Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarında tabela bir kez daha değişiyor! Motorinde bugün itibariyle pompa fiyatlarına yansıyan 5 TL 58 Kr'luk dev indirimin ardından motorine yeniden zam geliyor...

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Motorin litre fiyatına yapılan ve pompaya yansıyan büyük indirimin üzerinden henüz 24 saat geçmeden, yeni bir zam haberi gündeme bomba gibi düştü.

İndirim sevinci kursağımızda kaldı!

Bugün itibariyle motorin fiyatlarında 5 lira 58 kuruş tutarında bir indirim gerçekleşmişti. Bu indirimle birlikte motorin fiyatları uzun bir aradan sonra 66 TL seviyelerine gerileyerek nefes aldırmıştı. Ancak piyasalardaki oynaklık ve maliyet artışları, bu düşüşün kalıcı olmasına izin vermedi.

Yeni hafta zamla başlıyor

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 12 Mayıs Salı günü itibarıyla 2 lira 71 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Eğer beklenen bu zam gerçekleşirse, motorin fiyatları yeniden kritik eşikleri aşacak.

Yeni Fiyatlar Ne Olacak?

Zam sonrası oluşacak muhtemel tablo şu şekilde:

İstanbul: Motorin litre fiyatı yeniden 69 TL bandına çıkacak.

Ankara ve İzmir: Fiyatlar 70 TL sınırını aşarak yeni bir rekor denemesi yapacak.

Benzin grubunda ise şu an için yeni bir fiyat değişikliği bildirilmedi.

İşte 9 Mayıs Cumartesi itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.