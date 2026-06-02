Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Çarşamba gecesi benzin ve motorine zam geliyor
Hem Haber3.com'a destek olmak hem de gündemi kaçırmamak için Haber3.com'u Google News'te favorilerinize ekleyin.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Akaryakıt fiyatlarında yüzleri güldüren indirim kısa sürdü. Döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle çarşamba gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine yeni zam bekleniyor.
1-2 Haziran tarihlerinde pompaya yansıyan ve sürücülere bir nebze olsun nefes aldıran akaryakıt indiriminin sevinci sadece 24 saat sürdü.
Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketlilik ve küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirmeye hazırlanıyor.
Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor.
Haber3com'un sektör temsilcilerinden edindiği teyitli bilgilere göre; uluslararası ürün fiyatlarındaki yükselişin tetiklediği bu devasa maliyet artışı, "eşel mobil" sistemi sayesinde tüketiciye daha düşük oranlarda yansıtılacak.
Eşel Mobil Sistemi devrede: Aamlar pompaya ne kadar yansıyacak?
Araç sahiplerinin yakından takip ettiği yeni zam dalgasında, akaryakıt fiyatlarındaki ani ve yüksek artışların vatandaşın cebine olan etkisini hafifletmek amacıyla uygulanan eşel mobil kalkanı devreye girecek.
Hesaplanan yüksek maliyet artışlarının bir kısmı devlet tarafından feragat edilerek karşılanacak ve pompa fiyatlarındaki yük hafifletilecek.
Haber3'ün edindiği güncel sektör hesaplamalarına göre, çarşamba gecesi beklenen zam oranlarının pompaya yansıması şu şekilde olacak:
Benzin: Uluslararası piyasalardan ve döviz kurundan kaynaklı 1 lira 88 kuruşluk maliyet artışı, eşel mobil sisteminin devreye alınmasıyla törpülenecek ve pompa fiyatlarına sadece 47 kuruş zam olarak yansıyacak.
Motorin (Mazot): Motorin grubunda 3 lira 93 kuruş olarak hesaplanan ciddi artışın ise yine eşel mobil kalkanı sayesinde pompaya 98 kuruş olarak yansıması öngörülüyor.
LPG / Otogaz: LPG'de ise şu an için herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yeni zamlı tarifelerin çarşamba gününü perşembeye bağlayan gece yarısı itibarıyla tüm akaryakıt istasyonlarında geçerli olması bekleniyor.
İşte 2 Haziran Salı günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|62.92 TL
|65.27 TL
|31.99 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|62.78 TL
|65.13 TL
|31.39 TL
|ANKARA
|63.89 TL
|66.39 TL
|31.97 TL
|IZMIR
|64.17 TL
|66.66 TL
|31.79 TL
|ADANA
|64.74 TL
|67.24 TL
|32.31 TL
|ADIYAMAN
|65.08 TL
|67.59 TL
|32.44 TL
|AFYON
|65.06 TL
|67.65 TL
|31.84 TL
|AGRI
|65.48 TL
|67.97 TL
|33.19 TL
|AKSARAY
|64.81 TL
|67.31 TL
|31.81 TL
|AMASYA
|64.49 TL
|66.97 TL
|32.59 TL
|ANTALYA
|65.13 TL
