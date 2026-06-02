Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Çarşamba gecesi benzin ve motorine zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında yüzleri güldüren indirim kısa sürdü. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle çarşamba gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine yeni zam bekleniyor.

1-2 Haziran tarihlerinde pompaya yansıyan ve sürücülere bir nebze olsun nefes aldıran akaryakıt indiriminin sevinci sadece 24 saat sürdü.

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik ve küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirmeye hazırlanıyor.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor.

Haber3com'un sektör temsilcilerinden edindiği teyitli bilgilere göre; uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği bu devasa maliyet artışı, "eşel mobil" sistemi sayesinde tüketiciye daha düşük oranlarda yansıtılacak.

Eşel Mobil Sistemi devrede: Aamlar pompaya ne kadar yansıyacak?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği yeni zam dalgasında, akaryakıt fiyatlarındaki ani ve yüksek artışların vatandaşın cebine olan etkisini hafifletmek amacıyla uygulanan eşel mobil kalkanı devreye girecek.

Hesaplanan yüksek maliyet artışlarının bir kısmı devlet tarafından feragat edilerek karşılanacak ve pompa fiyatlarındaki yük hafifletilecek.

Haber3'ün edindiği güncel sektör hesaplamalarına göre, çarşamba gecesi beklenen zam oranlarının pompaya yansıması şu şekilde olacak:

Benzin: Uluslararası piyasalardan ve döviz kurundan kaynaklı 1 lira 88 kuruşluk maliyet artışı, eşel mobil sisteminin devreye alınmasıyla törpülenecek ve pompa fiyatlarına sadece 47 kuruş zam olarak yansıyacak.

Motorin (Mazot): Motorin grubunda 3 lira 93 kuruş olarak hesaplanan ciddi artışın ise yine eşel mobil kalkanı sayesinde pompaya 98 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.

LPG / Otogaz: LPG'de ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yeni zamlı tarifelerin çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece yarısı itibarıyla tüm akaryakıt istasyonlarında geçerli olması bekleniyor.

İşte 2 Haziran Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 62.92 TL 65.27 TL 31.99 TL ISTANBUL (ANADOLU) 62.78 TL 65.13 TL 31.39 TL ANKARA 63.89 TL 66.39 TL 31.97 TL IZMIR 64.17 TL 66.66 TL 31.79 TL ADANA 64.74 TL 67.24 TL 32.31 TL ADIYAMAN 65.08 TL 67.59 TL 32.44 TL AFYON 65.06 TL 67.65 TL 31.84 TL AGRI 65.48 TL 67.97 TL 33.19 TL AKSARAY 64.81 TL 67.31 TL 31.81 TL AMASYA 64.49 TL 66.97 TL 32.59 TL ANTALYA 65.13 TL 67.72 TL 32.04 TL ARDAHAN 64.98 TL 67.47 TL 32.89 TL ARTVIN 64.77 TL 67.26 TL 33.44 TL AYDIN 64.41 TL 66.90 TL 31.94 TL BALIKESIR 64.50 TL 66.99 TL 31.49 TL BARTIN 64.22 TL 66.51 TL 31.65 TL BATMAN 65.36 TL 67.96 TL 32.54 TL BAYBURT 64.67 TL 67.16 TL 32.69 TL BILECIK 63.85 TL 66.14 TL 31.39 TL BINGOL 65.51 TL 68.11 TL 32.69 TL BITLIS 65.51 TL 68.11 TL 32.61 TL BOLU 63.97 TL 66.25 TL 31.80 TL BURDUR 64.98 TL 67.57 TL 31.99 TL BURSA 63.98 TL 66.27 TL 31.39 TL CANAKKALE 64.54 TL 67.03 TL 31.59 TL CANKIRI 64.31 TL 66.80 TL 32.20 TL CORUM 64.49 TL 66.98 TL 32.14 TL DENIZLI 64.68 TL 67.17 TL 31.69 TL DIYARBAKIR 65.37 TL 67.97 TL 32.66 TL DUZCE 63.80 TL 66.09 TL 31.65 TL EDIRNE 64.02 TL 66.53 TL 32.09 TL ELAZIG 65.50 TL 68.10 TL 32.41 TL ERZINCAN 64.92 TL 67.41 TL 32.69 TL ERZURUM 64.98 TL 67.47 TL 32.59 TL ESKISEHIR 64.17 TL 66.46 TL 31.49 TL GAZIANTEP 64.86 TL 67.37 TL 32.01 TL GIRESUN 64.71 TL 67.20 TL 32.59 TL GUMUSHANE 64.67 TL 67.16 TL 32.69 TL HAKKARI 65.54 TL 68.14 TL 33.27 TL HATAY 64.60 TL 67.11 TL 32.11 TL IGDIR 65.49 TL 67.98 TL 33.19 TL ISPARTA 65.05 TL 67.64 TL 31.94 TL KAHRAMANMARAS 64.87 TL 67.38 TL 32.24 TL KARABUK 64.24 TL 66.53 TL 31.65 TL KARAMAN 64.80 TL 67.30 TL 32.41 TL KARS 64.99 TL 67.48 TL 32.99 TL KASTAMONU 64.59 TL 67.08 TL 32.65 TL KAYSERI 64.89 TL 67.39 TL 31.91 TL KILIS 64.61 TL 67.12 TL 32.31 TL KIRIKKALE 64.20 TL 66.69 TL 31.82 TL KIRKLARELI 64.00 TL 66.51 TL 31.99 TL KIRSEHIR 64.25 TL 66.74 TL 31.92 TL KOCAELI 63.34 TL 65.63 TL 31.19 TL KONYA 64.90 TL 67.54 TL 32.01 TL KUTAHYA 64.85 TL 67.18 TL 31.94 TL MALATYA 65.09 TL 67.60 TL 32.47 TL MANISA 64.25 TL 66.74 TL 31.84 TL MARDIN 65.40 TL 68.00 TL 32.44 TL MERSIN 64.73 TL 67.23 TL 32.61 TL MUGLA 64.68 TL 67.17 TL 31.84 TL MUS 65.52 TL 68.12 TL 32.78 TL NEVSEHIR 64.80 TL 67.30 TL 32.01 TL NIGDE 64.75 TL 67.25 TL 31.81 TL ORDU 64.50 TL 66.98 TL 32.19 TL OSMANIYE 64.60 TL 67.11 TL 32.44 TL RIZE 64.65 TL 67.14 TL 32.69 TL SAKARYA 63.64 TL 65.93 TL 31.29 TL SAMSUN 64.48 TL 66.96 TL 32.19 TL SANLIURFA 65.07 TL 67.58 TL 32.46 TL SIIRT 65.39 TL 67.99 TL 32.64 TL SINOP 64.54 TL 67.02 TL 32.69 TL SIRNAK 65.51 TL 68.11 TL 32.85 TL SIVAS 64.91 TL 67.40 TL 32.49 TL TEKIRDAG 63.60 TL 66.11 TL 31.79 TL TOKAT 64.55 TL 67.03 TL 32.69 TL TRABZON 64.64 TL 67.13 TL 32.29 TL TUNCELI 65.51 TL 68.11 TL 33.01 TL USAK 64.68 TL 67.17 TL 31.95 TL VAN 65.50 TL 68.02 TL 32.51 TL YALOVA 63.64 TL 65.93 TL 31.29 TL YOZGAT 64.58 TL 67.07 TL 32.12 TL ZONGULDAK 64.16 TL 66.45 TL 32.05 TL

