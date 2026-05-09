  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor

Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor

Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor
Güncelleme:

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor! Motorinde bugün itibariyle pompa fiyatlarına yansıyan 5 TL 58 Kr'luk dev indirimin ardından motorine yeniden zam geliyor...

 

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Motorin litre fiyatına yapılan ve pompaya yansıyan büyük indirimin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, yeni bir zam haberi gündeme bomba gibi düştü.

İndirim sevinci kursağımızda kaldı!

Bugün itibariyle motorin fiyatlarında 5 lira 58 kuruş tutarında bir indirim gerçekleşmişti. Bu indirimle birlikte motorin fiyatları uzun bir aradan sonra 66 TL seviyelerine gerileyerek nefes aldırmıştı. Ancak piyasalardaki oynaklık ve maliyet artışları, bu düşüşün kalıcı olmasına izin vermedi.

Yeni hafta zamla başlıyor

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 12 Mayıs Salı günü itibarıyla 2 lira 71 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Eğer beklenen bu zam gerçekleşirse, motorin fiyatları yeniden kritik eşikleri aşacak.

Yeni Fiyatlar Ne Olacak?

Zam sonrası oluşacak muhtemel tablo şu şekilde:

İstanbul: Motorin litre fiyatı yeniden 69 TL bandına çıkacak.
Ankara ve İzmir: Fiyatlar 70 TL sınırını aşarak yeni bir rekor denemesi yapacak.

Benzin grubunda ise şu an için yeni bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

İşte 9 Mayıs Cumartesi itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir. 

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG
ISTANBUL (AVRUPA) 63.81 TL 66.25 TL 33.89 TL
ISTANBUL (ANADOLU) 63.67 TL 66.11 TL 33.29 TL
ANKARA 64.78 TL 67.38 TL 33.87 TL
IZMIR 65.06 TL 67.65 TL 33.69 TL
ADANA 65.62 TL 68.22 TL 34.21 TL
ADIYAMAN 65.95 TL 68.56 TL 34.34 TL
AFYON 65.93 TL 68.63 TL 33.74 TL
AGRI 66.34 TL 68.93 TL 35.09 TL
AKSARAY 65.70 TL 68.30 TL 33.71 TL
AMASYA 65.37 TL 67.95 TL 34.49 TL
ANTALYA 66.01 TL 68.71 TL 33.94 TL
ARDAHAN 65.84 TL 68.43 TL 34.79 TL
ARTVIN 65.65 TL 68.24 TL 35.34 TL
AYDIN 65.30 TL 67.89 TL 33.84 TL
BALIKESIR 65.38 TL 67.97 TL 33.39 TL
BARTIN 65.10 TL 67.49 TL 33.55 TL
BATMAN 66.25 TL 68.95 TL 34.44 TL
BAYBURT 65.55 TL 68.14 TL 34.59 TL
BILECIK 64.74 TL 67.13 TL 33.29 TL
BINGOL 66.39 TL 69.09 TL 34.59 TL
BITLIS 66.39 TL 69.09 TL 34.51 TL
BOLU 64.85 TL 67.23 TL 33.70 TL
BURDUR 65.85 TL 68.55 TL 33.89 TL
BURSA 64.86 TL 67.25 TL 33.29 TL
CANAKKALE 65.43 TL 68.02 TL 33.49 TL
CANKIRI 65.20 TL 67.79 TL 34.10 TL
CORUM 65.38 TL 67.97 TL 34.04 TL
DENIZLI 65.56 TL 68.15 TL 33.59 TL
DIYARBAKIR 66.26 TL 68.96 TL 34.56 TL
DUZCE 64.69 TL 67.08 TL 33.55 TL
EDIRNE 64.91 TL 67.52 TL 33.99 TL
ELAZIG 66.38 TL 69.08 TL 34.31 TL
ERZINCAN 65.79 TL 68.38 TL 34.59 TL
ERZURUM 65.84 TL 68.43 TL 34.49 TL
ESKISEHIR 65.06 TL 67.45 TL 33.39 TL
GAZIANTEP 65.74 TL 68.35 TL 33.91 TL
GIRESUN 65.59 TL 68.18 TL 34.49 TL
GUMUSHANE 65.55 TL 68.14 TL 34.59 TL
HAKKARI 66.41 TL 69.11 TL 35.17 TL
HATAY 65.48 TL 68.09 TL 34.01 TL
IGDIR 66.35 TL 68.94 TL 35.09 TL
ISPARTA 65.92 TL 68.62 TL 33.84 TL
KAHRAMANMARAS 65.75 TL 68.36 TL 34.14 TL
KARABUK 65.13 TL 67.52 TL 33.55 TL
KARAMAN 65.68 TL 68.28 TL 34.31 TL
KARS 65.85 TL 68.44 TL 34.89 TL
KASTAMONU 65.48 TL 68.07 TL 34.55 TL
KAYSERI 65.78 TL 68.38 TL 33.81 TL
KILIS 65.49 TL 68.10 TL 34.21 TL
KIRIKKALE 65.08 TL 67.67 TL 33.72 TL
KIRKLARELI 64.89 TL 67.50 TL 33.89 TL
KIRSEHIR 65.14 TL 67.73 TL 33.82 TL
KOCAELI 64.23 TL 66.62 TL 33.09 TL
KONYA 65.79 TL 68.54 TL 33.91 TL
KUTAHYA 65.71 TL 68.12 TL 33.84 TL
MALATYA 65.96 TL 68.57 TL 34.37 TL
MANISA 65.14 TL 67.73 TL 33.74 TL
MARDIN 66.29 TL 68.99 TL 34.34 TL
MERSIN 65.61 TL 68.21 TL 34.51 TL
MUGLA 65.56 TL 68.15 TL 33.74 TL
MUS 66.40 TL 69.10 TL 34.68 TL
NEVSEHIR 65.69 TL 68.29 TL 33.91 TL
NIGDE 65.63 TL 68.23 TL 33.71 TL
ORDU 65.38 TL 67.96 TL 34.09 TL
OSMANIYE 65.48 TL 68.09 TL 34.34 TL
RIZE 65.53 TL 68.12 TL 34.59 TL
SAKARYA 64.53 TL 66.92 TL 33.19 TL
SAMSUN 65.36 TL 67.94 TL 34.09 TL
SANLIURFA 65.94 TL 68.55 TL 34.36 TL
SIIRT 66.28 TL 68.98 TL 34.54 TL
SINOP 65.42 TL 68.00 TL 34.59 TL
SIRNAK 66.39 TL 69.09 TL 34.75 TL
SIVAS 65.79 TL 68.38 TL 34.39 TL
TEKIRDAG 64.49 TL 67.10 TL 33.69 TL
TOKAT 65.43 TL 68.01 TL 34.59 TL
TRABZON 65.52 TL 68.11 TL 34.19 TL
TUNCELI 66.39 TL 69.09 TL 34.91 TL
USAK 65.56 TL 68.15 TL 33.85 TL
VAN 66.36 TL 68.98 TL 34.41 TL
YALOVA 64.54 TL 66.93 TL 33.19 TL
YOZGAT 65.47 TL 68.06 TL 34.02 TL
ZONGULDAK 65.05 TL 67.44 TL 33.95 TL

Bu Haberleri Kaçırma...

ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Cenazede ''hakkımı helal etmiyorum'' dedi, ortalık bir anda buz kesti!
Cenazede ''hakkımı helal etmiyorum'' dedi, ortalık bir anda buz kesti!
Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı!
Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı!
Etiketler motorin indirimi akaryakıt fiyatları brent petrol mazot fiyatı güncel benzin fiyatları hürmüz boğazı petrol fiyatları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi Güzel oyuncudan Sevdiğim Sensin dizisindeki o sahnelere çok sert tepki Güzel oyuncudan Sevdiğim Sensin dizisindeki o sahnelere çok sert tepki Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Telefonda taksit limiti değişikliği iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi Telefonda taksit limiti değişikliği iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi Otomobilin içinde kilitli kalan bebek için saniyelerle yarışıldı, anne sinir krizi geçirdi! Otomobilin içinde kilitli kalan bebek için saniyelerle yarışıldı, anne sinir krizi geçirdi! TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı'' Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı'' Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı! Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı!
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı 20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı! Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı! Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı ''Kadınsın yapamazsın'' diyenlere inat: Balkonund başladığı işle 10 çocuk büyüttü! ''Kadınsın yapamazsın'' diyenlere inat: Balkonund başladığı işle 10 çocuk büyüttü! ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!" Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!"