|67.72 TL
|32.04 TL
|ARDAHAN
|64.98 TL
|67.47 TL
|32.89 TL
|ARTVIN
|64.77 TL
|67.26 TL
|33.44 TL
|AYDIN
|64.41 TL
|66.90 TL
|31.94 TL
|BALIKESIR
|64.50 TL
|66.99 TL
|31.49 TL
|BARTIN
|64.22 TL
|66.51 TL
|31.65 TL
|BATMAN
|65.36 TL
|67.96 TL
|32.54 TL
|BAYBURT
|64.67 TL
|67.16 TL
|32.69 TL
|BILECIK
|63.85 TL
|66.14 TL
|31.39 TL
|BINGOL
|65.51 TL
|68.11 TL
|32.69 TL
|BITLIS
|65.51 TL
|68.11 TL
|32.61 TL
|BOLU
|63.97 TL
|66.25 TL
|31.80 TL
|BURDUR
|64.98 TL
|67.57 TL
|31.99 TL
|BURSA
|63.98 TL
|66.27 TL
|31.39 TL
|CANAKKALE
|64.54 TL
|67.03 TL
|31.59 TL
|CANKIRI
|64.31 TL
|66.80 TL
|32.20 TL
|CORUM
|64.49 TL
|66.98 TL
|32.14 TL
|DENIZLI
|64.68 TL
|67.17 TL
|31.69 TL
|DIYARBAKIR
|65.37 TL
|67.97 TL
|32.66 TL
|DUZCE
|63.80 TL
|66.09 TL
|31.65 TL
|EDIRNE
|64.02 TL
|66.53 TL
|32.09 TL
|ELAZIG
|65.50 TL
|68.10 TL
|32.41 TL
|ERZINCAN
|64.92 TL
|67.41 TL
|32.69 TL
|ERZURUM
|64.98 TL
|67.47 TL
|32.59 TL
|ESKISEHIR
|64.17 TL
|66.46 TL
|31.49 TL
|GAZIANTEP
|64.86 TL
|67.37 TL
|32.01 TL
|GIRESUN
|64.71 TL
|67.20 TL
|32.59 TL
|GUMUSHANE
|64.67 TL
|67.16 TL
|32.69 TL
|HAKKARI
|65.54 TL
|68.14 TL
|33.27 TL
|HATAY
|64.60 TL
|67.11 TL
|32.11 TL
|IGDIR
|65.49 TL
|67.98 TL
|33.19 TL
|ISPARTA
|65.05 TL
|67.64 TL
|31.94 TL
|KAHRAMANMARAS
|64.87 TL
|67.38 TL
|32.24 TL
|KARABUK
|64.24 TL
|66.53 TL
|31.65 TL
|KARAMAN
|64.80 TL
|67.30 TL
|32.41 TL
|KARS
|64.99 TL
|67.48 TL
|32.99 TL
|KASTAMONU
|64.59 TL
|67.08 TL
|32.65 TL
|KAYSERI
|64.89 TL
|67.39 TL
|31.91 TL
|KILIS
|64.61 TL
|67.12 TL
|32.31 TL
|KIRIKKALE
|64.20 TL
|66.69 TL
|31.82 TL
|KIRKLARELI
|64.00 TL
|66.51 TL
|31.99 TL
|KIRSEHIR
|64.25 TL
|66.74 TL
|31.92 TL
|KOCAELI
|63.34 TL
|65.63 TL
|31.19 TL
|KONYA
|64.90 TL
|67.54 TL
|32.01 TL
|KUTAHYA
|64.85 TL
|67.18 TL
|31.94 TL
|MALATYA
|65.09 TL
|67.60 TL
|32.47 TL
|MANISA
|64.25 TL
|66.74 TL
|31.84 TL
|MARDIN
|65.40 TL
|68.00 TL
|32.44 TL
|MERSIN
|64.73 TL
|67.23 TL
|32.61 TL
|MUGLA
|64.68 TL
|67.17 TL
|31.84 TL
|MUS
|65.52 TL
|68.12 TL
|32.78 TL
|NEVSEHIR
|64.80 TL
|67.30 TL
|32.01 TL
|NIGDE
|64.75 TL
|67.25 TL
|31.81 TL
|ORDU
|64.50 TL
|66.98 TL
|32.19 TL
|OSMANIYE
|64.60 TL
|67.11 TL
|32.44 TL
|RIZE
|64.65 TL
|67.14 TL
|32.69 TL
|SAKARYA
|63.64 TL
|65.93 TL
|31.29 TL
|SAMSUN
|64.48 TL
|66.96 TL
|32.19 TL
|SANLIURFA
|65.07 TL
|67.58 TL
|32.46 TL
|SIIRT
|65.39 TL
|67.99 TL
|32.64 TL
|SINOP
|64.54 TL
|67.02 TL
|32.69 TL
|SIRNAK
|65.51 TL
|68.11 TL
|32.85 TL
|SIVAS
|64.91 TL
|67.40 TL
|32.49 TL
|TEKIRDAG
|63.60 TL
|66.11 TL
|31.79 TL
|TOKAT
|64.55 TL
|67.03 TL
|32.69 TL
|TRABZON
|64.64 TL
|67.13 TL
|32.29 TL
|TUNCELI
|65.51 TL
|68.11 TL
|33.01 TL
|USAK
|64.68 TL
|67.17 TL
|31.95 TL
|VAN
|65.50 TL
|68.02 TL
|32.51 TL
|YALOVA
|63.64 TL
|65.93 TL
|31.29 TL
|YOZGAT
|64.58 TL
|67.07 TL
|32.12 TL
|ZONGULDAK
|64.16 TL
|66.45 TL
|32.05 TL
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol