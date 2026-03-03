  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Litresi 70 TL'ye ulaşacak!

Akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Litresi 70 TL'ye ulaşacak!

Akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Litresi 70 TL'ye ulaşacak!
Güncelleme:

Körfez'deki savaş ve Hürmüz Boğazı'nın kapanması akaryakıtı vurdu! Orta Doğu'da tırmanan savaşın faturası ağır oldu. Bu gece yarısından sonra motorine 6,69 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,50 TL zam yapılması bekleniyor.

Ortadoğuda patlak veren savaşla birlikte küresel petrol piyasalarındaki yukarı yönlü hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt zamlarını yeniden tetikledi.

Küresel enerji piyasalarında İsrail, ABD ve İran üçgeninde yaşanan askeri hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yerle bir etti. Bölgedeki stratejik dengelerin bozulması ve Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın durma noktasına gelmesiyle Brent petrol, haftaya %13’lük radikal bir yükselişle başladı.

Bu artışın yurt içindeki yansıması ise "Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı" olarak kayıtlara geçecek.

Motorin ve benzine zam

Petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 6,69 TL, benzine 2,50 TL zam bekleniyor.

Yarından itibaren geçerli olacak bu zam, motorin fiyatlarını bir gecede yaklaşık %10,5 oranında artıracak. Bu rakam, tek seferde yapılan en yüksek tutarlı zam olarak kayıtlara geçerken, özellikle lojistik ve ulaşım maliyetlerinde büyük bir patlama yaratması bekleniyor.

Lojistik maliyetlerin eklenmesiyle birlikte Türkiye'nin doğusundaki illerde motorin fiyatı ilk kez 70 TL barajına ulaştı. Şırnak, Bitlis ve Bingöl gibi illerde tabelaların 70 lirayı göstermesi beklenirken, batı metropollerinde de durum farksız. 

Benzin fiyatı ise bazı illerde 63 TL'ye ulaşacak.

Akaryakıt fiyatlarında kırmızı alarm! Eşel mobil sistemi geri dönüyorAkaryakıt fiyatlarında kırmızı alarm! Eşel mobil sistemi geri dönüyorEkonomi

İşte 3 Mart Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG GAZ YAĞI KALORİFER YAKITI FUEL OIL
ISTANBUL (AVRUPA) 58.34  60.39  30.29  52.58  38.30 TL/KG 31.80 TL/KG
ISTANBUL (ANADOLU) 58.18  60.23  29.69  52.57  38.29 TL/KG 31.79 TL/KG
ANKARA 59.28  61.49  30.17  51.21  39.05 TL/KG 32.55 TL/KG
IZMIR 59.56  61.76  30.09  52.80  38.25 TL/KG 31.74 TL/KG
ADANA 60.14  62.32  30.61  52.48  40.12 TL/KG 33.61 TL/KG
ADIYAMAN 60.49  62.69  30.74  52.79  41.20 TL/KG 34.09 TL/KG
AFYON 60.37  62.71  30.14  51.96  39.05 TL/KG 32.54 TL/KG
AGRI 60.83  63.03  31.39  53.28  41.40 TL/KG 34.16 TL/KG
AKSARAY 60.26  62.44  30.01  51.38  39.74 TL/KG 33.24 TL/KG
AMASYA 59.88  62.07  30.79  51.84  39.74 TL/KG 33.23 TL/KG
ANTALYA 60.52  62.86  30.34  52.62  39.61 TL/KG 33.11 TL/KG
ARDAHAN 60.35  62.55  31.09  54.00  41.35 TL/KG 34.13 TL/KG
ARTVIN 60.16  62.36  31.64  53.16  41.30 TL/KG 34.10 TL/KG
AYDIN 59.79  61.99  30.24  52.82  38.40 TL/KG 31.89 TL/KG
BALIKESIR 59.88  62.08  29.79  52.74  38.40 TL/KG 31.90 TL/KG
BARTIN 59.58  61.59  29.85  51.98  38.97 TL/KG 32.46 TL/KG
BATMAN 60.77  63.06  30.74  53.17  41.36 TL/KG 34.14 TL/KG
BAYBURT 60.06  62.26  30.99  52.87  41.12 TL/KG 34.06 TL/KG
BILECIK 59.23  61.24  29.69  52.03  38.38 TL/KG 31.88 TL/KG
BINGOL 60.89  63.18  30.99  53.01  41.34 TL/KG 34.12 TL/KG
BITLIS 60.88  63.17  30.81  53.29  41.41 TL/KG 34.16 TL/KG
BOLU 59.34  61.34  30.00  51.84  38.41 TL/KG 31.90 TL/KG
BURDUR 60.33  62.67  30.29  52.56  39.15 TL/KG 32.64 TL/KG
BURSA 59.35  61.36  29.69  52.50  38.35 TL/KG 31.84 TL/KG
CANAKKALE 59.92  62.12  29.89  52.92  38.92 TL/KG 32.42 TL/KG
CANKIRI 59.70  61.90  30.40  51.26  39.07 TL/KG 32.56 TL/KG
CORUM 59.88  62.08  30.34  51.35  39.65 TL/KG 33.15 TL/KG
DENIZLI 60.06  62.26  29.99  52.65  38.93 TL/KG 32.42 TL/KG
DIYARBAKIR 60.78  63.07  30.86  53.03  41.34 TL/KG 34.12 TL/KG
DUZCE 59.18  61.19  29.85  51.92  38.34 TL/KG 31.83 TL/KG
EDIRNE 59.40  61.63  30.39  52.92  39.01 TL/KG 32.50 TL/KG
ELAZIG 60.87  63.16  30.61  52.80  41.21 TL/KG 34.09 TL/KG
ERZINCAN 60.30  62.50  30.99  52.73  41.12 TL/KG 34.06 TL/KG
ERZURUM 60.35  62.55  30.79  53.01  41.34 TL/KG 34.11 TL/KG
ESKISEHIR 59.55  61.56  29.79  51.92  38.50 TL/KG 32.00 TL/KG
GAZIANTEP 60.25  62.45  30.31  52.66  40.39 TL/KG 33.88 TL/KG
GIRESUN 60.10  62.30  30.79  52.61  40.13 TL/KG 33.62 TL/KG
GUMUSHANE 60.06  62.26  30.89  52.85  40.37 TL/KG 33.86 TL/KG
HAKKARI 60.93  63.22  31.47  54.29  41.57 TL/KG 34.25 TL/KG
HATAY 60.00  62.20  30.41  52.76  41.09 TL/KG 34.06 TL/KG
IGDIR 60.84  63.04  31.39  54.12  41.43 TL/KG 34.19 TL/KG
ISPARTA 60.36  62.70  30.24  52.54  39.15 TL/KG 32.64 TL/KG
KAHRAMANMARAS 60.27  62.47  30.44  52.54  40.27 TL/KG 33.77 TL/KG
KARABUK 59.60  61.61  29.85  51.86  38.97 TL/KG 32.46 TL/KG
KARAMAN 60.20  62.38  30.71  51.97  39.92 TL/KG 33.41 TL/KG
KARS 60.36  62.56  31.19  53.99  41.40 TL/KG 34.16 TL/KG
KASTAMONU 59.99  62.19  30.85  51.79  39.14 TL/KG 32.63 TL/KG
KAYSERI 60.31  62.49  30.11  51.80  39.88 TL/KG 33.37 TL/KG
KILIS 60.02  62.22  30.61  52.83  41.16 TL/KG 34.08 TL/KG
KIRIKKALE 59.59  61.79  30.02  51.11  39.55 TL/KG 33.04 TL/KG
KIRKLARELI 59.39  61.62  30.29  52.87  38.96 TL/KG 32.45 TL/KG
KIRSEHIR 59.64  61.84  30.12  51.24  39.68 TL/KG 33.17 TL/KG
KOCAELI 58.73  60.74  29.49  52.08  38.18 TL/KG 31.67 TL/KG
KONYA 60.36  62.69  30.21  51.81  39.75 TL/KG 33.25 TL/KG
KUTAHYA 60.24  62.30  30.24  52.03  38.90 TL/KG 32.40 TL/KG
MALATYA 60.50  62.70  30.77  52.65  40.38 TL/KG 33.88 TL/KG
MANISA 59.63  61.83  30.14  52.77  38.25 TL/KG 31.74 TL/KG
MARDIN 60.82  63.11  30.74  53.13  41.35 TL/KG 34.13 TL/KG
MERSIN 60.14  62.32  30.91  52.49  40.13 TL/KG 33.62 TL/KG
MUGLA 60.07  62.27  30.14  52.85  38.91 TL/KG 32.40 TL/KG
MUS 60.90  63.19  31.08  53.17  41.36 TL/KG 34.14 TL/KG
NEVSEHIR 60.25  62.43  30.21  51.38  39.81 TL/KG 33.31 TL/KG
NIGDE 60.15  62.33  30.01  51.86  39.89 TL/KG 33.38 TL/KG
ORDU 59.89  62.08  30.39  52.54  40.06 TL/KG 33.55 TL/KG
OSMANIYE 60.01  62.21  30.74  52.61  40.24 TL/KG 33.74 TL/KG
RIZE 60.04  62.24  30.89  52.92  41.13 TL/KG 34.07 TL/KG
SAKARYA 59.02  61.03  29.59  52.02  38.24 TL/KG 31.74 TL/KG
SAMSUN 59.87  62.06  30.39  51.96  39.83 TL/KG 33.32 TL/KG
SANLIURFA 60.47  62.67  30.76  52.97  41.27 TL/KG 34.10 TL/KG
SIIRT 60.81  63.10  30.94  53.27  41.41 TL/KG 34.16 TL/KG
SINOP 59.93  62.12  30.89  52.03  39.75 TL/KG 33.25 TL/KG
SIRNAK 60.89  63.18  31.05  54.07  41.43 TL/KG 34.18 TL/KG
SIVAS 60.29  62.49  30.69  52.01  40.06 TL/KG 33.56 TL/KG
TEKIRDAG 58.99  61.22  30.09  52.78  38.86 TL/KG 32.36 TL/KG
TOKAT 59.94  62.13  30.89  51.91  39.91 TL/KG 33.41 TL/KG
TRABZON 60.03  62.23  30.49  52.80  40.32 TL/KG 33.82 TL/KG
TUNCELI 60.89  63.18  31.31  52.92  41.25 TL/KG 34.09 TL/KG
USAK 60.06  62.26  30.25  52.48  38.90 TL/KG 32.40 TL/KG
VAN 60.87  63.10  30.71  54.18  41.49 TL/KG 34.21 TL/KG
YALOVA 59.03  61.04  29.59  52.53  38.26 TL/KG 31.76 TL/KG
YOZGAT 59.97  62.17  30.32  51.31  39.72 TL/KG 33.22 TL/KG
ZONGULDAK 59.54  61.55  30.25  51.95  38.87 TL/KG 32.36 TL/KG

