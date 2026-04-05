Akaryakıtta savaş zamları sürüyor! Depoları fulleyin; 7 TL'lik dev zam geliyor!
Küresel enerji arzının kalbi Hürmüz Boğazı'nda sular ısınıyor! Donald Trump’ın İran’a yönelik sert hamleleri ve petrol sahalarına saldırı tehditleri, Brent petrolü rekor seviyelere taşıdı. Bu gece yarısından sonra motorine 7 lira 65 kuruşluk tarihi bir zam daha bekleniyor.
Orta Doğu’daki savaş ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran üzerindeki baskıyı artırması, dünya ekonomisinin şah damarı olan petrol arzını tehlikeye attı.
Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik riskleri ve stratejik petrol işleme noktalarına yönelik saldırı tehditleri, piyasalarda "yangın" çıkardı.
Brent Petrol 70 Doları Unuttu
Savaş öncesi 70 dolar bandında seyreden Brent petrolün varil fiyatı, operasyon haberleriyle birlikte adeta kontrolden çıktı.
Arz endişelerinin körüklediği bu yükseliş, Türkiye’deki pompa fiyatlarına "rekor zam" olarak yansımaya başladı.
Bu gece yarısı 7 TL 65 Kuruşluk zam geliyor!
Sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artışın faturası ağır oldu. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere, motorinin (mazot) litre fiyatına 7 TL 65 Kuruş zam bekleniyor.
2025 yılı fiyatları artık hayal!
Uzmanlar, petrol fiyatlarının 100 doların altına sarkması durumunda ufak indirim dalgalarının gelebileceğini belirtse de, bölgedeki askeri gerilim tamamen bitmeden fiyatların 2025 yılındaki 50-55 TL bandına dönmesini imkansız görüyor.
Mevcut tablo, ulaşım ve gıda başta olmak üzere tüm kalemlerde yeni bir enflasyon dalgasının habercisi niteliğinde.
İşte 4 Nisan Pazar günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir.
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|62.60 TL
|77.47 TL
|34.99 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|62.45 TL
|77.32 TL
|34.39 TL
|ANKARA
|63.57 TL
|78.60 TL
|34.87 TL
|IZMIR
|63.85 TL
|78.87 TL
|34.79 TL
|ADANA
|64.41 TL
|79.44 TL
|35.31 TL
|ADIYAMAN
|64.74 TL
|79.78 TL
|35.44 TL
|AFYON
|64.67 TL
|79.79 TL
|34.84 TL
|AGRI
|65.12 TL
|80.14 TL
|36.09 TL
|AKSARAY
|64.48 TL
|79.51 TL
|34.71 TL
|AMASYA
|64.16 TL
|79.17 TL
|35.49 TL
|ANTALYA
|64.80 TL
|79.92 TL
|35.04 TL
|ARDAHAN
|64.63 TL
|79.65 TL
|35.79 TL
|ARTVIN
|64.44 TL
|79.46 TL
|36.34 TL
|AYDIN
|64.08 TL
|79.10 TL
|34.94 TL
|BALIKESIR
|64.15 TL
|79.17 TL
|34.49 TL
|BARTIN
|63.88 TL
|78.70 TL
|34.55 TL
|BATMAN
|65.04 TL
|80.17 TL
|35.44 TL
|BAYBURT
|64.34 TL
|79.36 TL
|35.69 TL
|BILECIK
|63.53 TL
|78.35 TL
|34.39 TL
