonra ( 24 Haziran Salı gününden itibaren ) geçerli olması beklenen 1 TL 66 Kuruşluk bir indirim bekleniyor.

Bu indirimle birlikte sadece 1 haftada 8 TL zamlanan motorin fiyatları 1 TL 66 kuruş ucuzlamış olacak.

İşte 23 Haziran Pazartesi günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,14 TL
Motorin fiyatı: 55,55 TL 
LPG fiyatı: 26,54 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 51,48 TL
Motorin fiyatı: 54,70 TL 
LPG fiyatı: 26,63 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,48 TL 
Motorin fiyatı: 55,89 TL
LPG fiyatı: 26,59 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,31 TL
Motorin fiyatı: 56,68 TL
LPG fiyatı: 27,08 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,46 TL
Motorin fiyatı:  56,90 TL
LPG fiyatı: 26,19 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,32 TL
Motorin fiyatı: 55,79 TL
LPG fiyatı: 25,98 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,89 TL
Motorin fiyatı: 56,30 TL
LPG fiyatı: 25,70 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,12 TL
Motorin fiyatı: 56,52 TL
LPG fiyatı: 25,77 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,22 TL 
Motorin fiyatı: 56,62 TL
LPG fiyatı: 27,12 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,56 TL 
Motorin fiyatı: 55,98 TL
LPG fiyatı: 26,42 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  52,92 TL 
Motorin fiyatı: 56,36 TL
LPG fiyatı: 27,32 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,89 TL
Motorin fiyatı: 56,288 TL
LPG fiyatı: 25,19 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,94 TL 
Motorin fiyatı:  56,33 TL
LPG fiyatı: 26,89 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 52,93 TL 
Motorin fiyatı: 56,33 TL
LPG fiyatı: 26,51 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 53,58 TL 
Motorin fiyatı: 56,95 TL
LPG fiyatı: 27,50 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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