 

 

Bu Haberleri Kaçırma...

İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı
İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı
Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı
ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı
Etiketler benzin motorin LPG Benzine zam Motorine Zam LPG'ye zam benzine indirim Motorine indirim lpg'ye indirim güncel akaryakıt fiyatları akaryakıt fiyatları zam sonrası akaryakıt fiyatları zam öncesi akaryakıt fiyatları indirim sonrası akaryakıt fiyatları indirim öncesi akaryakıt fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısına ''Siyah Bayrak'' asıldı, kısıtlamalar başladı! Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısına ''Siyah Bayrak'' asıldı, kısıtlamalar başladı! Okuldaki ''Kabe'de hacılar ilahisi' tartışmalarında Ali Erbaş’ın kızından tepki çeken açıklama! Okuldaki ''Kabe'de hacılar ilahisi' tartışmalarında Ali Erbaş’ın kızından tepki çeken açıklama! TÜİK Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı... TÜİK Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı... Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden nükleer iddia! Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden nükleer iddia! İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu! İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu! Enflasyon açıklandı; Mart 2026 kira artış oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mart 2026 kira artış oranı belli oldu Çocuk yaşta başlayan merakı, 32 yaşında onu bir koleksiyoner yaptı! Çocuk yaşta başlayan merakı, 32 yaşında onu bir koleksiyoner yaptı!
Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı Tüm emekli ve memurun enflasyon farkı zammında ikinci veri belli oldu Tüm emekli ve memurun enflasyon farkı zammında ikinci veri belli oldu Sahur vakti babasını öldürmüştü! Cinayetin altından ''aldatma'' iddiası çıktı Sahur vakti babasını öldürmüştü! Cinayetin altından ''aldatma'' iddiası çıktı Türkiye'deki il sayısı 82'ye çıkabilir: ''3 ilçe birleşip il olsun'' teklifi Meclis'te! Türkiye'deki il sayısı 82'ye çıkabilir: ''3 ilçe birleşip il olsun'' teklifi Meclis'te! İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal! Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!