|BINGOL
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.69 TL
|BITLIS
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.51 TL
|BOLU
|63.64 TL
|78.45 TL
|34.70 TL
|BURDUR
|64.62 TL
|79.74 TL
|34.99 TL
|BURSA
|63.65 TL
|78.47 TL
|34.39 TL
|CANAKKALE
|64.20 TL
|79.22 TL
|34.59 TL
|CANKIRI
|63.99 TL
|79.01 TL
|35.10 TL
|CORUM
|64.16 TL
|79.18 TL
|35.04 TL
|DENIZLI
|64.33 TL
|79.35 TL
|34.69 TL
|DIYARBAKIR
|65.05 TL
|80.18 TL
|35.56 TL
|DUZCE
|63.48 TL
|78.30 TL
|34.55 TL
|EDIRNE
|63.70 TL
|78.74 TL
|35.09 TL
|ELAZIG
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.31 TL
|ERZINCAN
|64.58 TL
|79.60 TL
|35.69 TL
|ERZURUM
|64.63 TL
|79.65 TL
|35.49 TL
|ESKISEHIR
|63.85 TL
|78.67 TL
|34.49 TL
|GAZIANTEP
|64.53 TL
|79.57 TL
|35.01 TL
|GIRESUN
|64.38 TL
|79.40 TL
|35.49 TL
|GUMUSHANE
|64.34 TL
|79.36 TL
|35.59 TL
|HAKKARI
|65.20 TL
|80.33 TL
|36.17 TL
|HATAY
|64.26 TL
|79.30 TL
|35.11 TL
|IGDIR
|65.13 TL
|80.15 TL
|36.09 TL
|ISPARTA
|64.66 TL
|79.78 TL
|34.94 TL
|KAHRAMANMARAS
|64.54 TL
|79.58 TL
|35.14 TL
|KARABUK
|63.90 TL
|78.72 TL
|34.55 TL
|KARAMAN
|64.47 TL
|79.50 TL
|35.41 TL
|KARS
|64.64 TL
|79.66 TL
|35.89 TL
|KASTAMONU
|64.26 TL
|79.28 TL
|35.55 TL
|KAYSERI
|64.57 TL
|79.60 TL
|34.81 TL
|KILIS
|64.28 TL
|79.32 TL
|35.31 TL
|KIRIKKALE
|63.87 TL
|78.89 TL
|34.72 TL
|KIRKLARELI
|63.69 TL
|78.73 TL
|34.99 TL
|KIRSEHIR
|63.93 TL
|78.95 TL
|34.82 TL
|KOCAELI
|63.02 TL
|77.84 TL
|34.19 TL
|KONYA
|64.58 TL
|79.76 TL
|34.91 TL
|KUTAHYA
|64.50 TL
|79.36 TL
|34.94 TL
|MALATYA
|64.75 TL
|79.79 TL
|35.47 TL
|MANISA
|63.93 TL
|78.95 TL
|34.84 TL
|MARDIN
|65.08 TL
|80.21 TL
|35.44 TL
|MERSIN
|64.40 TL
|79.43 TL
|35.61 TL
|MUGLA
|64.34 TL
|79.36 TL
|34.84 TL
|MUS
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.78 TL
|NEVSEHIR
|64.47 TL
|79.50 TL
|34.91 TL
|NIGDE
|64.42 TL
|79.45 TL
|34.71 TL
|ORDU
|64.17 TL
|79.18 TL
|35.09 TL
|OSMANIYE
|64.27 TL
|79.31 TL
|35.44 TL
|RIZE
|64.32 TL
|79.34 TL
|35.59 TL
|SAKARYA
|63.32 TL
|78.14 TL
|34.29 TL
|SAMSUN
|64.15 TL
|79.16 TL
|35.09 TL
|SANLIURFA
|64.73 TL
|79.77 TL
|35.46 TL
|SIIRT
|65.07 TL
|80.20 TL
|35.64 TL
|SINOP
|64.21 TL
|79.22 TL
|35.59 TL
|SIRNAK
|65.16 TL
|80.29 TL
|35.75 TL
|SIVAS
|64.57 TL
|79.59 TL
|35.39 TL
|TEKIRDAG
|63.28 TL
|78.32 TL
|34.79 TL
|TOKAT
|64.22 TL
|79.23 TL
|35.59 TL
|TRABZON
|64.31 TL
|79.33 TL
|35.19 TL
|TUNCELI
|65.16 TL
|80.29 TL
|36.01 TL
|USAK
|64.34 TL
|79.36 TL
|34.95 TL
|VAN
|65.14 TL
|80.19 TL
|35.41 TL
|YALOVA
|63.33 TL
|78.15 TL
|34.29 TL
|YOZGAT
|64.25 TL
|79.27 TL
|35.02 TL
|ZONGULDAK
|63.84 TL
|78.66 TL
|34.95 TL
Haber3.com Haber Merkezi
