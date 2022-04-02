Akaryakıtta indirim beklerken zam geliyor

Önce motorine ardından da benzine gelen indirimle "indirim sırası bizde" diye düşünen LPG'li araç sahiplerine kötü bir haber geldi.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından hafta içinde motorine 2, benzine de 1 kez indirim gelmişti.

Motorin ve benzine gelen indirimlerin ardından "şimdi sıra LPG'de" diye düşünen LPG'li araç sahiplerine ise kötü haber geldi.

Sektör temsilcilkerinden alınan bilgilere göre LPG'ye 5 Nisan itibarıyla 60-65 kuruş arasında zam geliyor.

Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. İstanbul’da LPG’nin litre fiyatı 11,88 liraya kadar yükselecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) vatandaşları manipüle ederek panik havası oluşturduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğu Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bir süredir akaryakıt fiyatlarına ilişkin fiyat gelişmelerini duyurmayı bırakmıştı. Araç sahipleri fiyatlara ilişkin son gelişmeleri bir süredir akaryakıt firmalarının internet sitesinden takip ediyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin:

İstanbul: 19,00

Ankara: 19,08

İzmir: 19,10

Motorin:

İstanbul: 22,08

Ankara: 22,18

İzmir: 22,19

Otogaz:

İstanbul: 11,03

Ankara: 11,20

İzmir: 11,03